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24週年館慶 來溫叨作客 北投溫泉博物館

聯合新聞網／ Ciao潮旅
北投溫泉博物館館長及館員歡迎大家來參加館慶。 攝影/Ray　
北投溫泉博物館館長及館員歡迎大家來參加館慶。 攝影/Ray　

【撰文/Ｃiao潮旅】

一年一度的「北投溫泉博物館」館慶，適逢24週年，今年以北投的年度盛宴，準備了為期三週的豐富活動，端出各式風味的北投呈現給大家。溫博館的精神象徵大浴池也換上了全新的藝術裝置《山城燕飲》，並推出溫泉集章走讀、北投味手作活動、藝術匯演市集、台日國際交流展等活動，更結合在地溫泉及店家響應推出限定優惠，豐富精彩，邀請您「來溫叨」一起熱鬧慶生！

歷經百年的興衰及管理單位的轉換，本已荒廢的「北投溫泉公共浴場」終在各方人士的奔走請願下得以保留並華麗重生轉型為「北投溫泉博物館」。

北投溫泉博物館外觀。 圖片提供/北投溫泉博物館
北投溫泉博物館外觀。 圖片提供/北投溫泉博物館

館長鍾兆佳表示每年夏季所舉辦的「北投納涼祭」是重現1913北投公共浴場開幕盛況，而一年一度於冬季舉行的「館慶」則是慶祝溫博館重生，並藉此感謝能與北投人同在，凝聚在地情感。取名「來溫叨」，象徵北投人作東也作客，邀請大家來到北投溫泉博物館，回到北投溫泉鄉，感受北投的好客與驕傲，共同見證溫博館一路走來的成果，享受豐沛藝術與人文饗宴，也為北投持續寫下共榮共好的美好。

北投溫泉博物館24週年館慶《來溫叨》主視覺。 圖片提供/北投溫泉博物館
北投溫泉博物館24週年館慶《來溫叨》主視覺。 圖片提供/北投溫泉博物館

品味 設下宴席 大浴池裝置展《山城燕飲》

館內大浴池為溫博館的精神象徵，過去為大眾泡湯之地，承載著溫泉文化與北投居民一直以來的重要記憶，大浴池藝術裝置更是北投溫泉博物館的重頭戲。今年請到東益藝術設計工作室創作《山城燕飲》大浴池藝術裝置，以北投特色酒家菜筵席及北投特色常見候鳥-燕子，作為特展的「宴飲」及「燕飲」雙關意涵。使用經典童玩-燕子紙鳶結合療癒溫泉、美味酒家菜、北投獨有愛護家燕文化、在地水果桶柑、鳳梨、湯守觀音、限時專送、月琴等美好元素，將北投文化底蘊融入作品中，傳達邀請民眾前來作客，品味北投盛宴的意義。

大浴池藝術裝置《山城燕飲》透過燕子傳遞祝福。 攝影/Ray
大浴池藝術裝置《山城燕飲》透過燕子傳遞祝福。 攝影/Ray
大浴池藝術裝置《山城燕飲》透過燕子傳遞祝福。 攝影/Ray　
大浴池藝術裝置《山城燕飲》透過燕子傳遞祝福。 攝影/Ray　

館長鍾兆佳希望以燕子作為符碼，將過去來北投設下酒家菜宴席的人們以及如今來拜訪北投的民眾，用飛翔的律動串聯起來。透過燕子紙鳶周圍懸掛著以北投元素與「福、樂、聚、喜、安」結合的雕刻字樣，給予作客北投民眾們祝福，帶著如燕子象徵的平安喜悅，繼續飛往未來。

風味 帶著溫博茄芷袋 北投記趣集章走讀

在「北投納涼祭」受到極大迴響的走讀活動，這次同樣透過專業老師的導覽解說，引領參加者認識熱氣蒸騰的北投名勝，期透過古蹟的探訪讓大家了解北投生活的面貌，傳承北投溫泉鄉的榮耀。

