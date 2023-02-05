送禮有新意 不論是來自日本東京或是菊島在地 獻上的祝福同樣濃郁

【撰文/Ciao】

法國甜點大師Pierre Hermé 曾說：「鹹食養人，甜食悅人。」點出了甜點帶給人們愉悅、療癒的魅力。YOKU MOKU是來自日本東京的甜點伴手禮代表，其經典明星商品為「原味雪茄蛋捲」，自然濃郁的奶油香氣與酥脆綿密的口感讓人念念不忘，深受各年齡層的喜愛。 攝影/蔡勝義

YOKU MOKU精選製作原料，使用來自北海道天然生乳所製成的新鮮奶油、日本上白糖、指定工廠生產的低筋麵粉、馬達加斯加出產的頂級波本種香草棒，創作出完美的比例組合。 攝影/蔡勝義

臺日連線 品嘗幸福的味道

YOKU MOKU的美味以及穩定的品質讓富好公司非常驚豔，便起心動念想要將這個品牌引進臺灣，在富好鍥而不捨的努力之下，終於獲得日方首肯，獲得代理經營臺灣市場。從2011年創立至今邁入第二個十年，去年７月，YOKU MOKU在天母新光三越二館一樓成立臺灣旗艦店，面寬16米的店面，大片的落地窗，以白色為主色的店內裝潢，寶藍色二丁掛及鍍鈦的元素點綴其中，盡顯質感與時尚。總經理張菀容：「旗艦店營業的項目從過往的禮盒，延伸到下午茶，希望帶給客人輕鬆、時尚、輕奢的氛圍有如來到日本南青山本店一般。」 攝影/蔡勝義 攝影/蔡勝義 攝影/蔡勝義

更提供客製化服務，從禮盒的種類推薦，到外包裝的搭配，包括緞帶及包裝紙顏色種類、卡片及緞帶繫法等，都可以針對送禮需求挑選，呈現最獨一無二的心意。盛樂禮盒系列及沐禾藏寶系列是最受喜餅及彌月市場歡迎的兩大系列，盛樂系列設計簡約帶點西式印象，沐禾藏寶系列則有別於過往YOKU MOKU的禮盒以鐵盒盛裝，沐禾藏寶系列使用毛泡桐樹，木材經過特殊處理，製成的木盒堅韌具有特殊的木紋手感，將誠摯、溫暖的心意裝載其中，分享給最重要的親友。

新年送禮，推出以生肖搭配花卉為概念的年節禮盒，以生肖兔年搭配兔耳花的喜慶包裝，襯托出濃厚的佳節氛圍。YOKU MOKU誠摯細膩的服務讓每一份禮的心意都能被看見，省卻了節慶送禮的煩惱，讓YOKU MOKU的甜點帶給更多人幸福。 攝影/蔡勝義

YOKU MOKU 臺灣旗艦店

Web. www.yokumoku.com.tw

Fb. Yoku Moku Taiwan Fans

榮獲台灣百大伴手禮 分享菊島在地風味

拾起初心的感動，喚醒兒時記憶，澎湖純手工蛋捲品牌「禮島23.5°」結合古早味的「蛋捲」與台灣傳統「送禮文化」，將傳統零食精進為精品級的高雅風味、老少咸宜的創意甜點。嚴選紐西蘭進口天然奶油，精挑自然農法快樂雞蛋，GMP認證特級麵粉，完全不添加一滴水，天然、新鮮無防腐，讓每一口都安心。 花生醬蛋捲很誘人，香酥餅皮包覆濃郁香醇花生醬。 圖片提供/禮島23.5°

堅持每日純手工製作，將日式經典手藝與二代創新工法，以職人匠心精神研發黃金比例蛋捲；為的是將蛋捲皮變得「低油、低糖」，讓蛋捲吃起來，不但健康輕負擔，蛋捲皮也因此更加厚實、不易碎，以人工手填內料，可以控制力道、施力加壓，不但不會壓碎蛋捲，還會壓出更多空間填進更多內料，製成各式濃香美味。 將日式經典手藝與二代創新工法，蛋捲皮變得低油、低糖。 圖片提供/禮島23.5°

舌尖熱戀的「心蛋捲」系列，在經過200度高溫烘烤下，酥脆手工餅皮包覆著創意香濃內餡。《花生醬蛋捲》每一口都能吃的到花生顆粒。來自澎湖純淨無汙染的大海滋味，《魚鬆干貝蛋捲》同樣滿滿餡料，內含嚴選菊島在地新鮮狗母魚肉以文火精心烘焙的花火魚鬆、細緻鮮美，加上北海道特選M級干貝、金黃香甜，還有手工拌炒冬蝦旗魚脯，每一口都能享受與大海的連結、海味滿溢。《金沙芝士流心蛋捲》堅持使用傳統古法醃製紅土鹹鴨蛋，精心調和流沙內餡，工序繁複激發最佳口感，配上鹹甜芝士南瓜蛋捲餅皮，堆疊層層香氣、口感豐富。 每日純手工製作，厚實蛋捲皮酥脆可口、內餡飽滿。 圖片提供/禮島23.5° 古早傳統滋味結合創新西點，夢幻口味金沙芝士流心蛋捲。 圖片提供/禮島23.5°

「藏心蛋捲」系列濃郁升級，《巧克力藏心蛋捲》精選譽為巧克力界愛馬仕的荷蘭OLAM COCOA無糖可可粉，70%荷蘭深黑巧克力醬與土耳其榛果醬與紐西蘭天然奶油，調和成大人口味的苦甜黑巧克力內餡，一口咬下，爆漿濃郁的巧克力猶如熔岩般流進口中。另有推出期間限定的《草莓藏心蛋捲》，特選新鮮大湖草莓凍乾，搭配酥脆草莓千層蛋捲餅皮及奶香檸檬白巧內餡，香濃甜蜜中帶點微酸感，是冬季必吃的戀愛滋味。 送上巧克力藏心蛋捲，表達再也藏不住說不出口的濃情愛意。 圖片提供/禮島23.5° 冬季期間限定的草莓藏心蛋捲，特選新鮮大湖草莓凍乾。 圖片提供/禮島23.5°

「禮島23.5°」的每支蛋捲皆完整獨立封存，不易受潮變軟影響口感，更易於隨身攜帶，隨時隨地都能來上一根！送禮包裝也很講究，更榮獲熱銷台灣百大伴手禮，與澎湖「丑丑館」推出聯名手工蛋捲，兩款可愛的小丑魚圖案禮盒盛裝花生醬蛋捲、魚鬆干貝蛋捲，深受小朋友歡迎。 澎湖丑丑館推出聯名花生醬手工蛋捲、魚鬆干貝手工蛋捲。 圖片提供/禮島23.5°

菊島印象禮盒共有四款，精美外盒彩繪許多台灣及澎湖在地特有的動植物元素，如小雲雀、候鳥燕鷗、鷺鷥、仙人掌、天人菊與梅花等，以此紀錄這美麗的海島，也希望收到禮物的人能與「禮島23.5°」一同感受這份來自大自然的厚禮，與所愛之人分享美味風情。 菊島印象禮盒，精美外盒彩繪許多台灣及澎湖在地特有的動植物元素。 圖片提供/禮島23.5°

禮島23.5°

Web. www.ringdoor235.com

Fb. 禮島23.5