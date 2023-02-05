沉浸在日本西九州大自然中的鮮花 楓樹和海風的治愈之旅

【撰文/Ciao】

位於日本最西端，在西九州感受四季鮮明的變化，充滿著各種魅力，盡享與體驗美好與療癒的緩慢時光。

佐世保市花的世界豪斯登堡

以中世紀荷蘭風情打造的主題園區「豪斯登堡」相信國人都不陌生，面積152公頃，規劃內容豐富多元，魅力歷久不衰。更吸睛的，「豪斯登堡」也是座美麗花城，為日本三大主題公園之一，有名的花卉道路，一年四季各式花朵接續綻放。 圖片提供/Drive Japan West Kyushu、佐世保市

今年適逢「豪斯登堡」開業30週年，擴大舉辦每年春天的重頭戲「1百萬鬱金香節」，百萬株五顏六色的鬱金香盛開，結合歐洲城堡、風車、慶典等特色，彷彿置身於荷蘭。夏天有向日葵和百合花展笑妍，秋天有秋季玫瑰節，多達2000品種、100萬株的玫瑰花於園內爭奇鬥豔，同時欣賞與白天不同的夜玫瑰，霓虹燈秀超夢幻，還有以皇室命名的皇宮玫瑰園，空氣中充滿濃郁香氣，歡迎在不同時期和季節來欣賞和感受〝花的世界〞。 圖片提供/Drive Japan West Kyushu、佐世保市

西海市新西海大橋上的櫻花粉漂亮

西海橋公園面朝著大村灣的出入口針尾海峽，拱型西海橋連結西海市與佐世保的交通要道，為國家重要文化財產，也是長崎著名的觀光景點。橋下的「針尾瀬戸」為日本著名的湍急海流之一，每年到了3～4月時，在西海橋公園，1000棵壯麗的櫻花樹，大多為染井吉野櫻和大島櫻紛紛爭相盡情綻放，形成一片粉色世界，加上針尾海峽海面上由洋流形成的強大、多個漩渦相呼應，構成極具特色的美景，這畫面太震撼，絕美到極致！ 圖片提供/Drive Japan West Kyushu、川棚町

川棚町大崎孔雀園 櫻花/繡球花接續上場

川棚町位居長崎縣中部，大崎半島突出於風平浪靜的大村灣，被美麗海洋及豐饒綠意所包圍的觀光景點，活躍的海上運動及天然溫泉也是境內特色。著名的「大崎孔雀公園」就在大崎半島，這裡飼養了大約200隻的印度孔雀，還有紅鶴、小馬及兔子等各種可愛動物。 圖片提供/Drive Japan West Kyushu、川棚町

隨著3～6月春天與初夏到來，「大崎孔雀園」的2000棵櫻花樹進入盛花期，一下子變成美麗的粉紅色，帶來一場超驚艷的視覺饗宴，接著5至6月，雀梅園裡的杜鵑花和不同顏色的繡球花也相繼盛開，賞花又可和動物互動，是親子同遊的好去處。 圖片提供/Drive Japan West Kyushu、伊萬里市

伊萬里市竹古場公園賞杜鵑花爭艷

隸屬玄海國定公園的「竹古場公園」，從展望台可眺望伊萬里灣和市區。4月下旬至5月正是杜鵑花開時節，1萬株粉色、紅色的山杜鵑和平戶杜鵑花盛彩綻放，整個山頭宛如披上繽紛花毯般，吸引眾多遊客前來參觀和欣賞美景。在每年的5月5日（日本兒童節）會舉辦杜鵑花祭，現場販售各種農特產的市集，還有露天音樂會、太鼓表演等、非常熱鬧。 圖片提供/Drive Japan West Kyushu、佐世保市

佐世保市長串山杜鵑花驚豔視覺

擁有400座大大小小島嶼的美麗而聞名，西海國家公園暱稱為「島之王國」，俯瞰其中北九洲島的長串公園（海拔234米），可將九十九島北部的美景盡收眼底，被佐世保市認定為九十九島八景之一。尤其是到了春季，每年4月到5月，這裡都會舉辦「杜鵑花節」，是觀賞杜鵑花的勝地。 圖片提供/Drive Japan West Kyushu、佐世保市

有大約10萬株紅色、粉色久留米杜鵑花和平戶杜鵑大爆發，在藍天、碧海和綠色島嶼的映照下，妝點得更加絢爛，形成無與倫比的杜鵑花地毯，令人歎為觀止，這畫面永誌難忘。園內還設有100米長滾輪溜滑梯、兒童遊樂設施等。 圖片提供/Drive Japan West Kyushu、佐佐町

佐佐町皿山公園的菖蒲花園絕美

自古就受到日本人喜愛的菖蒲花，花語有仰慕者的幸福之涵義，據說從日本江戶時代就開始盛行栽培，綠色直莖上冒出花朵，典雅又帶有風情，想要看大面積的菖蒲花盛開，如詩如畫的美景就位在長崎縣佐佐町的「皿山公園」展現。 圖片提供/Drive Japan West Kyushu、佐佐町

每到5月下旬至6月中旬，放眼望去盡是深紫、粉紫、淡紫各種深淺顏色的菖蒲花朵朵隨風搖曳，就像一幅紫色水彩畫作、十分夢幻。不僅如此，這座人氣公園隨著季節變化，接續綻放櫻花、芍藥、杜鵑、鳶尾花等各式各樣花朵，又從6月至7月，繡球花給「皿山公園」帶來鮮明色彩，此外，還可以在復原的「皿山窯」還體驗製作陶器，是一趟很風雅的夏天之旅呢！ 圖片提供/Drive Japan West Kyushu、佐佐町

