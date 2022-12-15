分享樂趣 分享空間 分享生活 嘉義新開幕的青旅空間

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聯合新聞網／ Ciao潮旅
居嘉義市文化路商圈，建築至室內空間呈現簡約工業風格。 攝影/相 王基守
居嘉義市文化路商圈，建築至室內空間呈現簡約工業風格。 攝影/相 王基守

【撰文Ciao】

Oinn不只是輕旅，更是挺你的社群，喜歡台南的「OINN Hotel＆Hostel巷弄潮旅」的住宿Fu，那麼你也會愛上於嘉義今年新開幕的「文化輕旅」，延續首館的工業風格，用更加簡約俐落的方式呈現青旅空間，整體場域、陳設到備品處處充滿趣味巧思，敬邀充滿熱情的生活玩家，一起來這裡交流夢想，讓每一次的旅行變得更有趣、更深刻。

台灣在地創新連鎖品牌－最具實驗性的設計旅店，「OINN Hotel＆Hostel「文化輕旅」真得很懂年輕旅客的心，一樓即邀請「不要對我尖叫」知名手搖飲品牌，台灣老茶莊茶飲，台北北投日賣千顆的「一分錢一分貨」車輪餅，以及注重健康養身的果昔新品牌「果実恋人」共同進駐，在旅店就能輕易享受美食。

在一樓可以就近享用「不要對我尖叫」知名手搖飲，「一分錢一分貨」車輪餅等美食。 攝影/相 王基守
在一樓可以就近享用「不要對我尖叫」知名手搖飲，「一分錢一分貨」車輪餅等美食。 攝影/相 王基守
在一樓可以就近享用「不要對我尖叫」知名手搖飲，「一分錢一分貨」車輪餅等美食。 攝影/相 王基守
在一樓可以就近享用「不要對我尖叫」知名手搖飲，「一分錢一分貨」車輪餅等美食。 攝影/相 王基守

簡約工業風格 最有個性的套房

主張Oinn=All to Share. Oinn Group是由來自台南不同領域的頂尖經理人，跨界建築、設計、藝術、旅館與商業管理，因為熱愛在地、喜歡交友而成立，融合HOTEL與HOSTEL的混搭旅館，以超越旅宿的概念，「文化輕旅」是設計旅店，也是青年膠囊，更是挺你的社群。

背包四人套房，多種設計規劃，有點黏又不太黏的空間。 攝影/相 王基守
背包四人套房，多種設計規劃，有點黏又不太黏的空間。 攝影/相 王基守

位處嘉義市人潮最洶湧的文化路商圈，建築以潮流的簡約工業風格為主，打造在地新夯的特色地標，室內空間延續首館「巷弄潮旅」的廠房工業風格，又以更加簡約俐落的方式呈現，並用廠房標語的形式，不經意地引導房客在館內遊歷，希望旅人看到的同時能會心一笑，不失幽默又能增加旅客記憶點。

有更多元化的房型可供旅客選擇。 攝影/相 王基守
有更多元化的房型可供旅客選擇。 攝影/相 王基守
雙人套房，符合人體工學的老字號床墊、軟硬適中。 攝影/相 王基守
雙人套房，符合人體工學的老字號床墊、軟硬適中。 攝影/相 王基守

房型有豪華背包房單人床位、豪華背包房雙人床位、迷你單人套房、雙人套房、背包四人套房共5種。各式獨立套房針對不同旅遊型態做更細節的分類，規劃雙人及家庭等多人型套房，讓團體出遊能擁有更多元化的房型選擇，兼顧舒適及隱私。迷你單人套房，將小空間運用極致，將衛浴巧妙融合在上下舖的設計中，挑高夾層開闊窗外視野，獨自享受一個人的遁隱時空。

以潮流的簡約工業風格為主。 攝影/相 王基守
以潮流的簡約工業風格為主。 攝影/相 王基守
以潮流的簡約工業風格為主。 攝影/相 王基守
以潮流的簡約工業風格為主。 攝影/相 王基守

為詮釋廠房工匠概念，模擬工具箱特製出客房專用備品籃，內附的盥洗備品包裝，也充滿工匠行話的黑色幽默，每房皆附有獨立淋浴間、Omnisens沙龍洗沐洗淨疲憊，符合人體工學的台灣老牌床墊，嚴選32支雙股毛巾，帶來嬰兒般溫柔膚觸，讓旅人在旅程中放鬆身心，房間內部分附有國際馳名的台灣 LV「茄芷袋」成為客房內的衣物袋，從此愛上Oinn無微不至的款待。

淋浴空間地坪飾以六角磚拼貼。 攝影/相 王基守
淋浴空間地坪飾以六角磚拼貼。 攝影/相 王基守

最頂級的背包房 空中露臺頂樓設計多功能休憩空間

二樓是豪華背包房，貼心的人性化設計，像是設置統一鞋櫃，每床附有110V及USB孔充電插座。每房為獨立空調、獨立風扇系統，不會覺得悶熱，設有拉簾保有隱密性，30公分的梳妝鏡平台增加便利性，附有鏡射電視、隨選電影、個人出風口、無暗角鏡、書桌、充電座、置物櫃、藍白拖……非常方便，安全又舒適，處處有趣又貼心，一個人或是三五好友成群同住都好玩！

二樓背包客房的梯廳，貼心設置統一鞋櫃。 攝影/相 王基守
二樓背包客房的梯廳，貼心設置統一鞋櫃。 攝影/相 王基守
背包客房的公用洗沐空間，簡潔明亮又不失美感。 攝影/相 王基守
背包客房的公用洗沐空間，簡潔明亮又不失美感。 攝影/相 王基守
豪華背包房有單、雙人床位，膠囊床寬敞舒適、應有盡有。 攝影/相 王基守
豪華背包房有單、雙人床位，膠囊床寬敞舒適、應有盡有。 攝影/相 王基守

Oinn主張將空間分享社群，迎接每位敢於造夢的旅人夥伴，在一起可以創作、可以策展，以最輕鬆舒適的方式交流夢想。特別於空中露臺頂樓設計多功能的休憩空間，麻吉廚房可以自己下廚，洗烘衣房解決旅宿生活上的需求，當然更要一起共享遠眺小鎮日夜風景的浪漫。另外，為帶給旅人更多元化的美食選擇，旅人可持OINN發行之餐券至合作店家享用早餐。

空中露臺頂樓設計多功能的休憩空間，有麻吉廚房、洗烘衣房，相當便利。 攝影/相 王基守
空中露臺頂樓設計多功能的休憩空間，有麻吉廚房、洗烘衣房，相當便利。 攝影/相 王基守
空中露臺頂樓設計多功能的休憩空間，有麻吉廚房、洗烘衣房，相當便利。 攝影/相 王基守
空中露臺頂樓設計多功能的休憩空間，有麻吉廚房、洗烘衣房，相當便利。 攝影/相 王基守

鄰近景點有文化路夜市、秀泰商圈、檜意森活村等，歡迎走一趟最人情味的在地小旅行，發掘許多隱藏在街邊小路的咖啡甜點店。

圈，建築至室內空間呈現簡約工業風格。 攝影/相 王基守
圈，建築至室內空間呈現簡約工業風格。 攝影/相 王基守

OINN Hotel＆Hostel Chiayi文化輕旅

Web. www.cy.oinnhostel.com

Fb. OINN Hotel＆Hostel

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