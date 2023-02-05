竹北新美食 尊寵味蕾Q彈輕盈 手工經典舒芙蕾鬆軟上市

【撰文/Ciao】

聞名中彰地區的法式甜點名店「法蕾‧熊」手工經典舒芙蕾，造福北台灣的甜點控，12月進駐竹北新興住宅區，主打生乳舒芙蕾蛋糕與千層切片蛋糕，那綿密細緻的溫柔滋味，那層層堆疊的溫潤口感，一吃秒被圈粉，近距離就能體驗法式優雅生活的輕甜自在。

自小鎮發跡、聞名中彰地區的法式甜點名店「法蕾‧熊」手工經典舒芙蕾，首家旗艦店藏身於員林鎮上的巷弄間，獨棟建築、外觀由米白色和藍色雙色系構成充滿濃濃歐式宮廷氛圍，不僅成為特地的特色地標，每日現烤新鮮出爐的手工舒芙蕾和各式法式甜點，更是撫慰了小鎮居民與旅客的味蕾，也一直被甜點控敲碗，什麼時候要到北台灣開店？ 攝影/Ray 攝影/Ray

生乳舒芙蕾乳香濃郁 口感輕柔

終於迎來好消息，「法蕾‧熊」手工經典舒芙蕾2.0概念店於近期進駐竹北新興住宅區一隅，主打生乳舒芙蕾蛋糕與千層切片蛋糕，同時「Cookie886」曲奇餅乾專賣店比鄰在旁，帶來雙重幸福感加倍。

如果說員林旗艦店是「法蕾‧熊」的經典，那竹北概念店即是體現，從食材到美學的純淨系生乳舒芙蕾與千層切片蛋糕專賣店。因此在店面展現上，概念店採用純白極簡的設計美學，以「漫想層境」為發想，以「圓弧」、「層疊」雙概念進行交疊、融合而成的空間基底量體，來呈現舒芙蕾的舒口優雅、千層蛋糕的細膩層次；於表面以手工細推、抹的方式就如鮮奶油般的特殊塗料，讓表面呈現細膩優雅、內傳遞紋理豐富的自然精神，並以舒芙蕾經典的鵝黃色點綴於空間，讓每位客人進入其中，便能深深感受「法蕾‧熊」想傳遞的細膩優雅與美好。 攝影/Ray

更吸睛的是冷凍玻璃櫃內展示各式色系鮮明的生乳舒芙蕾蛋糕，有原味、巧克力、檸檬、莓果、芒果（季節限定）等口味，用料費心、製程用心，以每日新鮮配送來台的北海道十勝四葉鮮乳、北海道四葉奶霜、法國AOP認證的Lescure萊思克奶油，打出6層疊加口感輕柔、乳香濃郁的厚實奶霜，加上新鮮土雞蛋烘烤而成的蛋糕體，口感柔軟Q彈、輕盈蓬鬆的生乳舒芙蕾本體，蛋糕表層都有粉狀蛋糕屑來來妝點。 攝影/Ray

六吋大的招牌《原味生乳舒芙蕾》擁有金黃色的蛋糕體，光是視覺上就很讓人心情愉悅，入口奶香濃郁、甜而不膩，《巧克力生乳舒芙蕾》加入了百年法國巧克力品牌法芙娜CACAO BARRY，洋溢濃濃巧克力及榛果香氣，粉色的《莓果生乳舒芙蕾》融入嚴選大湖產地直送新鮮草莓做的手工莓果醬，帶有酸甜層次口感，是草莓控最愛。除了原型食材物料外，絕不添加任何香料香精或防腐劑，讓消費者享用甜品美味時，更多一份安心，也感受「法蕾‧熊」的與眾不同。 攝影/Ray

24層的千層蛋糕 層層驚艷

更不能錯過「法蕾‧熊」24層的魔力千層切片蛋糕，奶香餅皮擁有恰到好處的溫潤口感，獨特配方讓奶油醬細緻輕盈不膩口。經典《原味千層蛋糕》滑順爽口，《檸檬千層蛋糕》酸酸甜甜很清新，《巧克力千層蛋糕》一層一層法式巧克力薄餅塗上巧克力卡士達內餡，純苦與甜味交織的濃郁口感。《花生千層蛋糕》特選新竹在地福源花生醬製作，還帶有顆粒感的杏仁角，入口充滿濃郁香氣。 攝影/Ray 攝影/Ray

同樣《草莓千層蛋糕》使用新鮮大湖草莓製作，另一款《鮮奶油草莓蛋糕》，冬季限定的夢幻甜點。 攝影/Ray

「法蕾‧熊」竹北概念店以外帶為主，法式點心、年節禮盒、婚禮喜餅採訂購方式。更讚的是用親民價格就可以得到頂級享受，更別忘了免費加入會員，累積點數享有更多優惠，快來感受舒芙蕾蛋糕與千層蛋糕的誘人魅力吧！ 攝影/Ray

Fale Souffle法蕾．熊

Web. www.falesouffle.com

Fb. 法蕾‧熊 手工經典舒芙蕾