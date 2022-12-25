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打邊爐火鍋暖呼呼 正統港式火鍋台北就可吃到

聯合新聞網／ Ciao潮旅
天冷來一鍋，「港式西洋菜皮蛋清湯鍋」搭配「重慶古傳川味麻辣鍋」鴛鴦鍋最過癮。 攝影/盧大中
天冷來一鍋，「港式西洋菜皮蛋清湯鍋」搭配「重慶古傳川味麻辣鍋」鴛鴦鍋最過癮。 攝影/盧大中

【撰文/Ciao】

香港人說的打邊爐，就是我們愛吃的火鍋（圍爐辦桌）。位於長安東路二段上位置隱密的「香港私宅打邊爐」擁有16年歷史，老闆是香港人，懷念小時候的味道，帶來正宗香港口味。

老公寓的陳設就有老香港家庭中西混搭之味道，亮綠牆面、咖啡色的窗稜搶眼，加上古色古香的家具、字畫，好像走入60年代港劇的佈景裡。

空間的陳設很有老香港家庭中西混搭的味道。 攝影/盧大中
空間的陳設很有老香港家庭中西混搭的味道。 攝影/盧大中
空間的陳設很有老香港家庭中西混搭的味道。 攝影/盧大中
空間的陳設很有老香港家庭中西混搭的味道。 攝影/盧大中

與綠色牆面呼應，原來是這經典的香港打邊爐湯底，「港式西洋菜皮蛋清湯鍋」，使用豬大骨、雞骨熬製8小時製成乳白色的豚骨白湯香濃溫潤，加入香港煲湯中常見的西洋菜，搭配皮蛋、蒜食材，西洋菜味甘微苦，具有清燥潤肺、化痰止咳等功效，營養價值豐富、清淡鮮美，加上皮蛋特殊香氣與口感，絕對讓愛吃皮蛋者無法抗拒。

豚骨白湯加入香港煲湯中常見的西洋菜，搭配皮蛋、蒜食材。 攝影/盧大中
豚骨白湯加入香港煲湯中常見的西洋菜，搭配皮蛋、蒜食材。 攝影/盧大中

「重慶古傳川味麻辣鍋」搭配特選青花椒、大紅袍花椒、燈籠椒、二荊條等多種辣椒，加入白荳寇、肉豆蔻等調料，製成香味濃郁、辣而不嗆的麻辣精華做為基底，再與豚骨白湯融合，湯頭香濃溫潤，搭配煮至軟嫩彈牙似果凍的鴨血與吸收湯頭精華的板豆腐，呈現滿滿四川風味。

重慶古傳川味麻辣鍋湯頭香濃溫潤，呈現滿滿四川風味。 攝影/盧大中
重慶古傳川味麻辣鍋湯頭香濃溫潤，呈現滿滿四川風味。 攝影/盧大中

鴛鴦火鍋可任選2種湯頭，最特別的還有一鍋三吃，皮蛋鍋吃到最後加入秘製咖喱汁，變成濃郁咖喱鍋。其它還有澳門主廚秘製沙嗲鍋、港式番茄酸辣鍋、粵式胡椒豬肚鍋及香江黃金香濃咖哩鍋，每一鍋湯頭都讓人直呼過癮，廣受老饕喜愛！

鴛鴦火鍋可任選2種湯頭，最特別的還有一鍋三吃。 攝影/盧大中
鴛鴦火鍋可任選2種湯頭，最特別的還有一鍋三吃。 攝影/盧大中

鍋物配料精心挑選海陸食材樣樣生猛講究，各式招牌人氣手工丸餃、手工鮮蝦雲吞、手工鳳城水餃、港式手打花枝滑與蝦滑、手打飛魚卵海鮮漿等，紮實口感與內餡一吃驚艷，都是師傅每天現做。加上獨門醬料，香港魚露薄鹽醬油、自製蘋果高粱醋與香油搭配使用，再加點適量蔥蒜花、更添獨特風味。

師傅每天現做手工丸餃、手工鳳城水餃、港式手打花枝滑與蝦滑。 攝影/盧大中
師傅每天現做手工丸餃、手工鳳城水餃、港式手打花枝滑與蝦滑。 攝影/盧大中

不只鍋物精彩，美味小點像是酥炸魚皮、微甜微鹹的港式臘味飯、黑亮的滷雞腳、滷花生、滷小豆干醬香入味，特色下酒菜如椒鹽鱸魚、吮指椒麻骨、金沙西蘭花，再來一杯正宗港式特調茶飲料，止辣又解渴，冷熱交織更是絕配！

特色下酒菜椒鹽鱸魚也是人氣必點。 攝影/盧大中
特色下酒菜椒鹽鱸魚也是人氣必點。 攝影/盧大中
特色下酒菜。 攝影/盧大中
特色下酒菜。 攝影/盧大中
微甜微鹹的港式臘味飯超受歡迎。 攝影/盧大中
微甜微鹹的港式臘味飯超受歡迎。 攝影/盧大中

不用出國，就在「香港私宅打邊爐」一解相思愁。Fb. 香港私宅打邊爐

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