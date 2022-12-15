快訊

高虹安為何還不辭立委？綠委曝「唯一理由」：領好領滿

Fun Dining秋冬新菜玩出新味 帶來難忘佳節聚餐

聯合新聞網／ Ciao潮旅
主菜600公克的波士頓龍蝦令人驚喜。 攝影/盧大中
主菜600公克的波士頓龍蝦令人驚喜。 攝影/盧大中

【撰文/Ciao】

連續三年獲得台北米其林餐盤推薦的維多麗亞N°168 PRIME，以專業料理技術奠定頂級牛排館地位。位於東區的敦化館，延續大直本店以Casual Fine Dining為核心概念，傳遞品味美食的愉悅， 這一季的秋冬新菜色更帶來驚艷與療癒口感，為年末相聚更增難忘回憶。

「N°168 PRIME敦化館」位於交通便捷的東區SOGO百貨敦化館7樓，獨立樓層占地約300坪，寬敞舒適的開放用餐區，還設有隱密包廂，家族或公司商務聚餐皆合適； 澳洲引進的Beech Ovens夢幻烤爐搭配進口橡木置於爐內燻烤，搭配米其林規格的開放式「夢幻廚房」及專業的牛肉熟成室、琳瑯滿目的酒櫃，值是料理殿堂的極致。

開放用餐區寬敞舒適，沉穩黑與時尚金打造優雅氣派氛圍，整體情境塑造使人感到放鬆。 攝影/盧大中
開放用餐區寬敞舒適，沉穩黑與時尚金打造優雅氣派氛圍，整體情境塑造使人感到放鬆。 攝影/盧大中
開放用餐區寬敞舒適，沉穩黑與時尚金打造優雅氣派氛圍，整體情境塑造使人感到放鬆。 攝影/盧大中
開放用餐區寬敞舒適，沉穩黑與時尚金打造優雅氣派氛圍，整體情境塑造使人感到放鬆。 攝影/盧大中

廚藝展現家的感覺 節慶祝福與秋天的顏色

Darren主廚從台灣小吃蚵仔煎發想，特選廣島生蠔以橘醋微煮，搭配金黃濃郁的荷蘭醬迸出創意口感，炸過的羽衣甘藍及自製辣椒醬，變化出多彩色系與趣味。開胃小點 鴨肝花/波特/布里歐，鴨肝慕斯彷如片片雪花灑落在布里歐麵包上，搭配畫龍點睛般的青梅醬與波特酒凍。

蚵仔煎/荷蘭醬/羽衣甘藍，融合台、日式食材文化。 攝影/盧大中
蚵仔煎/荷蘭醬/羽衣甘藍，融合台、日式食材文化。 攝影/盧大中
「N°168 PRIME 敦 化館」林冠成 Darren主廚。 攝影/盧大中
「N°168 PRIME 敦 化館」林冠成 Darren主廚。 攝影/盧大中

前菜秋蟹/茴香/柑橘，是香檳凍混合茴香，鋪上新鮮蟹肉，佐以柳橙醬、酪梨及鱒魚卵，大海鮮味透出清爽，在口中激盪出秋冬滋味。結合泰式冬陰功湯的馬賽魚湯，搭配生食級干貝與胭脂蝦為佐料、濃郁湯頭充滿異國風味。

秋蟹/茴香/柑橘，滿口大海鮮味加上清爽味。 攝影/盧大中
秋蟹/茴香/柑橘，滿口大海鮮味加上清爽味。 攝影/盧大中

熱前菜乾式熟成鵝胸/BBQ醬/金棗，精選台灣在地鵝胸，熟成14天凝聚風味，佐以BBQ醬、金棗增添層次。

乾式熟成鵝胸/BBQ醬/金棗，肉質濕潤不柴、軟嫩入口。 攝影/盧大中
乾式熟成鵝胸/BBQ醬/金棗，肉質濕潤不柴、軟嫩入口。 攝影/盧大中

主菜特選碩大肥美的波士頓龍蝦誠意十足

乾式熟成旗魚火腿/主廚雪酪，選用台東成功漁港直送旗魚，自製風乾熟成2個月，Darren表示芭蕉旗魚很適合做成生火腿，吃起來有烏魚子的味道，淋上一點橄欖油純粹就很好吃，搭配酸奶、與Moscato檸檬雪酪後，更帶出清新口感，Darren戲稱這也是道Show Time菜，因為接下來主菜就要登場了。