上五島哈曼娜Hamanna藍海和漂亮沙灘

從佐世保港可搭船前往位於九州最西邊五島列島的上半部分新上五島町，通稱「上五島」，島的形狀就像是一枚十字架，所以又被稱為「祈禱之島」，這裡的夕陽、滿天星斗的動人絕景，充滿南洋渡假小島的愜意氛圍，也是一座療癒之島，加上可從事各項潛水、浮潛、SUP等多采的海上活動，深受遊客們喜愛。更值得推薦，哈曼娜Hamanna海灘非常漂亮，是只有本地人才知道的秘境，風平浪靜時美景無邊，離海面不遠處的「源五郎島」外觀因其酷似獅子，也被稱為獅子島。值得一提，這裏還有29座教堂，其中被列為世界遺產的「頭之島天主教堂」是日本罕見的經典石造教堂、深具歷史感。 圖片提供/Drive Japan West Kyushu、上五島

波佐見町鬼木水稻梯田和龍爪花

四面被山巒環繞，波佐見町是長崎縣內唯一不臨海的城市，江戶時代起就以生產「波佐見燒」陶瓷器聞名，像詩意般走進大家現代生活的日常。同樣是江戶時代建成的鬼木水稻梯田，被選為日本100個最佳梯田之一，適合觀賞時間是在5月至10月，夏季時，梯田變成茂密連綿的綠色田野隨風搖擺，映襯著藍天和白雲。 圖片提供/Drive Japan West Kyushu、波佐見町

到了秋天，鮮紅的龍爪花（石蒜）盛開了，花梗長又直，花瓣具有波浪般的弧度，與水稻梯田黃綠相間的稻穗組成的生動景觀、非常壯麗，每年9月波佐見町還會舉辦梯田祭典，約一百個獨特的稻草人表情動作誇張，也是登場人物之一，遊客充分感受與體驗日本鄉下的原始景觀，是那麼地純粹與樸實。 圖片提供/Drive Japan West Kyushu、波佐見町

松浦市土谷火節夜太美夢幻般勝景

在日本〝棚田百選〞中被評價為首屈一指的「土谷棚田」就在松浦市福島町，擁有美麗曲線的梯田延伸至海岸邊，是日本最優美壯觀的稻穀梯田之一。於每年4月中至5月初的插秧季節，伴隨著落日西下，約400塊的水稻田與大海結合成一面鏡子，在夕陽餘暉映照下，把梯田變成橙色，格外顯得閃爍耀眼，與落在海洋中的島嶼影子，交織成深刻動人的景致，吸引許多攝影愛好者及網美前來取景。 圖片提供/Drive Japan West Kyushu、松浦市

更不能錯過秋天舉行的「土谷棚田火節」，在梯田裡點亮3000支火把，當夜幕降臨時，閃爍在棚田間的燭火產生一種懷舊感覺，使人完全沉醉於夢幻般的大自然情境中，忘記了時間的流逝、捨不得離去。 圖片提供/Drive Japan West Kyushu、松浦市

東彼杵町深秋千綿峽谷．龍頭泉楓紅了

海景小鎮「東彼杵町」除了有著絕美的海邊車站「千綿車站」，著名的「彼杵茶」之外，位於多良岳縣立公園，沿著清澈的千綿河連接著千綿峽谷，以及龍頭泉，相傳江戶時代的儒生廣瀨淡窓到這裡遊玩時，被其美景所感動，稱之為彷彿一條橫臥的巨龍而得名，沿途有48個瀑布和水潭，在夏天沁涼無比，螢火蟲在溪流上飛舞，是避暑勝地，11月時秋意漸濃，滿山變成紅黃色的樹景特別壯觀，加上瀑布和河流的潺潺水聲，予人神清氣爽的感覺，整個身心都被治癒了。 圖片提供/Drive Japan West Kyushu、東彼杵町

伊萬里市大川內山的紅葉片片飄飛

想要體會與世隔絕的感覺，位在伊萬里市郊的「大川內山」是一座被三面山頭峭壁環伺、雲霧繚繞的秘境，也是擁有350年悠久歷史傳統的陶瓷之鄉，又有「秘窯村」之稱，這是因為鍋島窯燒遷至此，為佐賀藩鍋島家官窯所在地，當年專門製作進貢給日本將軍的陶瓷器，為了防止優秀工匠的技術外洩，藩主於此設置關卡、限制出入。深幽山城景點包括可以欣賞陶壁畫、龍窯的鍋島藩窯公園，陶工橋附近聆聽由14個伊萬里燒風鈴組成的風鈴塔所發出的清脆聲響，到了秋天11月之際，楓樹轉紅與山水美景相襯、漫山秋景，處處令人驚歎！ 圖片提供/Drive Japan West Kyushu、伊萬里市

佐世保市驚嘆壽福寺的鏡中倒影紅葉

創建於江戶時代（1582年）的「壽福寺」是受命當時長崎藩主松浦鎮信之令所建的寺廟，平日它就很受在地村民的愛戴。 圖片提供/Drive Japan West Kyushu、佐世保市

到了每年11月時，更有許多來自日本各地的觀光客人蜂擁而來參觀，期間限定對外開放展示「倒影紅葉」，廟方會將寺院房間的部分塌塌米放上壓克力板，使其倒映出戶外庭園的紅葉，五彩繽紛、豔麗色澤、如詩如畫的景色，遊客們都被這美麗的、像剪紙一樣的倒影迷住了、驚呆了。另外在初夏季節亦會以同樣方式對外開放舉辦「倒影新綠」，別有另一番情趣！ 圖片提供/Drive Japan West Kyushu、佐世保市

Drive Japan West Kyushu

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