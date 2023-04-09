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與魚兒海豚同入夢 兩天一夜親親海洋夜未眠

聯合新聞網／ Ciao潮旅
在探險島水族館，魟魚近在眼前。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園
在探險島水族館，魟魚近在眼前。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園

【整輯/Ciao】

東台灣最大的水族主題遊樂園「花蓮遠雄海洋公園」，最受歡迎的二天一夜親親海洋夜未眠，內容包括另類住宿+專屬海洋解說+體驗活動，更加碼遊樂園兩天無限暢玩、規劃專屬DIY行程，大手牽小手快一起來探索這神秘海底王國，盡情暢遊海洋公園。

吉祥物陪你歡樂一整天 。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園
吉祥物陪你歡樂一整天 。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園

鯊魚怎麼吃飯？食人魚是不是吃人呢？海水中魚霸王又是誰？歡迎參加「花蓮遠雄海洋公園」所推出的二天一夜「親親海洋夜未眠」，全台唯一與水族生物零距離互動的另類夜宿活動，探險家的初航即將開始，首先讓專屬的指導員陪伴大家一起來趟乾式潛水探索大海中的奧秘！

與海豚一起乘風破浪玩得過癮。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園
與海豚一起乘風破浪玩得過癮。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園
展開一場熱鬧精彩、奇妙的海洋慶典。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園
展開一場熱鬧精彩、奇妙的海洋慶典。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園

全台唯一親親海豚 近距離互動

「鰭」開得勝時間，將由照護員親自帶著海獅朋友與學員近距離的互動，看看海獅朋友的體型到底有多大？接著安排動動手做DIY，親手做蝶古巴特小零錢包，裝載著滿滿回憶。到了晚上，一抬頭就能仰望太平洋的閃耀星空，聆聽海潮聲，在太平洋晚餐之約過後，興奮地夜訪探險島水族館，一窺夜間海洋生物的面貌！

海獅巡警隊上場展現驚人實力。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園
海獅巡警隊上場展現驚人實力。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園

累了一天該休息了，最新打造的「童趣風淋浴休憩空間」，空間色彩明亮吸睛，提升洗澡樂趣，在設計上也考量孩童需求，以安全舒適為主。令人期待的夜宿時間，提供每位單人床墊、床單、寢具一組，可依不同的住宿區域，於海洋探索館內與海豚一起共眠，或是選擇在水族館跟魚兒一起睡覺，海獅、魟魚等海洋動物環繞身旁，早晨還有小丑魚尼莫幫你Morning call！

安全舒適的童趣風淋浴休憩空間。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園
安全舒適的童趣風淋浴休憩空間。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園
安全舒適的童趣風淋浴休憩空間。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園
安全舒適的童趣風淋浴休憩空間。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園
於探險島水族館有魚兒相伴入眠。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園
於探險島水族館有魚兒相伴入眠。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園

翌日享用豐盛早餐，來到「海洋動物明星面會」，現場與超人氣明星海豚、海獅近距離合影。海洋體驗活動，可依遊客需求選擇不同的體驗方案，「親親水族版」造訪水族館海生動物的家。換上防寒衣及防滑鞋，「親親海獅版」和俏皮可愛的海獅水邊互動，全台唯一「親親海豚版」，在專業海豚照護員的帶領下與海豚水中互動。

海洋明星見面會，與超人氣明星海豚近距離合影。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園
海洋明星見面會，與超人氣明星海豚近距離合影。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園

全包式的獨特體驗、寓教於樂，全程專人導覽解說，「遠雄海洋公園」二天一夜親親海洋夜未眠，增進親子互動，增長海洋知識，滿足小朋友對海洋世界的好奇心，進而提升保育觀念，成為海洋的守護者。

滿足小朋友對海洋世界的好奇心。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園
滿足小朋友對海洋世界的好奇心。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園

全台唯一樂園內的豪華宿營車

為了提供更優質的夜宿體驗，住宿又有新選擇，「遠雄海洋公園」園區打造頂級的藍鯨艙版，在專屬的賞星擁海宿營車內，設有免費wifi、迷你點心bar、獨立淋浴空間及私人的戶外休憩區，還有私人小管家服務，園內餐飲饗食卡（限額），提供獨一無二的ALL in one旅遊體驗。

頂級藍鯨艙版，專屬的賞星擁海宿營車。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園
頂級藍鯨艙版，專屬的賞星擁海宿營車。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園
賞星擁海夜宿營。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園
賞星擁海夜宿營。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園

第一天日訪探險島水族館，於夜間觀察海中生物，更可在百萬海景前享用美食，晚餐為私人管家精心準備季節限定料理，早上送上特製野餐籃，餐點精選無毒酒糟豬、富里養生黑米飯、百年老店新味醬酒、郭榮市火腿等花蓮在地食材、獨具一番風味。第二天還可體驗與海洋哺乳動物互動，住客可換上防寒衣下池內，零距離與海豚互動體驗，透過海洋照護員解說，了解海豚的生態習性，是全台唯一奢華的宿營享受。

探險島水族館導覽行程可觸摸海星。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園
探險島水族館導覽行程可觸摸海星。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園

在海洋公園，不只玩設施、看展演，美食也讓遊客念念不忘，特別推薦燈塔咖啡屋打造主題Ocean Friend咖啡屋，享用星巴克專屬咖啡豆，提供現點現做咖啡飲品。4/1即將開幕與「小玩笑小水獺」聯名推出主題餐廳、造型餐車。5/1隆重開幕城堡酒館，帶來滿滿的中古世紀風，預計都將成為熱門的網美景點，屆時敬請蒞臨品賞。

Ocean Friend咖啡屋的鹹食料理好吃又可愛。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園
Ocean Friend咖啡屋的鹹食料理好吃又可愛。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園
Ocean Friend咖啡屋的鹹食料理好吃又可愛。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園
Ocean Friend咖啡屋的鹹食料理好吃又可愛。 圖片提供/花蓮遠雄海洋公園

花蓮遠雄海洋公園

Web. www.farglory-oceanpark.com.tw

Fb. 遠雄海洋公園

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