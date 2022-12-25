位處交通優越 高鐵串起歡樂假期 北中南愜意輕旅行

【撰文/Ciao】

在歲末時節安排一段輕旅遊，高鐵的便捷，一日生活圈概念也改變旅人的旅行習慣，以高鐵串聯全台國泰飯店觀光事業旗下的和逸、慕軒共6家飯店，讓旅人玩得輕鬆，從北到南一路領略人文與名勝之美，自在旅人隨心所欲。

便捷交通、設施完善、舒適自在的休憩空間與精緻美食，即使是待在飯店一整天也不無聊。「時時體貼‧處處合意」COZZI和逸飯店在台北、桃園、台南與高雄擁有5個據點，皆位處城市精華地區，尤其桃園、台南兩家據點更是親子旅宿首選，滿足大人與小孩所有需求，為旅程更增美好精采回憶，極適合家庭親子兩天一夜假期，輕鬆玩、說走就走！ 圖片提供/國泰飯店觀光事業

親子同遊 海洋驚喜與卡通人物陪伴

高鐵更是拉近親子之間的情感，鄰近高鐵桃園站和機場捷運A18的「X park 水族館」自開幕以來人潮不斷，這處台灣首座新都會型水生公園，讓人就好像置身日劇場景中，看各式魚兒優游、看水母漂浮眼前，是夢幻、更舒心，手機絕對拍不停，藉此也讓小朋友認識海洋世界、寓教於樂，逛完還能順便去旁邊的華泰名品城享受愉悅的購物環境。 COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，舒適客房充滿海洋風格。 圖片提供/國泰飯店觀光事業

與X park比鄰的就是海洋主題飯店「COZZI Blu和逸飯店‧桃園館」，以海洋元素串聯，室內設計處處驚喜，還有全台獨一無二的室內露營氛圍自助餐廳，船艙造型的Blu Bar特色酒吧，連大人都被療癒了。 COZZI Blu提供碼頭市集意象的Cozzi Market逸‧市集。 圖片提供/國泰飯店觀光事業

來到府城，有歷史古蹟、也有文創新意，有自然美景、人文采風與特色美食，現在更多了些許童趣，深受大小朋友喜愛的「和逸飯店‧台南西門館」，與美國卡通頻道（Cartoon Network）合作，打造全台唯一、獨特創新的親子主題旅遊體驗，500坪的戶外親子空間，各項遊樂設施與遊戲。 和逸飯店.台南西門館戶外奇趣操場設施小火車。 圖片提供/國泰飯店觀光事業

還可以入住卡通頻道主題客房，讓頻道中最具超人氣的探險活寶、飛天小女警、熊熊遇見你三部卡通明星伴你入夢，享受最特別的親子時光。優越的地理位置也是一大亮點，鄰近百貨公司商圈，步行便可抵達保安路、國華街等美食熱區，藍晒圖、司法博物館、臺南美術館等人氣古蹟景點轉個彎就能到。 和逸飯店．台南西門館卡通頻道主題和逸客房「熊熊遇見你」，三隻萌熊相伴。 圖片提供/國泰飯店觀光事業

大人系都會遊 時時體貼‧處處合意

台北與高雄一樣豐富精彩，有國際級都市視野，有傳統人文薈萃，有繁華夜生活，有多元的四方美食，更有近在咫尺的自然美景。專屬大人的高鐵旅，位於捷運線上的「和逸飯店‧台北忠孝館」，地利之便加上鄰近緊鄰華山1914文化創意產業園區，對於文化、藝術、展演有興趣的旅人是最佳選擇。 和逸飯店‧台北忠孝館。 圖片提供/國泰飯店觀光事業 圖片提供/國泰飯店觀光事業

喜歡領略人文之美，「和逸飯店‧台北民生館」，距離捷運行天宮站不遠，可以來此祈願、祝禱平安，離民生社區更近，逛逛文青小店，來個文青風格旅也很愜意。 和逸飯店‧台北民生館。 圖片提供/國泰飯店觀光事業 景隅客房一大床。 圖片提供/國泰飯店觀光事業

「和逸飯店‧高雄中山館」坐落於三多商圈，聚集了新光三越百貨、SOGO百貨、大遠百形成的黃金三角，是高雄的時尚重鎮，絕對滿足愛買的旅人。結束逛街回房，可以在高樓層房間好好休息，一覽港都美麗海景，享受這夜的美好。 和逸飯店．高雄中山館高樓層客房可輕鬆眺望港都風景。 圖片提供/國泰飯店觀光事業 和逸飯店．高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳擁有絕佳視野。 圖片提供/國泰飯店觀光事業

玩樂大台北 渴慕之旅‧靜心之處

同樣坐擁台北市優越黃金地段的「慕軒飯店」，往北走，來到忠孝東路商圈，一次性的填滿購物慾望；往東走，來到信義威秀商圈，這裡更是眾多百貨公司齊聚地，保證逛到腿軟，走累了回飯店好好休息，亦可享受義大利餐廳與酒吧餐食饗宴，慕軒倚著最美的欒樹林蔭大道，綠葉成蔭、蟲鳴鳥語、鬧中取靜，以低調、不打擾的待客之道創造「渴慕之旅‧靜心之處」住宿體驗，著實是一趟舒心之行。 慕軒飯店綠景客房坐擁敦化南路大片綠蔭林樹。 圖片提供/國泰飯店觀光事業 慕軒飯店豪華客房。 圖片提供/國泰飯店觀光事業 慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳與另一半享受美好用餐時光。 提供/國泰飯店觀光事業 慕軒飯店位處北市優越黃金地段，倚著最美欒樹林蔭大道。 圖片提供/國泰飯店觀光事業

和逸飯店

Web. www.hotelcozzi.com

慕軒飯店

Web. www.madisontaipei.com