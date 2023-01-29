NO RACE NO LIFE！扎根在高雄的賽車精神

聯合新聞網／ Ciao潮旅
不論是初學者或是玩家，歡迎前來高雄「迷你鈴鹿賽道」練身手。 攝影/張明偉
不論是初學者或是玩家，歡迎前來高雄「迷你鈴鹿賽道」練身手。 攝影/張明偉

【撰文/Ciao】

生活裡想要多點刺激與冒險，想要大聲宣洩，想要挑戰F1自駕飆速感，來港都旅遊，絕對別錯過的競速景點，位於高雄草衙SKM Park Outlets的「鈴鹿賽道樂園」，特別打造「迷你鈴鹿賽道Mini Suzuka Circuit」，為日本鈴鹿賽車場SUZUKA CIRCUIT唯一海外授權，擁有國際水準的卡丁車賽道，讓玩家們在安全環境中盡情馳騁、一圓賽車夢。

說到卡丁車，第一個想到什麼？刺激、甩尾還是安全？帶著這些未知的領域以及對卡丁車的陌生，讓全台唯一引進日本鈴鹿賽車場的「迷你鈴鹿賽道」帶領大家進入卡丁車的絕對魅力，親臨感受迷你版的F1等級（國際規格）賽道。

單人或雙人駕駛卡丁車 盡情享受高速甩尾快感

「迷你鈴鹿賽道」承襲日本血統的專業賽車場，全長共580公尺，為國際賽道10:1等比縮小的頂級卡丁賽道，更有8大特色彎道；其中之一的「立體交叉」是彎道中最刺激、最考驗車手反應的彎道。高速進入隧道內，車道空間瞬間向內壓縮的刺激感以及光線瞬間由明轉暗，絕對是體驗一次就會永生難忘的競速回憶。

迷你鈴鹿賽道打造10:1等比縮小的頂級卡丁國際賽道。 攝影/張明偉
迷你鈴鹿賽道打造10:1等比縮小的頂級卡丁國際賽道。 攝影/張明偉

只要符合身高155公分（含）以上方可體驗駕駛，其它注意事項請嚴守園方規定。所使用的卡丁車分為單人自駕的Birel N35卡丁車，適合情侶、親子共樂、雙座並列設計的Tandem Kart卡丁車，由義大利進口，擁有流線時尚外型及絕佳可靠度，馬力7.5匹，最高時速可達70km。

義大利進口卡丁車，擁有流線時尚外型及絕佳可靠度，搭載賽車四點式安全帶。 攝影/張明偉
義大利進口卡丁車，擁有流線時尚外型及絕佳可靠度，搭載賽車四點式安全帶。 攝影/張明偉

獨步全國裝置觸媒轉化器，優異的操控性能、環保同時兼顧，並搭載賽車四點式安全帶，絕佳保護駕駛者，提供世界級專業安全帽Arai、專業賽車手套，讓玩家有如專業車手待遇，光是坐在車上拍照留影，實在是令人欣羨、酷斃了！

因為卡丁車是一項極需高專注力的賽車運動，「迷你鈴鹿賽道」擁有專業教練，初學者需先上入門講習課程，聽從與遵守下場前的教育訓練，包括從完整的場上賽道介紹到安全防護，以及教練不藏私最快秒數的過彎和賽車技巧，通通在教育訓練上會得到解答。

義大利進口卡丁車，擁有流線時尚外型及絕佳可靠度，搭載賽車四點式安全帶。 攝影/張明偉
義大利進口卡丁車，擁有流線時尚外型及絕佳可靠度，搭載賽車四點式安全帶。 攝影/張明偉

比照國際級安全配備，與法國F1同級TECPRO所生產的卡丁賽車專用護欄，符合FIA/CIK安全專業認證！相較於傳統的舊輪胎，TECPRO可以有效吸收撞擊，平均的分配衝撞力至TECPRO護欄中，不會和車子硬碰硬，減輕撞擊瞬間的不適。「迷你鈴鹿賽道」希望提供的賽車體驗，不僅是競速時的刺激感，還有給予每位玩家的專業與信賴感，定期整備與保養，並嚴格執行車輛維護，確保車輛隨時處於最佳狀態，安全絕對是第一考量！

讓玩家有如專業車手待遇，一圓賽車夢想。 攝影/張明偉
讓玩家有如專業車手待遇，一圓賽車夢想。 攝影/張明偉

「迷你鈴鹿賽道」更衷心期望能帶起這一股賽車風氣，將賽車運動魅力扎根台灣，讓國人不僅可以安心體驗競速的快感，賦予賽道肩負交通教育意義的重要，相信這份堅持未來仍會一直持續下去，喚起更多人對於賽車的狂熱與熱血。

SKM Park Outlets 高雄草衙放鬆休憩玩樂一站式體驗

賽車體驗玩累了，旁邊的SKM Park Outlets 高雄草衙是你放鬆休憩最佳首選。以「國際級生活複合式Lifestyle Outlets」為定位 ，整體流轉歐美Outlet購物中心的渡假氛圍，從逛街、吃飯、遊樂園、按摩、電影等服務通通有，完全可以玩上一整天，而且搭捷運紅線就能輕鬆逛！

SKM Park Outlets 高雄草衙「國際級生活複合式Lifestyle Outlets」，從逛街、吃飯、遊樂園、按摩、電影等服務通通有。 圖片提供/鈴鹿賽道樂園
SKM Park Outlets 高雄草衙「國際級生活複合式Lifestyle Outlets」，從逛街、吃飯、遊樂園、按摩、電影等服務通通有。 圖片提供/鈴鹿賽道樂園

Outlets裡有座全台唯一親子互動式駕駛主題樂園-「鈴鹿賽道樂園」，規劃「叮叮電車」、「小小城市」、「技能培訓村」、「旋轉木馬」各項遊樂設施，從學齡前啟發孩子對車子的興趣，從嘗試自行駕駛的過程觸發好奇心及學習心，進而培養正確的行車知識。

鈴鹿賽道樂園，一次滿足大小朋友的玩樂需求與挑戰精神。 攝影/相 王基守
鈴鹿賽道樂園，一次滿足大小朋友的玩樂需求與挑戰精神。 攝影/相 王基守
越野大冒險親子共駕一起挑戰重重障礙的考驗。 攝影/相 王基守
越野大冒險親子共駕一起挑戰重重障礙的考驗。 攝影/相 王基守

「鈴鹿賽道樂園」門票依價錢不同，分為「全日樂園暢遊」一票到底無限玩，「星光無限玩」下午5點過越夜High，「快樂分享玩」任選4項設施，「智慧輕鬆玩」免帶現金，嗶卡馬上玩。

鈴鹿賽道樂園

Web. www.suzukacircuitpark.com

Fb. 鈴鹿賽道樂園 Suzuka Circuit Park

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