乾式熟成旗魚火腿/主廚雪酪，選用台東成功漁港直送旗魚。 攝影/盧大中
乾式熟成旗魚火腿/主廚雪酪，選用台東成功漁港直送旗魚。 攝影/盧大中

主菜特選600公克碩大肥美的波士頓龍蝦、誠意十足。牛排推薦日本國產F1混血和牛，因為F1是很好的入門款，價格不會太昂貴，油脂跟和牛一樣細緻且較不膩口。另獨家推出低溫冷燻安格斯黑牛，運用獨特的烹調手法，讓牛肉軟嫩多汁外更增添獨有的柴燻香氣。

冷燻安格斯黑牛的紐約客，純粹調味就很美味，肉質軟嫩多汁。 圖片提供/N°168 PRIME敦化館
冷燻安格斯黑牛的紐約客，純粹調味就很美味，肉質軟嫩多汁。 圖片提供/N°168 PRIME敦化館

甜點也是重頭戲，主廚甜點潘納朵尼/卡士達/血橙，將傳統潘納朵尼麵包加入麵衣炸過，搭配卡士達醬、柑橘凍、與堅果等多種享受，熱麵包搭配雪酪，冰火感交織、太好吃，可以再來一碗嗎?

聖誕節慶必吃，主廚甜點潘納朵尼/卡士達/血橙。 攝影/盧大中
聖誕節慶必吃，主廚甜點潘納朵尼/卡士達/血橙。 攝影/盧大中

另道甜點推薦，栗子蒙布朗、達克瓦茲，再搭配日本焙茶冰淇淋，巧妙地加上黑醋栗慕斯，微甜微酸、多變層次入口難忘，快相約最在乎的人一起共度美好食光。

栗子蒙布朗、達克瓦茲，多變層次入口難忘。 攝影/盧大中
栗子蒙布朗、達克瓦茲，多變層次入口難忘。 攝影/盧大中

N°168 PRIME敦化館

Web.grandvictoria.com.tw

Fb. No.168 PRIME – Sogo敦化館

延伸閱讀

酸甜初戀好滋味 礁溪鄉農會研發「金柑戀人果酥」上市

跟粉紅兔兔、P助啾咪！美福牛排館消費滿萬加碼神秘禮

影／和大海拚搏鏢旗魚 他籲：旗魚變少了重視海洋保育

東海岸旗魚季 觀光饗宴、鏢旗魚競賽傳承漁業文化

相關新聞

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

Fun Dining秋冬新菜玩出新味 帶來難忘佳節聚餐

連續三年獲得台北米其林餐盤推薦的維多麗亞N°168 PRIME，以專業料理技術奠定頂級牛排館地位。位於東區的敦化館，延續大直本店以Casual Fine Dining為核心概念，傳遞品味美食的愉悅， 這一季的秋冬新菜色更帶來驚艷與療癒口感，為年末相聚更增難忘回憶。

分享樂趣 分享空間 分享生活 嘉義新開幕的青旅空間

喜歡台南的「OINN Hotel＆Hostel巷弄潮旅」的住宿Fu，那麼你也會愛上於嘉義今年新開幕的「文化輕旅」，延續首館的工業風格，用更加簡約俐落的方式呈現青旅空間，整體場域、陳設到備品處處充滿趣味巧思，敬邀充滿熱情的生活玩家，一起來這裡交流夢想，讓每一次的旅行變得更有趣、更深刻。

24週年館慶 來溫叨作客 北投溫泉博物館

一年一度的「北投溫泉博物館」館慶，適逢24週年，今年以北投的年度盛宴，準備了為期三週的豐富活動，端出各式風味的北投呈現給大家。溫博館的精神象徵大浴池也換上了全新的藝術裝置《山城燕飲》，並推出溫泉集章走讀、北投味手作活動、藝術匯演市集、台日國際交流展等活動，更結合在地溫泉及店家響應推出限定優惠，豐富精彩，邀請您「來溫叨」一起熱鬧慶生！

秋冬慢遊澎湖 美食好吃到捨不得離開

雖然秋冬的澎湖少了水上活動，雖然東北季風頑皮了點，但氣候涼爽舒適，在本島反而不會太擁擠，可以很從容地欣賞美景，或是來趟在地、非吃不可的美食之旅，既富有菊島的特色還能了解其背後故事，挺有意思的，當然美味更不在話下，讓人意猶未盡呢！

新北林口都會旅行漫遊 饗中餐食尚經典美味

遠離喧囂不離城，想要附近有親山近水的戶外景點，親子共遊互動遊樂場與親山近水的戶外景點，特色主題觀光工廠，或者只想待在飯店盡情享受各式休閒設施，徜徉愜意完美假期，最重要的是，不必塞車跑遠搭乘捷運就能抵達。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。