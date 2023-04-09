讓咖啡循環世界的美好 讓可可觸動味蕾的感動就在台中

【撰文/Ciao】

喜歡「成真咖啡」文青風空間，花系列冒煙創意咖啡以及令人銷魂的舒芙蕾，還有味美的現做料理，去年底更推出新品牌「成真可可ComeTrue COCO」，首店於台中新光三越百貨登場，與本土精品巧克力品牌結合，帶來各式創意可可飲品，讓人驚艷也秒被療癒。

因為對咖啡的熱愛，因為一直想做公益，2015年5月王國雄Endy從王品退休的隔天，立刻創立成真（Come True）社會企業，還刻意在台中「公益路」找辦公室。看好咖啡符合剛需，具有未來潛力，決定自行創業「成真咖啡」，要做就做最好的，精選從非洲進口高級莊園咖啡豆，特別邀請國際冠軍的王詩如烘豆師、杯測師等世界級咖啡好手，研發打造店內的咖啡飲品。 成真咖啡、成真可可創辦人王國雄董事長。 攝影/Ray

精品創意可可飲 顛覆經典 多變風味

在2016年一次遠赴非洲，Endy發現當地潔淨水資源匱乏，於是決定每年捐出企業獲利的50％，響應「非洲潔淨水計畫」，在咖啡的起源地幫助鑿井，至今已鑿出14口井。他很開心做自己想做的事，可以做出公益與ESG兼具的冠軍咖啡就是美夢成真。

為了讓台灣精品巧克力被看見， 又推出新品牌「成真可可ComeTrue COCO」，秉持「成真咖啡」的品牌精神，Endy說光是巧克力加牛奶多無趣，由五星級可可職人研發，創意揉合特調手法、顛覆經典，主打精品創意可可飲，融入台灣在地水果，《檸檬莓果可可飲》以新鮮檸檬及自製莓果奶霜搭配可可，口感清爽果香濃郁，之後還會加入花材、當季水果如草莓、芒果等，帶來更多變化風味的可可飲。 檸檬莓果可可飲，口感清爽果香濃郁。 攝影/Ray

與威士忌、白蘭地酒系列結合，《蘋香威士忌可可飲》選用帶有花果香氣的蘇格蘭威士忌搭配可可，再加入肉桂及蘋果提升層次，每一飲都是驚艷。會冒火燄的《烈焰干邑白蘭地可可飲》選用陳年VSOP干邑白蘭地搭配可可，白蘭地經炙燒帶出細緻怡人香氣、絲滑順口。 蘋香威士忌可可飲帶有花果香氣，每一飲都是驚艷。 攝影/Ray 會冒火焰的烈焰干邑白蘭地可可飲、絲滑順口。 攝影/Ray

雲朵茶可可系列，更是發揮創意，以特製可可雲朵奶霜搭配精品茶基底，有琥珀高山青茶、紅韻紅茶、大葉烏龍可可，喝起來香醇濃郁而不膩，風味層次多變。當然還有大家最愛「成真咖啡」的冠軍咖啡系列，精品手沖、義式咖啡，滿足咖啡控。 還有大家最愛的拉花拿鐵。 攝影/Ray

舒芙蕾是「成真咖啡」的明星商品，Endy笑說有粉絲稱「成真咖啡」是被咖啡耽誤的舒芙蕾店，同樣在這裡也可盡享這蓬鬆柔軟的濕潤口感。《法式舒芙蕾》好吃秘訣在於使用日本紫羅蘭特級日本粉、義大利Ricotta Cheese製作，加糖調配出完美比例，現點現做現烤需等候約20多分鐘，附上手工熬製的藍莓和覆盆子果醬，一次享受三種風味層次，等待絕對值得。 一秒愛上法式舒芙蕾蓬鬆柔軟的濕潤口感。 攝影/Ray

首次聯名可可觸技曲 推出生巧克力禮盒

就像藝術、音樂需要不斷接觸練就技藝，形成獨特迷人的曲調、產生共鳴，台灣巧克力品牌「可可觸技曲」滿足大眾對可可飲食的多元追求，不斷升級，「成真可可」首次聯名「可可觸技曲」推出生巧克力禮盒，深蘊極致的美味融化於舌尖，有覆盆玫瑰、薰衣草、山葵、靜岡抹茶、經典松露等各式濃郁口味，店內用餐還提供免費試吃生巧克力服務，感受入口即化的美妙滋味。 感受入口即化的美妙滋味。 攝影/Ray 深蘊極致的生巧克力美味融化於舌尖。 攝影/Ray 生巧克力禮盒有覆盆玫瑰、山葵等各式濃郁口味 攝影/Ray

必點的《生巧克力霜淇淋》，整支長型甜筒裝滿濃郁霜淇淋，選用法芙娜頂級可可搭配法國諾曼地鮮奶油，展現生巧克力細緻滑順、綿密柔軟，讓人意猶未盡，可不可以再來一支呢！ 生巧克力霜淇淋細緻滑順、綿密柔軟。 圖片提供/成真可可ComeTrue COCO

在「成真咖啡」，你可以吃到最棒的舒芙蕾與美味餐點，伴您渡過悠閒下午或晚上，在「成真可可」，吃一口最高等級的精緻巧克力，立即讓您有療癒的幸福感，希望客戶都喜歡；我們在今年還將積極展店，希望在非洲鑿更多的井幫助更多非洲人民，希望有更多紅利回饋予員工，讓每個人的願望都能夢想成真！ 成真可可位於台中新光三越百貨7樓，空間獨具特色風格。 攝影/Ray 成真可可位於台中新光三越百貨7樓，空間獨具特色風格。 攝影/Ray

成真可可ComeTrue COCO

Web. www.cometrue-coffee.com

Fb. 成真咖啡

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