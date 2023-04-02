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日本米其林餐盤推薦 名古屋鰻魚飯插旗台北

聯合新聞網／ Ciao潮旅
蒲燒鰻魚外層酥脆、表皮Q彈、肉質鬆軟口感。 攝影/Ray
蒲燒鰻魚外層酥脆、表皮Q彈、肉質鬆軟口感。 攝影/Ray

【撰文/Ciao】

在台北也能吃到日本米其林餐盤推薦鰻魚飯名店「うなぎ四代目菊川」，由初橘焱胡同餐飲集團引進，年初新開幕，一解鰻魚飯控的相思饞。來自於名古屋的鰻魚料理名家，源起於昭和七年（西元1932年），超過90年經驗，現傳至第四代，征服海內外老饕，就在於蒲燒鰻魚外層酥脆、表皮Q彈、肉質鬆軟口感，一口吃進嘴裡秒被圈粉。

攝影/Ray
攝影/Ray

台北店品牌負責人陳育安主廚曾到日本店內接受嚴格訓練，讚嘆「うなぎ四代目菊川」秉持著「殺鰻三年、串鰻八年、烤鰻一生」的日本職人精神，以最誠實和正直的態度，每一步驟、每一眉角的絲毫不馬虎。

台北店品牌負責人陳育安。 攝影/Ray
台北店品牌負責人陳育安。 攝影/Ray

嚴選新鮮300克規格的大鰻魚，堅持每日現殺，師傅刀法俐落，使用特製名古屋型殺魚刀，可防止弄傷魚身，關西作法是剖腹，取出中間脊椎骨後，接著用長鐵籤串起整隻鰻魚，特選高品質備長炭直接烘烤，師傅純熟控制火侯，逼出鰻魚本身油脂，賦予鰻魚焦香，再淋上日本帶來祖傳老滷釀造秘傳醬汁，讓醬汁甜味與鰻魚油脂交織成蒲燒鰻魚，再搭配產自日本富山縣的米飯粒粒Q彈，這銷魂滋味誰能抗拒的了？

用長鐵籤串起整隻鰻魚，特選高品質備長炭直接烘烤。 攝影/Ray
用長鐵籤串起整隻鰻魚，特選高品質備長炭直接烘烤。 攝影/Ray
淋上日本帶來祖傳老滷釀造秘傳醬汁，讓醬汁甜味與鰻魚油脂交織成蒲燒鰻魚。 攝影/Ray
淋上日本帶來祖傳老滷釀造秘傳醬汁，讓醬汁甜味與鰻魚油脂交織成蒲燒鰻魚。 攝影/Ray

最特別的《一本鰻》可以吃到整隻鰻魚不切段，在食器上也很講究，選用江戶時代延續至今、日本六大古窯之一「信樂燒」特製專用器皿，信樂燒加熱後可長時間保持在約50、60度溫感狀態，讓《一本鰻》上桌，從第一口吃到最後，都是熱騰騰的。

可以吃到整隻鰻魚不切段的「一本鰻」。 攝影/Ray
可以吃到整隻鰻魚不切段的「一本鰻」。 攝影/Ray

必點《名物一本重》、《名物一本鰻三吃》、《菊川鰻三吃》及《鰻丼》等經典料理，還有會席料理共六道菜色提供饕客更多滿足。

會席料理共六道菜色提供饕客更多滿足。 攝影/Ray
會席料理共六道菜色提供饕客更多滿足。 攝影/Ray
時令刺身拼盤入口即化。 攝影/Ray
時令刺身拼盤入口即化。 攝影/Ray

《菊川鰻三吃》屬於名古屋的傳統吃法，可依個人喜好品嚐到鰻魚飯不同口味，先將其分成四等份，一先品嚐原味，二則加入海苔、蔥花、山葵、山椒粉，三倒入高湯做成茶泡飯，一次可享受多層次的風味。

菊川鰻三吃，品嚐原味、加海苔與山葵、茶泡飯的吃法。 攝影/Ray
菊川鰻三吃，品嚐原味、加海苔與山葵、茶泡飯的吃法。 攝影/Ray
《菊川鰻三吃》一次可享受多層次的風味。 攝影/Ray
《菊川鰻三吃》一次可享受多層次的風味。 攝影/Ray

全店共46席座位，食客可一邊吃鰻魚料理，一邊欣賞師傅們的手藝，親眼所見鰻魚現串、現烤的過程。採預約訂位，自開店以來、座無虛席，想要品嚐這近百年鰻魚老店傳承迄今的極致美味，馬上手刀訂位去！

全店共46席座位，食客可一邊吃鰻魚料理，一邊欣賞師傅們的手藝。 攝影/Ray
全店共46席座位，食客可一邊吃鰻魚料理，一邊欣賞師傅們的手藝。 攝影/Ray
全店共46席座位，設有包廂。 攝影/Ray
全店共46席座位，設有包廂。 攝影/Ray

うなぎ四代目菊川

Web. reurl.cc/91adXX

Fb. なぎ四代目菊かわ鰻魚飯專賣店

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