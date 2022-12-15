Fun Dining秋冬新菜玩出新味 帶來難忘佳節聚餐
【撰文/Ciao】
連續三年獲得台北米其林餐盤推薦的維多麗亞N°168 PRIME，以專業料理技術奠定頂級牛排館地位。位於東區的敦化館，延續大直本店以Casual Fine Dining為核心概念，傳遞品味美食的愉悅， 這一季的秋冬新菜色更帶來驚艷與療癒口感，為年末相聚更增難忘回憶。
「N°168 PRIME敦化館」位於交通便捷的東區SOGO百貨敦化館7樓，獨立樓層占地約300坪，寬敞舒適的開放用餐區，還設有隱密包廂，家族或公司商務聚餐皆合適； 澳洲引進的Beech Ovens夢幻烤爐搭配進口橡木置於爐內燻烤，搭配米其林規格的開放式「夢幻廚房」及專業的牛肉熟成室、琳瑯滿目的酒櫃，值是料理殿堂的極致。
廚藝展現家的感覺 節慶祝福與秋天的顏色
Darren主廚從台灣小吃蚵仔煎發想，特選廣島生蠔以橘醋微煮，搭配金黃濃郁的荷蘭醬迸出創意口感，炸過的羽衣甘藍及自製辣椒醬，變化出多彩色系與趣味。開胃小點 鴨肝花/波特/布里歐，鴨肝慕斯彷如片片雪花灑落在布里歐麵包上，搭配畫龍點睛般的青梅醬與波特酒凍。
前菜秋蟹/茴香/柑橘，是香檳凍混合茴香，鋪上新鮮蟹肉，佐以柳橙醬、酪梨及鱒魚卵，大海鮮味透出清爽，在口中激盪出秋冬滋味。結合泰式冬陰功湯的馬賽魚湯，搭配生食級干貝與胭脂蝦為佐料、濃郁湯頭充滿異國風味。
熱前菜乾式熟成鵝胸/BBQ醬/金棗，精選台灣在地鵝胸，熟成14天凝聚風味，佐以BBQ醬、金棗增添層次。
主菜特選碩大肥美的波士頓龍蝦誠意十足
乾式熟成旗魚火腿/主廚雪酪，選用台東成功漁港直送旗魚，自製風乾熟成2個月，Darren表示芭蕉旗魚很適合做成生火腿，吃起來有烏魚子的味道，淋上一點橄欖油純粹就很好吃，搭配酸奶、與Moscato檸檬雪酪後，更帶出清新口感，Darren戲稱這也是道Show Time菜，因為接下來主菜就要登場了。
主菜特選600公克碩大肥美的波士頓龍蝦、誠意十足。牛排推薦日本國產F1混血和牛，因為F1是很好的入門款，價格不會太昂貴，油脂跟和牛一樣細緻且較不膩口。另獨家推出低溫冷燻安格斯黑牛，運用獨特的烹調手法，讓牛肉軟嫩多汁外更增添獨有的柴燻香氣。
甜點也是重頭戲，主廚甜點潘納朵尼/卡士達/血橙，將傳統潘納朵尼麵包加入麵衣炸過，搭配卡士達醬、柑橘凍、與堅果等多種享受，熱麵包搭配雪酪，冰火感交織、太好吃，可以再來一碗嗎?
另道甜點推薦，栗子蒙布朗、達克瓦茲，再搭配日本焙茶冰淇淋，巧妙地加上黑醋栗慕斯，微甜微酸、多變層次入口難忘，快相約最在乎的人一起共度美好食光。
N°168 PRIME敦化館
Web.grandvictoria.com.tw
Fb. No.168 PRIME – Sogo敦化館
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