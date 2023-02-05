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桃園輕旅行 帶你去最美新地標 嚐嚐不黏牙的牽絲美味 再開展宿海奇遇

聯合新聞網／ Ciao潮旅
攝影/張明偉
攝影/張明偉

【撰文/Ciao】

桃園越來越精采，市立圖書館新總館開幕了，為全國面積最大的圖書館，一定要造訪，另外，從網路起家到實體店面成立，到桃園必帶的伴手禮，阿仁牛軋餅純手工現做、用料講究，特選成本較高的棉花糖為內餡更軟Q、愈吃愈涮嘴，還有一直很受歡迎的COZZI Blu和逸飯店．桃園館與公園Xpark跨界合作，推出全國唯一的頂級海洋系夜宿。

桃園市立圖書館新總館與龍岡分館

桃園市立圖書館新總館位於桃園藝文特區廣場，由日本2020東京奧運主場館設計團隊之一的「株式會社梓設計」與台灣「郭自強建築師事務所」聯手設計，並引進蔦屋書店、星巴克和國賓影城進駐，串連起旅遊、藝文與閱讀文化，並成為台灣規模最大的圖書館，藏書百萬冊。新總館以「生命樹」為設計概念，並包含「知識螺旋」、「圓錐狀環保節能通風採光井」、「綠色螺旋」、「環保外皮」與「書架耐震壁」等5大元素設計，是良好通風、自然採光的綠建築。

攝影/張明偉
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有「桃園最美的圖書館」之稱的桃園市立圖書館龍岡分館，由建築師盧俊廷主領設計，座落在桃園市中壢區台貿公園旁。建築以大自然與木質元素為主，側面落地窗設計有45個狀似書本的面板，打開窗戶就像打開一本本書本般，表現建築師「每本書中都有一個豐富的世界」的理念。特別以多元文化為特色，增加泰國、緬甸、越南、印尼、菲律賓、寮國、柬埔寨等7個國家的刊物及圖書。

攝影/張明偉
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網購甜點熱銷 在地人氣伴手禮

年輕老闆邱述仁轉戰食品業，一心想要做出代表台灣在地最好吃的牛軋餅，他努力鑽研，每天都花上近12小時熬煮牛軋糖，特選成本較高的棉花糖、美國進口的蔓越莓果乾，初期在FB粉絲社團販售，迎來好口碑，爆紅的「阿仁牛軋餅」沒有退燒，持續穩健成長，一天可熱銷2000至3000多包。

下午茶必備點心，阿仁牛軋餅和雪Q餅。 攝影/張明偉
下午茶必備點心，阿仁牛軋餅和雪Q餅。 攝影/張明偉

做牛軋餅可不簡單，純手工現做，要忍受將高溫的牛軋糖快速以麥穗餅乾夾合，再等它冷卻。《招牌牛軋餅》選用美國加州進口新鮮蔓越莓，美國加州進口熟烤杏仁，酸甜滋味一吃秒圈粉，還有奶素口味。《花生牛軋餅》特選台灣在地花生，不惜重本、特調濃郁花生醬飽滿顆粒與鹹香無蔥餅乾、軟Q牛軋超級絕配。《OREO牛軋餅》內含原廠OREO餅乾、甜而不膩，是小朋友的最愛。

每日純手工現做，麥穗餅乾與餡料的軟Q結合。 攝影/張明偉
每日純手工現做，麥穗餅乾與餡料的軟Q結合。 攝影/張明偉
紮實用料、口味道地，一吃秒被圈粉。 攝影/張明偉
紮實用料、口味道地，一吃秒被圈粉。 攝影/張明偉

濃綠色澤的《抹茶腰果牛軋餅》嚴選日本進口靜岡抹茶粉、頂級越南腰果，散發淡淡的茶韻清香，帶有微苦微甜層次感。季節限定的《旺來牛軋餅》選用高雄金鑽鳳梨乾，是老闆阿仁希望可以幫助更多農民，帶有鳳梨酸甜的水果清新感，吃得到鳳梨果乾，又成為另一人氣商品。阿仁更貼心建議新吃法，可以將牛軋餅放在微波爐約10秒，內餡更軟還會拉絲喔！

