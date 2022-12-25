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菊島變好萌 澎湖小丑魚海葵城堡 美照拍不停

聯合新聞網／ Ciao潮旅
粉紅尼莫珊瑚礁泡泡場景好拍好看。 圖片提供/康倪集團
粉紅尼莫珊瑚礁泡泡場景好拍好看。 圖片提供/康倪集團

【撰文/Ciao】

哇！尖叫聲！澎湖最新必拍粉紅夢幻景點「丑丑館」太可愛，就在澎湖遊客中心旁，不受東北季風的頑皮打擾，於海葵城堡內盡情悠遊海洋世界，近距離與小丑魚尼莫互動，認識20種以上丑丑魚生態，還有手作DIY創意體驗，販售獨家海葡萄系列保養品、伴手禮專區以及人氣餐飲，好吃又好玩、美照拍不停，讓菊島四季遊都好萌！

少了夏季炎熱與擁擠人潮，澎湖秋冬旅遊更能細細品味在地風光，現在又多了一個熱門景點，在台灣深耕二十餘載，本土美妝保養品龍頭「康倪集團」，創辦人懷抱對海洋熱愛與回饋家鄉的初衷，與「澎湖科技大學」合作推廣小丑魚養殖技術，打造全亞洲第一座小丑魚海葵城堡「康倪海洋生技丑丑館」，集合海洋、科技與養殖技術推廣，開創菊島在地新體驗！

小丑魚的海洋世界互動體驗區。 圖片提供/康倪集團
小丑魚的海洋世界互動體驗區。 圖片提供/康倪集團
饒富童趣的海洋主題氛圍。 圖片提供/康倪集團
饒富童趣的海洋主題氛圍。 圖片提供/康倪集團

可以近距離觀察 20種以上珍稀小丑魚

徜徉在2F小丑魚的海洋世界互動體驗區，粉紅尼莫珊瑚礁泡泡場景超吸睛，多漾色彩的海葵牆，讓遊客幻想化身為小丑魚，在柔軟的海葵觸手中穿梭，怎麼拍都很美，還有粉紅球池親子遊戲區，更讓小朋友玩瘋了。

多漾色彩的海葵牆。 圖片提供/康倪集團
多漾色彩的海葵牆。 圖片提供/康倪集團
粉紅球池親子遊戲區。 圖片提供/康倪集團
粉紅球池親子遊戲區。 圖片提供/康倪集團

「澎湖科技大學」成功研發小丑魚人工養殖技術，並孕育出超過20種以上珍稀的小丑魚，可以近距離觀察小丑魚，了解種類與生理特點，「魚倪同行」認識與小丑魚與海葵互利共生的生活習性，並透過小丑魚故事牆了解保育海洋的重要性，感受澎湖獨特的海洋魅力、寓教於樂。

可以近距離觀察小丑魚。 圖片提供/康倪集團
可以近距離觀察小丑魚。 圖片提供/康倪集團

小丑魚文創商品區設計眾多可愛丑丑魚文創品，每樣文創值得收藏。此外還推出手作紀念品香氛DIY教室，內容有水晶雕花果凍、香氣仙女固態香水、浮游花擴香瓶、自製精華面膜等體驗，創造屬於自己獨有的超療癒香氛紀念品。

DIY屬於自己的療癒香氛紀念品。 圖片提供/康倪集團
DIY屬於自己的療癒香氛紀念品。 圖片提供/康倪集團

逛累了，不妨至1樓的「WAKAWA瓦咖哇人氣輕食部」，提供多款當地特調飲品，造型可愛的丑丑燒（鯛魚燒），加上仙人掌及北海道鮮奶口味等不同特色風味霜淇淋。

WAKAWA瓦咖哇人氣輕食部。 圖片提供/康倪集團
WAKAWA瓦咖哇人氣輕食部。 圖片提供/康倪集團

離館前更別忘了到「澎湖精選伴手禮專區」，一次購足熱銷百大伴手禮，「禮島23.5°」聯名丑丑館限定手工蛋捲，明星口味有花生醬蛋捲、魚鬆干貝蛋捲、巧克力藏心蛋捲、金沙芝士流心蛋捲，帶回台灣保證最受歡迎。

「禮島23.5°」聯名丑丑館限定手工蛋捲。 圖片提供/康倪集團
「禮島23.5°」聯名丑丑館限定手工蛋捲。 圖片提供/康倪集團
「禮島23.5°」聯名丑丑館限定手工蛋捲。 圖片提供/康倪集團
「禮島23.5°」聯名丑丑館限定手工蛋捲。 圖片提供/康倪集團

入館免門票，一年四季皆可參觀，充滿粉紅泡泡世界的「康倪海洋生技丑丑館」絕對是澎湖旅遊、拍IG美照必訪的新景點，讓遊客在感受菊島風情的同時也能來一場美學旅遊體驗，一次滿足休閒、娛樂、教育、觀光、美食、旅行保養、療癒等美好海洋之旅。

2F設置海島保養體驗區。 圖片提供/康倪集團
2F設置海島保養體驗區。 圖片提供/康倪集團

康倪海洋生技 丑丑館

Web. www.conimanor.com

Fb. 康倪海洋生技-丑丑館Coni Marine Biotech Center

2F設置海島保養體驗區。
2F設置海島保養體驗區。

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