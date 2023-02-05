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For Our Future保存自然食材 到天母帶您感受創意蔬食新魅力

聯合新聞網／ Ciao潮旅
保存大自然賦予的多樣態食物資源。 攝影/Ray
保存大自然賦予的多樣態食物資源。 攝影/Ray

【撰文/Ciao】

知名Miacucina餐飲集團十年來堅持推廣健康環保飲食，於今年底回到無肉料理起源地天母，打造第6個新品牌PRESERVE，以研發所有品牌的新品餐點為起點，帶來「第一手創意新菜色」料理，要讓大家更愛上蔬食。

自2012年在天母社區開啟第一間蔬食無肉料理餐廳，Miacucina集團以感恩地球、環保飲食、減碳餐飲為經營理念，創立旗下五個品牌（Miacucina、Miopane、Herbivore、Dreamers Coffee、FLAVR+），推廣從吃改變世界。去年推出的新品牌PRESERVE，意謂保存大自然賦予的多樣態食物資源，要以最自然的烹調方式，將食物最原始味道融入創意性的料理，帶來用吃再次創造美好的健康體驗，享受蔬食又多了一個好去處。

整體清新明亮感，現代簡約風設計。 攝影/Ray
整體清新明亮感，現代簡約風設計。 攝影/Ray
以純白為空間主色，再以綠色植物點綴。 攝影/Ray
以純白為空間主色，再以綠色植物點綴。 攝影/Ray

結合藝術擺盤 更多層次變化

PRESERVE不使用任何添加物，讓蔬食料理變得很不一樣，色彩繽紛、擺盤充滿藝術感，感覺不像在吃素，一上桌令人驚艷，多達三十道餐點多元豐富、巧思多變。涵蓋開胃菜、湯品、主食、沙拉、甜點等，精心自製鷹嘴豆丸、手工義大利麵條、各式醬料、麵包等，從早點到晚餐，滿足不同時段的用餐體驗，還可依個人需求，做成蛋奶素、五辛素或全素。

特別推薦份量大超飽足的《雙人健康大早餐》，以地中海飲食概念設計，自製鷹嘴豆泥、鷹嘴豆丸、PITA餅、雙顆太陽蛋、素鮪魚、酪梨、酸甜優格、燕麥、烤蔬菜與新鮮水果等組合，開啟一天的滿滿活力！五顏六色的《主廚沙拉》，盛裝自製濃厚紅椒鷹嘴豆與新鮮水耕蔬菜、烤蔬菜、醃漬洋蔥等多達8種食材，淋上香草檸檬醬拌勻更添濃稠口感。

雙人健康大早餐以地中海飲食概念設計。 攝影/Ray
雙人健康大早餐以地中海飲食概念設計。 攝影/Ray
主廚沙拉淋上香草檸檬醬拌勻更添濃稠口感。 攝影/Ray
主廚沙拉淋上香草檸檬醬拌勻更添濃稠口感。 攝影/Ray

《松露綜合野菇佐南瓜醬》炒香的綜合野菇淋上香氣獨特松露油，煎至焦香的杏鮑菇沾上自製南瓜醬，散發淡淡松露香，品嚐一口就難忘。

松露綜合野菇佐南瓜醬，品嚐一口就難忘。 攝影/Ray
松露綜合野菇佐南瓜醬，品嚐一口就難忘。 攝影/Ray

《就是好吃漢堡》，自製植物素肉排肉質紮實、軟嫩多汁，淋上大蒜美乃滋醬，又多了清爽解膩感，搭配的薯條不沾番茄醬而是香草冰淇淋，創新吃法、美味升級。《香蒜櫻桃番茄紅醬義大利麵》融合自製紅醬、濃醋醬等多層次風味，搭配莫佐瑞拉起士更為濃郁。

就是好吃漢堡創新吃法、美味升級。 攝影/Ray
就是好吃漢堡創新吃法、美味升級。 攝影/Ray
香蒜櫻桃番茄紅醬義大利麵 具多層次風味。 攝影/Ray
香蒜櫻桃番茄紅醬義大利麵 具多層次風味。 攝影/Ray

純白空間主色 現代簡約風格

風靡歐美的超級食物，色彩繽紛的《超級巴西莓果碗Superfood acai bow》將濃縮巴西莓果果昔搭配新鮮的藍莓、草莓、香蕉、椰絲、堅果類，健康低卡、清爽美味，早餐這一碗、營養大升級。《綠巨人擔擔芝麻醬佛陀碗》滿滿一碗的植物蛋白質，包含自製的鷹嘴豆丸、新鮮酪梨與各式新鮮蔬菜，再加上自製濃香芝麻醬的襯托，底層是用麻油炒過的黑米，又香又入味又有飽足感，是店內必點的能量佛陀碗。

風靡歐美的超級食物，色彩繽紛的超級巴西莓果碗。 攝影/Ray
風靡歐美的超級食物，色彩繽紛的超級巴西莓果碗。 攝影/Ray
綠巨人擔擔芝麻醬佛陀碗，是店內必點的能量佛陀碗。 攝影/Ray
綠巨人擔擔芝麻醬佛陀碗，是店內必點的能量佛陀碗。 攝影/Ray

金黃鬆軟的煎餅舖上香蕉、藍莓，再淋上楓糖，《香蕉莓果酸奶煎餅》微酸、微甜、香綿滋味，讓人一口接一口的美味！

香蕉莓果酸奶煎餅微酸、微甜、香綿滋味，讓人一口接一口的美味！ 攝影/Ray
香蕉莓果酸奶煎餅微酸、微甜、香綿滋味，讓人一口接一口的美味！ 攝影/Ray

嶄新的PRESERVE以純白為空間主色，現代簡約風設計，引入自然陽光，再以綠色植物點綴，整體清新明亮感，用餐氛圍使人心情愉悅。此外，店內還可以購買Miopane的爆餡貝果、肉桂捲、流淚吐司等限量麵包。

引入自然陽光，用餐氛圍使人心情愉悅。 攝影/Ray
引入自然陽光，用餐氛圍使人心情愉悅。 攝影/Ray

不論葷食或素食者，PRESERVE希望讓更多人體驗到蔬食飲食也可以有這麼多的層次、這麼有趣又富創意。就讓我們從天母店開始，多食蔬食、減少二氧化碳，盡一份小小心力，讓世界變得更美好！

PRESERVE

Web. bit.ly/3V0KAuZ

Fb. PRESERVE．For our Future

Ig. preserve__tw

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