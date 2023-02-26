幻術師出手 日月漢引的東方茶屋

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聯合新聞網／ Ciao潮旅
土黃色如拱門般的招牌成為焦點。 攝影/Ray
土黃色如拱門般的招牌成為焦點。 攝影/Ray

【撰文/Ciao】

隱身承德路巷弄，土黃色如拱門般的招牌成為焦點，「仙島SENTO」彷彿引領進入一個奇幻世界，與漢方茶飲的美麗相遇，如此觸動味蕾。

由「好氏研究室」主理人陳易鶴一手把老房子打造的「仙島SENTO」，去年年中亮相，旋即成為話題網美店。「仙島」一詞來自於蓬萊仙島之意，設計師表示經由幻術師之手，希望打造出一處帶有神秘感，引領眾仙子們，置身縹緲的東方幻術氛圍中，同時忘卻俗世紛擾所在。「仙島」以黑色為空間主要基調，

整體以黑色為空間主要基調。 攝影/Ray
整體以黑色為空間主要基調。 攝影/Ray

再妝點大地色系，讓客人們共享中央的黑色長木桌，以黑色的農用溫室網蘭花棚圍塑，就像是進入一個神秘隧道，同時又具有通透性，當不規則的光線投射桌面幻化成美麗光影，牆面還有個透著昏黃光線的大圓型燈箱映照著，加上成捆來自苗栗苑裡的原生藺草包覆著壁面裝飾，具東方廟宇元素的六角形柱子，上面有符咒火、火盆的手繪圖樣，為用餐氛圍帶來獨特的唯美古風感受。

以黑色的農用溫室網圍塑，就像是進入一個神秘隧道。 攝影/Ray
以黑色的農用溫室網圍塑，就像是進入一個神秘隧道。 攝影/Ray
以黑色的農用溫室網圍塑，就像是進入一個神秘隧道。 攝影/Ray
以黑色的農用溫室網圍塑，就像是進入一個神秘隧道。 攝影/Ray
以原生藺草包覆著壁面做為裝飾。 攝影/Ray
以原生藺草包覆著壁面做為裝飾。 攝影/Ray

所謂漢方茶飲是加入東方養生元素，獨特的「奶茶風味」，同時融入台灣醇厚茶文化。「仙島」以日本研發的羅漢果糖取代一般蔗糖，減少身體的負擔，「奶」則是混合鮮奶與奶粉，熬煮出香濃的醇厚質感，並推廣以碗就口的飲用方式，也代表著一種專注儀式感。像是茶奶之一，《姜女茶》混合竹薑熬煮的茶為基底，加入桃膠、雪燕、玉珍珠等剔透如玉，竹薑中的薑辣素，能養身養顏。

養心茶使用羅漢果糖，加入養生食材。 攝影/Ray
養心茶使用羅漢果糖，加入養生食材。 攝影/Ray
姜女茶混合竹薑熬煮的茶為基底。 攝影/Ray
姜女茶混合竹薑熬煮的茶為基底。 攝影/Ray

《貴老茶》使用日本京都抹茶融入蘭姆酒微微提味，加上蜜紅豆與銀耳，絕妙搭配、爽口好喝。《仙人指定》鍛茶，以錫蘭紅茶、牛蒡、浦公英、香料蜂蜜、鮮奶、羅漢果糖煅煮成暖心冬茶。仙家漢方煉茶精的《真山煙嵐-山茶》青茶之山味輔以野生木香的林氣，瀰蔓芭樂所狹帶的特有果香。

仙人指定鍛茶，煅煮成暖心冬茶。 攝影/Ray
仙人指定鍛茶，煅煮成暖心冬茶。 攝影/Ray
真山煙嵐-山茶，阿里山青茶/芭樂/ 野生木香。 圖片提供/仙島
真山煙嵐-山茶，阿里山青茶/芭樂/ 野生木香。 圖片提供/仙島

甜品則是有加了可可與白蘭地的《烏伏膏》，少了苦味多了香氣，上層的鴨腳木蜂蜜泡泡很美。《茶仙布丁》使用日本京都焙茶製作的布丁，茶香味清爽不膩口。果凍狀的《錦玉羹》Ｑ彈晶瑩剔透，帶有桂花香氣。

烏茯膏加可可與白蘭地，少了苦味更多了迷人香氣。 攝影/Ray
烏茯膏加可可與白蘭地，少了苦味更多了迷人香氣。 攝影/Ray
茶仙布丁，茶香味清爽不膩口。 圖片提供/仙島
茶仙布丁，茶香味清爽不膩口。 圖片提供/仙島
錦玉羹Ｑ彈晶瑩剔透，帶有桂花香氣。 圖片提供/仙島
錦玉羹Ｑ彈晶瑩剔透，帶有桂花香氣。 圖片提供/仙島

另有團隊研發的《島上吐司》有3款手工漢方奶油，橘紅色-酒釀紅棗枸杞、綠色-艾草靑檸、米白色-桂花香

奶油可供吐司控選擇。「仙島」另一區陳列著展示周邊商品，好吃好喝之餘，還可以將古風設計感的文創品帶回家。

陳列區展示仙島周邊文創商品。 攝影/Ray
陳列區展示仙島周邊文創商品。 攝影/Ray
倒香流香爐與薰香也很受歡迎。 攝影/Ray
倒香流香爐與薰香也很受歡迎。 攝影/Ray

仙島SENTO

Web.sentotea.com

Fb.仙島sento

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