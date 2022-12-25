跟著建築師訪老宅之旅 尋台北x宜蘭x台東的光陰故事

【撰文/Ciao】

老屋最吸引迷人的地方，在於欣賞它的構造與現代之差異，也就是〝歷史感〞，由建築師林彥穎Joe帶路探索台灣在地歷史建物，一起品味時光刻鑿的美麗痕跡，並為老宅經過修繕再利用做最好的形容及詮釋。

在歷史風貌與創造新意之間的平衡，是營運老屋過程的必經路程，中韻國際文化展演有限公司翻修與形塑6座極具特色的歷史建物，盡可能保留每間老屋最真實的樣貌，同時延伸歷史與人文故事，創造建築與週邊社區的對話，打造與生活無縫接軌的文化交流場所。 美齡懷舊午茶是蔣夫人最愛的甜點。 攝影/盧大中

特別邀請知名建築師林彥穎為大家帶路，從自身經驗分享中韻國際文化的6間特色老屋。他說：「老建築物就像是歷史的切片，呈現出每一個當代的片段。遊逛在各個老建築物當中體驗當時的片段與理解年代差異之間的不同，是我在旅行中最享受的事。」 建築師林彥穎Joe。 圖片提供/十彥建築師事務所

草山行館 居高臨下的文創復興

建築物外觀特徵主要為結合西式、日式及光復後的建築特色，包括主行館及四幢建物。1920年代日式風格，主房大門牆壁為石砌墻冬暖夏涼，內部為日式木料結構，以檜木為主、杉木為輔。之後雖遭祝融吞噬，重建修復工程以嚴謹的考證態度進行相關史料比對，遵循古法為原則。林彥穎表示欣賞整體建築，融合了西洋小屋組、日本式門窗及石造牆體等技術綜合，深具時代特色，建材佳且光線明亮、綠意盎然，每一隅都是參觀的最好角度。 佐窗外的綠意用餐別有一番滋味。 攝影/盧大中 穿梭行館間，享悠然復古情懷。 攝影/盧大中 正中央擺設藝術家楊英風的紅豆杉作品，成為指標性裝置。 攝影/盧大中

1915荷造り場 百年產業建築的優雅變身

台灣曾經是世界產量第一的樟腦生產國，而位於菸酒公賣局對面的台灣博物館南門園區前身就是「台灣總督府專賣局台北南門工場」，日治時期是東亞最大規模的樟腦加工廠，1998年被指定為國定古蹟，林彥穎說殖民地時期的經典產業建築樣式，磚構造的各種樣式組合，金屬廠房構造的良好案例，保存完整細節眾多，還可以看到運樟腦的小台車軌跡。「1915荷造り場」原本是將最後成品出廠打包的空間，現為文化交流空間搭配餐飲，大面窗景佐眼前的四百石貯水槽，有律動的美感，值得細細品味。 草山行館為石砌外觀的日式建築。 攝影/盧大中 正中央擺設藝術家楊英風的紅豆杉作品，成為指標性裝置。 攝影/盧大中 夜間的「1915荷造り場」感受不同之情境氛圍。 圖片提供/1915荷造り場

神農青舍 農業地景下的小清新

前身為省政府時期宜蘭糧食局宿舍，建於民國50年，「神農青舍」農屬於宜蘭縣的歷史建物，林彥穎表示這7棟相連卻不完全相通洋式建築，獨立的建築量體跟裝飾，國民政府時期簡約的公務宿舍樣式，利用在地裝飾與材料，創造相當富有地方性的空間感。早期宿舍樣式因為提倡簡約，因此並無套房等設計風格，皆為獨立式的公共廁所與浴室空間，成為體驗舊時居住經驗的最佳場所。 神農青舍建築外觀，透過老屋重塑，給予在地一個新氣象。 圖片提供/神農青舍 雙人家庭套房皆設置有獨立衛浴設備及小客廳。 圖片提供/神農青舍 神農青舍店內餐酒館，將在地食材與當季蔬果，結合法式料理手法。 圖片提供/神農青舍

臺中市役所 翻轉公共官署的經典案例

落成於1911年日治時期官署建築名作，「臺中市役所」原為「臺中廳公共埤圳聯合會」事務所，為臺中地區最早的鐵筋混凝土建築。建築師說「市役所」為中市古蹟級的歷史建築代表，建築保存狀況良好，可說是殖民地時期都市中，在主要道路轉角的經典官署建築名作，利用兩側道路交會處作為主入口，結構樣式大方，裝飾莊嚴講究，入口的挑高與廳堂頂部的穹頂為最具識別性特色，日夜光景下每個角度都好看。好消息是即將於12月開幕營運，讓大家可以在百年建築享受美好的「生活風格體驗。」

臺東故事館 在地漫遊的藝文小品

因為工作的關係，林彥穎經常到臺東出差，對於「臺東故事館」並不陌生，前身為臺東地政事務所辦公室，承襲日本政府時代的歷史建物，富含歷史人文風貌的多樣性，收藏在時光之流有溫度的老故事，他說這裡雖然是偏鄉的日式歷史建築，但充滿親切的尺度與風格，大量的吸引遊客，同時作為在地文化的推廣與傳承更增添參觀的價值，值得到臺東市必遊據點，一同感受這座激盪與展現臺東在地創意之美。 臺東故事館外觀。 圖片提供/臺東故事館 一處收攏居民日常生活的花園。 圖片提供/臺東故事館 雙層樓建築規劃開放式展覽書坊、親子閱讀空間等。 圖片提供/臺東故事館

旅行博物館 東海岸史前地景中的華麗角落

建築師非常喜歡「國立台灣史前文化博物館」，當年很難得請到國際知名後現代建築大師「麥可．葛瑞夫Michael Graves」設計，很感謝他為台灣留下一座美麗的建築。不愧是大師的代表作品，用色大膽、活潑鮮艷、線條簡潔，利用建築的幾何形狀創造光影變化，難得的經典建築物。 夜色中的臺東旅行博物館建築外觀。 圖片提供/臺東旅行博物館