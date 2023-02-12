新竹峨眉鄉茗茶味蕾之旅

【撰文/Ciao】

天冷，用一盞茶暖胃，可以沉澱及撫慰心情，又透過味蕾旅行，用舌尖去探尋在地香味，記憶著每一城鄉的茶味。就來新竹感受純樸的客家小鎮，「富興茶業文化館」讓人越發思古之幽情，前身是超過百年歷史的曾家老宅，現專門生產東方美人茶。

百年茶廠傳承至第四代

喜歡慢活的悠閒步調，漫步於峨眉鄉最適合。這裡有一座擁有超過百年歷史的百年茶廠，門前有棵全村最老的榕柏帶來避蔭，要進入茶廠前要低頭，是很可愛的指標。時間仿佛回到那個古老的年代，身為第四代家庭成員曾祥紘先生負責全程導覽。他說曾家是最早來這邊開墾，當地的信仰中心，有149年歷史的「隆聖宮」就是當年曾家捐的地。 門前有棵全村最老的榕柏帶來避蔭。 攝影/Ray 身為第四代家庭成員曾祥紘先生。 攝影/Ray

回溯到台灣早期以蔗糖、樟腦、茶葉出口為主，因此在峨眉鄉除了茶業之外，還可以看到以前的樟腦工廠。嚴格地說是1934年開茶廠，最早是紅茶、阿薩姆，台灣光復後推廣烏龍茶，1980年期間面臨關門，茶廠就閒置一段時間了，一直到文化局介入，因為有文化歷史的價值，所以正式編為歴史文化館，採用原貌修復，從94年修復到100年，花了6年時間，因為原木工料、建築工法需考據校正，現已成為新竹縣最古老的製茶廠。 「富興茶 業文化館」為二層樓的古老建物。 攝影/Ray

「茶」是臺三線上最主要的經濟作物，峨眉鄉在日治初期已是紅茶生產最興戚的地區之一「富興製茶工廠」即為代表性之茶廠，於2006年登錄新竹縣歷史建築，範圍含茶工廠、魯國世第（曾家堂號）及老宅等三棟建築。在這裡沉浸於復古的美與歲月風華，深厚的人文底蘊的建築特色更吸引茶商「茶裏王」到此取景拍攝廣告。 每個角落都可以發現做茶的歷史角度，帶有人文故事。 攝影/Ray 現已成為新竹縣最古老的製茶廠。 攝影/Ray

牆面上掛著曾家三代的照片，訴說著拓墾歷程，曾祥紘表示這裡保存下來的大型機器是以生產紅茶的工具為主，像是揉捻機、茶葉成型機、蒸茶機等，擁有全台第一架全自動甲種乾燥機，每個角落都可以發現做茶的歷史角度。 這裡保存下來的大型機器以生產紅茶的工具為主，像是蒸氣鍋爐。 攝影/Ray 這裡保存下來的大型機器以生產紅茶的工具為主，像是茶葉成型機。 攝影/Ray 這裡保存下來的大型機器以生產紅茶的工具為主，像是揉捻機。 這裡保存下來的大型機器以生產紅茶的工具為主，更擁有全台第一架全自動甲種乾燥機。 攝影/Ray

現在的曾家主要是以生產東方美人茶，一台斤上萬元，推廣至今已超過20年，尤其夏天是東方美人季節，現場還可買茶。曾祥紘不厭其煩負責文化館全程導覽，為此做了大件看板說明著製茶工廠的製茶流程，他希望透過食農教育、文化傳承，茶廠的歴史故事，讓大家深入了解這裡發生的有溫度之故事。 曾家生產的東方美人茶，清韻潤喉又回甘。 攝影/Ray 曾家生產的東方美人茶，清韻潤喉又回甘。 攝影/Ray

「富興茶業文化館」可自由參觀，無須門票，最好20人成團，可以電話及Fb預約導覽，同時也有品茶及泡茶體驗課程，以輕鬆簡單的方式感受東方美人茶品茶文化的樂趣，度過風雅的悠閒時光。Fb. 富興茶業文化館 同時可享有品茶及泡茶體驗課程。 攝影/Ray

沿著峨眉湖漫步看最高的彌勒佛

峨眉鄉就是因為建造「大埔水庫」而形成的湖泊，「富興茶業文化館」的曾祥紘先生說歡迎來到新竹縣峨眉鄉，這裡一年四季都精彩，現在正是桶柑的季節，滿山黃澄澄的水果結實累累。到了三月往環湖步道旁看黃花風鈴木搖曳，到了4、5月時往茶園台三線走，欣賞雪白的桐花季。 大埔水庫功能是以灌溉農田為主。 攝影/Ray 大埔水庫功能是以灌溉農田為主。 攝影/Ray

時序來到6月正是採茶時節，到了傍晚可以聞到陣陣炒茶香味，空氣中瀰漫特有的清香。8月可以採柚子，10月至鄰近的新埔吃柿餅。先是會經過大埔水庫，以灌溉農田為主。據說今年5、6月時會竣工，順著綠樹環繞的峨眉湖環湖步道可以完整走一圈，悠悠哉哉走在絕美的步道上，尤其是夕陽西下景緻最美。 余伯伯的橋，余伯伯無償提供私人土地讓公眾使用。 攝影/Ray 沿著峨眉環湖步道打造3D立體彩繪步道，方便遊客瞭望峨眉湖景。 攝影/Ray 峨眉湖，每個角度怎麼拍都很美。 攝影/Ray

還可以騎乘於峨眉湖環湖自行車道，遠遠就看到二棟佛教建築，最顯眼的就是總高72公尺的彌勒大佛，是為全世界最高的彌勒佛青銅像，再往前行是「大自然文化世界」，又稱「天恩彌勒佛院」整修工程進行中，目前暫停開放參觀。 大自然文化世界家門由快樂、幸福、歡喜三門所組成。 攝影/Ray 彌勒大佛是全世界最高的彌勒佛青銅像。 圖片提供╱shutterstock

不妨選擇搭船體驗，或是從細茅埔吊橋開始遊覽峨眉湖，每個角度怎麼拍都很美，境內還有豐富生態休閒農園，味美的客家美食等不容錯過！ 細茅埔吊橋每個角度怎麼拍都很美。 攝影/Ray

大自然文化世界

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