離塵不離台北城 鬧中取靜 不受打擾的隱蔽之所

【撰文/Ciao】

在喧鬧的內湖美麗華百貨商圈，難得有一處靜謐不受打擾的「香樹花園酒店」，以五星級水準的高規格打造，帶來新古典的優雅風華，營造如家的溫馨，提供寬敞舒適旅宿環境，精緻中西式美饌，紓壓的休憩設施，婚宴及各式主題活動服務，竭誠為每位訪客留下最難忘且美好回憶。

置身台北市娛樂及購物天堂，「香樹花園酒店」位居美麗華商圈的地利之便，距離捷運文湖線劍南路站，步行約7分鐘，酒店同時鄰近內湖科學園區，可便利商務人士洽商、休憩。最大優勢是既可享有熱鬧都會的生活機能，又有離塵不離城、鬧中取靜、保有隱私，絕佳景觀視野的清幽氛圍，就好像走進如城市秘密花園般的解壓釋放場域，讓心境歸於沉澱。

尊爵客房的淋浴間設有蒸氣室

酒店主人同時擁有建設公司的專業歷練及養成經驗，因此對於建物外觀、室內硬體設施、隔音效果、用材元素質感非常重視、講究與細細琢磨。接待大廳挑高明亮，整體以大理石建材舖陳，其自然肌理展現尊榮典雅氣派，大型垂墜的水晶吊燈，優雅的流線造型是焦點，如璀璨星空般閃耀又帶來奢華不凡品味的氣息。 接待大廳挑高明亮，整體以大理石建材舖陳。 攝影/盧大中 接待大廳以大理石建材舖陳，其自然肌理展現尊榮典雅氣派。 攝影/Aries

閒坐於舒適沙發看著窗外花園綠意環繞，噴泉水花不時舞動更顯悠閒愜意，在服務人員的親切熱誠問候下，展開愉悅的都市行旅、美好假期。 閒坐於舒適沙發看著窗外花園綠意環繞更顯悠閒愜意。 攝影/盧大中

從人性化的思考延伸，酒店共有84間客房，分為標準客房、尊爵客房及經典套房三種房型，融合現代與新古典的優雅風華，歷久彌新、耐看不退流行。休憩空間有7坪以上、寬敞舒適，每間房都有大面景觀窗欣賞內湖日夜不同視野。 基本房型皆有7坪以上、寬敞舒適。 攝影/盧大中 客房設計融合現代與新古典的優雅風華。 攝影/盧大中 客房設計融合現代與新古典的優雅風華，耐看不退流行。 攝影/盧大中

床墊軟硬適中使人一夜好眠，大理石紋面的書桌內斂有質感，從房間和浴室都可以雙面開放的衣櫃具巧思、很方便。浴室乾濕分離，設有免治馬桶、浴缸，讓旅客盡情享受泡澡樂趣，特別的是尊爵客房的浴室淋浴間設有蒸氣室，在房間就可以做SPA，不論是觀光或商務旅遊帶來全方位完備的住宿尊寵時光。 每間房都有浴缸，讓旅客盡情享受泡澡樂趣。 攝影/盧大中

客製化專屬菜單設計餐飲服務

「香樹花園酒店」在餐飲方面也很講究，今年特別聘請由鄭安智主廚領軍在中西式料理上及養生餐各有所長的廚藝團隊帶來嶄新氣象。於一樓的綠園餐廳，提供中西式早餐套餐（假日採自助式Buffet）到下午茶至晚餐，可依自己的口味喜好點餐。 由鄭安智主廚領軍的廚藝團隊。 攝影/盧大中 綠園餐廳透明落地窗飽覽戶外庭園的花草綠意。 攝影/盧大中

味蕾饗宴雙人港式下午茶，為師傅們現點現做，三層英式下午茶的鹹甜手做點心和蔬果，種類多元、深受女士們喜愛。 味蕾饗宴雙人港式下午茶。 攝影/盧大中 三層英式下午茶的鹹甜口味、種類多元。 攝影/盧大中

酒店現正推出一泊二食優惠住房專案，下午茶還可換成燉飯或義大利麵，加價可升級享用牛排套餐超划算，此外，主廚特製的牛肉麵、麻油雞湯麵暖胃又暖身，滿足麵食控。 一泊二食優惠住房專案，加價可享用牛排套餐。 攝影/盧大中

值得一提，舉凡家族親友小型聚會、企業團體、婚宴或文定儀式等，專屬客製化無菜單料理、筵席服務，附有客房的交誼廳、宴會廳、戶外小花園皆能滿足多功能需求，絕對賓主盡歡。 歡廳、樂廳提供精緻私人聚會包廂。 攝影/盧大中

公共設施同樣精采多元，備有男女三溫暖分別設有烤箱、蒸氣室及超音波微氣泡按摩水療浴冷、熱水池，讓旅人完全消除整日的旅行疲憊。空中戶外泳池搭配主廚現烤BBQ餐點，更適合舉辦1各種主題派對。 設有超音波微氣泡按摩水療浴池。 攝影/盧大中 晚上的酒店洋溢迷人的夜色。 圖片提供/S‧aura香樹花園酒店

從白天到夜晚感受光影流動及燈光的變化，皆有各自迷人氛圍，「香樹花園酒店」希望帶給每位旅客不僅只是住宿而已，要帶給您整天的愉悅與寧靜感，自然品味的舒適，可以消磨整日的時光，即使是居住在台北市規劃二天一夜的宅度假，給自己寧靜思維空間更有助身心靈放鬆，未來酒店將設計更多的體驗沉浸式度假內容，歡迎蒞臨。 飯店前的噴泉造景。 攝影/Aries

香樹花園酒店

Web. www.saurahotel.com.tw

Fb. 香樹花園酒店Saura Hotel