手感編織食藝美 共享奶油毛線球 渡過英倫下午茶時光

【撰文/Ciao】

每當經過「奶油山丘Butter Mountain」的門市，很難不被吸引駐足停留，要選哪一個好呢？瞧這個個宛若精品級藝術的甜點，全台獨有的頂級「奶油毛線球」、法式優雅的「優格塔」、英倫風「老奶奶蛋糕系列」，由專業烘焙廚師量身打造，嚴選食材、手感工藝，搭配各式頂級餡料，變化出色彩繽紛、多種口味，尊寵挑剔味蕾、擄獲甜點控之心。

吃一口就會深深愛上，帶來視覺與味覺雙享受，非常療癒系的「奶油山丘Butter Mountain」，秉持著「給家人吃最好的東西」以及「堅持手做」的理念，以「精緻、純粹、健康」作為品牌主要核心，「越簡單，越不簡單」，創造出各式甜點與烘焙藝術品。 原味經典、蜜桃芒果老奶奶系列。 攝影/Ray

最純粹自豪的甜點藝術品 手作優格塔

純手感編織出的藝術品，全台獨有的頂級「奶油毛線球」製成至少須耗時3日，專業烘焙廚師嚴選食材，麵團需經由發酵、裹油各1天，並反覆堆疊層壓、擀平，產生分層的質地，第3天一早送進負18度的冷凍進行麵團鬆弛，最後由烘焙廚師量身打造手工捲法，取用4條麵團手感編織，比以往多耗費數分鐘來製成一顆毛線球狀的麵包體，送入烤箱以150度至210度烘烤12至15分鐘，烘烤後呈現層層分明、酥鬆內軟、奶香四溢的口感。 純手感編織出的藝術品，全台獨有的頂級「奶油毛線球」。 攝影/Ray

「奶油毛線球」再搭配各式頂級餡料，交織出多達11種口味，有重奶油原味，相思奶霜、金沙芋泥、肉脯乳酪、菠蘿卡士達、濃郁生乳、濃郁花生生乳、仲夏野莓乳酪、香濃切達培根、椰香夏威夷、香濃奶酥蔓越莓等。其中《濃郁生乳》採用北海道十勝四葉100%無調整生乳製成香滑柔順的特調生乳醬，讓法式簡約甜點更顯得迷人經典。《金沙芋泥》的芋泥綿密且甜而不膩，放上一整顆鹹蛋黃作為組合，口感層層分明，為甜點界的最佳拍檔。《香濃切達培根》藍紋切達起司與煙燻培根的邂逅，鹹甜口感帶出了毛線球的不同風味與層次，最受大小朋友喜愛。

同樣是「奶油山丘」最純粹且自豪的「優格塔」堅持細心手做，用最好的高級奶油原料製成，香酥甜塔皮現烤出爐，對食材與裝飾極為講究，有如甜點藝術品般共推出9款不同風味，有原味、草莓、藍莓、檸檬、芋頭、紫金、伯爵紅茶、抹茶以及芝麻，其中《伯爵紅茶優格塔》選用榮獲2012年加州葡萄城市盃冠軍的巧克力馬卡龍作為點綴，並淋上奶油山丘特調栗子醬，跳脫以往對優格塔的既定印象；《抹茶》則選用日本宇治金時抹茶粉，以及法福娜可可籽製成生巧克力作為優格塔主視覺與內餡，呈現輕奢華麗的一面。 結合手感工藝，伯爵紅茶優格塔散發茶香風味。 攝影/Ray 抹茶優格塔選用日本宇治金時抹茶粉，呈現輕奢華麗感。 攝影/Ray 聖洛黑膠焦糖泡芙塔多層次的口感，一吃就好愛。 攝影/Ray

英倫風手感甜點 老奶奶蛋糕太療癒

9月時「奶油山丘」又帶來驚喜口味，再推力作「老奶奶蛋糕系列」，每日現烤出爐，口感質地鬆軟綿密，糖霜風味別具巧思，獻上5種口味，除了經典原味「老奶奶蛋糕」，另有《貝里斯可可老奶奶》，是以58%瑞士蓮巧克力蛋糕體融合苦甜巧克力醬，貼心不嗜甜的顧客，專屬大人系的風味。另有多樣清爽水果風味可以選擇，《青檸葡萄老奶奶》選用上等當季鮮甜綠葡萄妝點，搭配果香逼人檸檬糖霜，糖粉點綴其中營造出冬雪大地般的浪漫氛圍。 貝里斯可可老奶奶不甜膩，專屬大人味。 攝影/Ray 聖誕限定口味，藍莓奶蓋老奶奶口味。 攝影/Ray

《西瓜草莓老奶奶》蛋糕體混入真實草莓果泥，粉色蛋糕體與西瓜香氣糖霜交織，再加上新鮮草莓，多重風味共譜美好。《蜜桃芒果老奶奶》蛋糕口感綿密濕潤，芒果鮮甜多汁與蜜桃糖霜相襯。 聖誕限定口味，草莓奶蓋老奶奶口味。 攝影/Ray

不論是「奶油毛線球」、「優格塔系列」、「老奶奶蛋糕系列」，大人小孩都好喜歡，作為伴手禮贈送親友兼具質感與心意，當然自己享用更是倍感幸福！

奶油山丘Butter Mountain

Web. buttermountain.com.tw

Fb. Butter Mountain奶油山丘