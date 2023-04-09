歡慶兒童月 宜蘭頂級露營外加國宴級料理與趣味DIY活動

【撰文/Ciao】

4月兒童月，除了讓兒童開心，爸媽也能好好享受身處大自然的親子之樂，就到宜蘭的鳳梨屋吧！最夯的頂級露營讓一家子徜徉在天然的環境中，鳳梨屋還加碼國宴級的美味，以及大人小孩能參與的DIY活動，快樂連假就應該這麼過！

位於宜蘭員山鄉，占地20多公頃的鳳梨屋，就在員山與大同兩鄉交界的長嶺溪旁，園區內外都有著豐富的自然景觀，以及來自雪山山脈的純淨水資源，適合一家大小來此享受天倫之樂，把芬多精吸飽吸滿。莊園主人在園區內種植近3000棵樹，以最不影響自然環境的方式開發。 全長3公里以上的落羽松大道。 圖片提供/鳳梨屋

除了休閒露營區、豪華露營和構築Villa，還設有大人小孩都愛的噴水造景池、瀑布鞦韆（網紅部落客的必拍）與彩虹弦月等設施。到了晚上，搭配燈光設計更是浪漫破表！ 噴水造景池和泡泡屋。 圖片提供/鳳梨屋 夢幻水濂瀑布鞦韆。 圖片提供/鳳梨屋 夢幻水濂瀑布鞦韆。 圖片提供/鳳梨屋 鳳梨戲水池以色彩繽紛的洋傘為裝飾。 圖片提供/鳳梨屋

鳳梨屋園區內還飼養了許多可愛小動物，包括小白兔、道奇兔、獅子兔、果子狸、山羊、梅花鹿，甚至是保育類的食蟹獴等，幸運的話，可以看到孔雀開屏，讓孩子近距離觀察動物習性，在互動中學習與生命共處。

喜歡拍照打卡的大人們更可以到全景玻璃落地窗打造的景觀咖啡廳，欣賞藍天綠意的池畔景色，品嘗美味的下午茶點。 鳳梨屋城堡也是浪漫的婚宴廣場。 圖片提供/鳳梨屋 Banana Blue Café景觀咖啡廳及泡泡屋。 圖片提供/鳳梨屋

為了歡慶兒童月，鳳梨屋頂級露營特別以優惠的價格迎賓，4∼6月期間，入住即可享周五或周日一泊三食全包式行程組優惠起。4月份當月入住，再加碼贈送一名3∼12歲兒童免費入住（送餐點+備品），保證讓孩子今年的兒童節畢生難忘。 豪華露營磐石系列「磐石1號」的外觀。 圖片提供/鳳梨屋 Glamping帳型充滿設計感的休憩客廳。 圖片提供/鳳梨屋

寓教於樂 好玩的親子DIY指掌畫

除了享受大自然的風光，鳳梨屋自然不會讓遊客閒著：本季特別安排親子DIY指掌畫，由號稱「老貓」的黃居宗老師授課。黃老師偶然被鳳梨屋莊主看到作畫的過程，因此受邀成為駐點指掌畫家。他說，從小就對畫畫感興趣，教指掌畫算是實現年輕時的夢想，他想將塗鴉的快樂與大家分享，相信也能藉由教學互動，啟發來到鳳梨屋的大小朋友。當然不會只有指掌畫，鳳梨屋將不定期推出各類DIY活動，讓不同興趣的大人小孩都能在寓教於樂的學習中滿載而歸。 老貓老師的指掌畫作品。 圖片提供/鳳梨屋

職人鐵板 國宴級的美食饗宴

玩累了，就該好好吃一頓，鳳梨屋從不虧待遊客的五臟廟，除了浪漫的景觀下午茶，更有豐盛的國宴級晚餐。去年，鳳梨屋與東方紅聯名推出鐵板無菜單料理主餐，今年，鳳梨屋突破自己，與國宴主廚「水蛙師」合作，推出職人鐵板，主食採用時令海鮮以及宜蘭在地特色料理的自助吧（無菜單料理依季節現場為主），讓玩了一天的疲憊身軀得以獲得心靈與生理的最佳補給，並將宜蘭當地食材做成特色料理，從「吃」來重新認識宜蘭。 大廚為入住的賓客準備豐盛大餐。 圖片提供/鳳梨屋

「水蛙師」張和錦來頭不小，不僅被票選為國宴主廚，30多年的料理經驗，以精湛廚藝擄獲饕客味蕾。他熟稔各類食材特性，時常發揮創意，信手捻來，立刻化身一桌美味，本季水蛙師更為素食者訂製素食專屬套餐。 水蛙師設計給鳳梨屋貴賓的「素食專屬套餐」。 圖片提供/鳳梨屋

還在等什麼？鳳梨屋的自然美景早已準備好了，外加精心設計的有趣行程、不定時加碼煙火秀（視天氣狀況施放），每週還有不同的音樂表演等，更有媲美五星級飯店的頂級餐點，多待個幾天也值得！ 圖片提供/鳳梨屋

鳳梨屋水上莊園

Web. wanglai1108.com

Fb. 鳳梨屋水上莊園