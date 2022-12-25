漫遊苗栗苑裡 以美食與綠意球場展開的舒心假期

【撰文/Ciao】

這裡是高爾夫愛好者的揮竿勝地、同時也是嚮往逃離都市喘息小時光的靜謐角落，到「全國花園鄉村俱樂部」去找一段徜徉在綠意與美食共俱的悠哉假期去。

隱隱座落在苗栗苑裡火炎山畔，在蜿蜒小徑盤旋不用多久，當抵達「全國花園鄉村俱樂部」時，眼前竟然豁然開朗地把苑裡海岸線、風力發電風車與遠方大海盡收眼底，搭配草地上威風凜凜的楊英風雕刻大師親自打造、擺放的鑄銅式巨型雕塑，渡假悠哉感心情也隨著遼闊視線而開朗了起來。 正對著遼闊視野，大門外楊英風大師作品威風凜凜映襯藍天綠地。 攝影/蔡孝如

一應俱全地展開微出國時光

從全國花園高爾夫球場、再延伸升級轉型成全國花園鄉村俱樂部，倚著擁有國際錦標賽等級的高爾夫球場優勢，搭配上來自擁有經營飯店底氣的經驗，「全國花園鄉村俱樂部」打造出一處，融合能結合運動與住宿均具極高水準的秘境。 擁有著18洞世界級標準球場，倚山望海的寬闊視野。 攝影/蔡孝如

擁有著18洞世界級標準球場，倚山望海的寬闊視野，每一次的揮竿就像是身處一幅風景畫裡的極致享受。總經理吳憲紘更分享，即使疫情期間也不停歇，不斷致力升級與優化開球台及球道設施，「隨時將俱樂部軟硬體、以及每位員工都準備好，迎接上門的旅客。」這就是全國花園鄉村俱樂部展現出來的積極待客之道，漫步其間、眺望綠意盎然修剪極致整齊的球道、果嶺，真有種置身度假海島的悠哉氣息。 擁有著18洞世界級標準球場，倚山望海的寬闊視野。 攝影/蔡孝如 總經理吳憲紘即使面對疫情也早已調整好一切節奏，帶領所有員工穩健前進。 攝影/蔡孝如

入住愜意感無處不在

除了完善且齊備的球場設備外，對於一同前來的全家大小也同樣備受尊榮款待，寬敞的戶外泳池吸引大小孩子目光迫不急待想躍下水去享樂，高爾夫短切練習場、室內高爾夫模擬機更讓還沒能上球場的人有了小試身手體驗。加上健身房、棋藝麻將室、兒童遊戲區等設施，讓全家大小更在這兒增添了許多娛樂時光的回憶。

到了夜晚，寬敞房間也正等著遊樂玩一整日的遊客，最基本的精緻客房也提供了至少9坪以上舒適空間，乾濕分離的衛浴設備與一應俱全生活備品，不論是面對著泳池草皮景觀、抑或是球道果嶺景觀，都能在陽台悠哉賞景，喝茶閒適談心。總統套房更具備有27坪超大空間，寬敞客廳與書房、面對著諾大球場全景的遠眺視野，都是讓渡假的尊寵感備升的極致體驗。 標準兩人房不但都擁有無敵綠景，單人床也以雙人床墊寬度來提供，讓舒適倍增。 攝影/蔡孝如 每房均配有小陽台，果嶺景觀或山景都能悠哉賞景。

美食為旅行畫下完美的印記

在許多球友、饕客的口袋名單裡，這裡除了能舒心揮竿之外，更是大家有口皆碑的「美食球場」之地。有著每年均舉辦超有特色異國美食節的古斯托西餐廳，以及四季中餐廳，不以僅是高爾夫球場餐食而鬆懈，全國花園鄉村俱樂部的更要讓所有人的味覺留下深刻印記。 寬敞的餐廳更面對綠意山景與泳池。 攝影/蔡孝如

古斯托西餐廳現正推出的義法美食節II，是將追求極致品味與新語言、新風格展現而出。如義式布拉塔起司田園沙拉，以台灣少見且極難保存的布拉塔起司取代傳統莫札瑞拉起司，一切開混合有鮮奶油感的滑順風味，搭配生菜拉沙一同咬下口感豐盈；油封小章魚更是連續五年顧客最愛的指定菜色；視覺與味覺雙重震撼的匈牙利烤肉串，則是深具火侯掌握功力的主廚自信之作，將雞肉、明蝦、骰子牛與青菜串以特製鐵架推出，香氣四溢的氣息與口感更讓人食指大動。 古斯托西餐廳熱鬧展開的「義法美食節II」，用各色經典又驚喜的食物療癒旅客身心。 攝影/蔡孝如 油封小章魚長年來深受饕客喜愛，已連續5年都出現菜單上。 攝影/蔡孝如

而中餐廳菜色也很有看頭，來自廣西並待過許多五星飯店的主廚，結合擅長的粵菜與在地客家菜的食材與做法，將苗栗18鄉鎮的特產與傳統粵菜激盪，推出的創意經典菜色，每一道都吃出主廚深厚功力與吃進地方風土特色。也藉由味蕾的美食激盪，勾勒起在全國花園鄉村俱樂部裡享受悠哉渡假的極致滿足，成就了一趟幸福且最愜意的旅程。 中餐廳以創意結合粵菜與客家菜，吃過後道道令人難忘。 攝影/蔡孝如 精選10年以上客家經典老菜脯精燉出的「黑金燉雞湯」。 攝影/蔡孝如

全國花園鄉村俱樂部

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Fb.全國花園鄉村俱樂部National Golf Country Club