抹茶腰果牛軋餅特選日本靜岡抹茶粉製作。 攝影/張明偉
抹茶腰果牛軋餅特選日本靜岡抹茶粉製作。 攝影/張明偉

同樣純手工現做的雪Q餅是將牛奶餅乾與餡料融合，切成小巧3x3正方形尺寸、香酥鬆軟，也是「阿仁牛軋餅」的熱銷系列商品。多樣口味包括《招牌雪Ｑ餅》蔓越莓口味、香氣濃郁，還有蛋奶素可選，還有讓人一個接一個的《OREO雪Ｑ餅》，抹茶控最愛的《抹茶腰果雪Q餅》，濃純香的《花生雪Q餅》，季節限定的《旺來雪Q餅》也是選用高雄金鑽鳳梨乾，多層次的酸V口感。

禮盒精美包裝清新風格，各式口味滿足送禮者需求，賓主盡歡。 攝影/張明偉
禮盒精美包裝清新風格，各式口味滿足送禮者需求，賓主盡歡。 攝影/張明偉

今年更獨家研發耗時三個月的《雙層肉鬆雪Ｑ餅》，使用彰化在地以胡蘿蔔為主飼養長大的豬，新鮮豬肉後腿肉製成，肉鬆手工慢火翻炒、鹹香酥脆好滋味，一吃好驚豔。

多款精美包裝組合選擇 送禮賓主盡歡

「阿仁牛軋餅」不斷推陳出新，於今年中秋新推出《蛋黃軟心餅》，以桃山工法餅皮手作奶皇香，淡淡鹹蛋黃味蕾感受，嚴選白鳳豆沙餡濃郁不膩、減糖少負擔，軟心綿密滋味，一口就愛上，成為秋節熱銷禮。更重視食品安全，採獨立包裝、安心無虞。

蛋黃軟心餅禮盒是中秋節送禮首選。 攝影/張明偉
蛋黃軟心餅禮盒是中秋節送禮首選。 攝影/張明偉

不論是自用或送禮餽贈，牛軋餅和雪Q餅各種口味設計成超值包好攜帶，小禮盒精美包裝好清新，另有閃耀紅或高貴黃禮盒盛裝《蛋黃軟心餅》及牛軋餅、雪Q餅等多種口味組合一次滿足，成為年節伴手禮首選，大人小孩都喜歡。

閃耀紅禮盒採拉盒設計可多種口味選擇組合。 攝影/張明偉
閃耀紅禮盒採拉盒設計可多種口味選擇組合。 攝影/張明偉

阿仁牛軋餅

Web. www.rren.tw

Fb. 阿仁牛軋餅Rren Nougat　

宿海奇遇Blu Night 全台唯一頂級海洋系夜宿

COZZI Blu和逸飯店．桃園館跨界合作，去年聯手橫浜八景島都會型水生公園Xpark，共同締造構出蔚藍色盛景，隆重推出全國唯一的頂級海洋系夜宿，強調寓教於樂五感獨特體驗，於COZZI Blu和逸飯店．桃園館官網推出限量優惠預售，「宿海奇遇Blu Night」海洋系夜宿行程。

圖片提供/COZZI Blu和逸飯店．桃園館
圖片提供/COZZI Blu和逸飯店．桃園館
圖片提供/COZZI Blu和逸飯店．桃園館
圖片提供/COZZI Blu和逸飯店．桃園館

自推出以來大受好評，精緻獨特的兩天一夜海洋系知性航程與深海眠旅，獨創的day1夜之海探索的情境式夜間探險及day2直擊不思議，皆由Xpark專人引導探險與解說，自組15人以上的專屬包團豪華行程，提供國人全新的知性旅遊選擇，體驗Xpark與眾不同的感動。www.hotelcozzi.com/cozziblu-blunight

圖片提供/COZZI Blu和逸飯店．桃園館
圖片提供/COZZI Blu和逸飯店．桃園館

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