圖片提供/北投溫泉博物館
圖片提供/北投溫泉博物館

「北投記趣」集章走讀活動，特別邀請德國紅點設計得獎者鄭培哲設計師合作，設計「北投家徽」及精美集章摺頁，邀請大家一邊走訪北投溫泉鄉自然地景與人文古蹟，一邊蒐集北投家徽印記。路線從「新北投車站」出發，深入了解北投火車交通的歷史，再行經四季都有不同風貌的「北投公園」後，來到「天狗庵史蹟公園」探索北投溪第一瀧與台灣溫泉文化的開端。

德國紅點設計得獎者鄭培哲設計師所設計的《北投集印手帖》。 攝影/Ray　
德國紅點設計得獎者鄭培哲設計師所設計的《北投集印手帖》。 攝影/Ray　

在「地熱谷」體驗大自然的蒸氣Spa，並從中認識北投溪的源頭，再到「北投兒童樂園」一探擁有百年歷史的磨石子溜滑梯，最後回到「北投溫泉博物館」，進行一場穿越時空的旅行。走讀活動贈送溫博館限定茄芷袋，以及北投納涼祭讓大家愛不釋手的納涼彈珠汽水，5種限量包裝設計都源自北投文化，有北投公共浴場、北投溫泉博物館、溫博館彩繪玻璃、北投好萊塢-大俠梅花鹿、北投湯泡湯小童。走讀行程更與在地業者「水都溫泉會館」合作，要帶大家重溫過往北投溫泉煮蛋的風味，有吃有喝又有玩，將一整天的收穫集結在小小的溫泉蛋中。

北投記趣集章冊及納涼彈珠汽水。 攝影/Ray　
北投記趣集章冊及納涼彈珠汽水。 攝影/Ray　

調味 專屬北投味 手作DIY與體驗工作坊

來北投遊玩除了相機裡帶走的那一抹風景，溫博館還準備了北投的相關元素讓大家帶走，由專業師資教導，讓你親手製作蘊含北投人文美感的精緻作品，北投溫泉帶不走，就化作《湯花沐浴球》讓你帶回家享受北投溫泉 (老北投人稱湯花為「磺花」，是指由溫泉水中沉澱析出、形成像花一樣的結晶) 。

北投古蹟名勝帶不走，就用《北投集印手帖》讓你手作限量的集章手帖，收藏北投特色景點，閱讀北投歷史。成為古蹟的溫博館大浴池不再作泡湯使用，就將大浴池鋪設的磁磚轉換成馬賽克意象，讓你手作《馬賽克拼貼燭台》，用三種手作活動調配出專屬你的北投味。

圖片提供/北投溫泉博物館
圖片提供/北投溫泉博物館

館慶期間每個週末現場也有體驗活動，推出《溫博限定徽章》、《浮世繪明信片》、《北投印象絹印》3種方案，讓你在參訪溫博館時有療癒的小體驗。另外還有四場主題對談講座，邀請各領域講者輕鬆對談，主題涵蓋錢湯攻略、北投的記憶，北投溫柔鄉、北投家燕的故事等，讓民眾從不同面向認識北投溫泉及公共浴場文化影響與發展。

圖片提供/北投溫泉博物館
圖片提供/北投溫泉博物館

而北投溫泉博物館作為北投地區的核心場館，以「公共性」作為核心價值與精神，跨界串連一直是溫博館永續的力量來源，邀集北投在地店家及表演團體舉辦藝術匯演市集，帶你品味北投濃濃的人情味，還有館慶期間與在地業者合作的限定優惠，可謂北投溫泉鄉全員出動，鍾館長感恩地說「對我們來說，不是我們服務在地，而是北投生活支撐著我們」。

尋味 錢湯聚 與滝野川稲荷湯文化交流展

去年在疫情衝擊下，溫博館用錢湯交朋友，與日本東京老字號澡堂小杉湯進行別出心裁的跨國交流。今年錢湯聚交流二部曲與日本台灣交流協會合作，帶領大家前往阿部寬主演的電影「羅馬浴場」取景地，亦是登錄日本有形文化財的百年錢湯老舖「滝野川稻荷湯」。

日本東京展出《台灣北投in滝野川稻荷湯》暖簾，迎接日本民眾到來。 攝影/Ray　
日本東京展出《台灣北投in滝野川稻荷湯》暖簾，迎接日本民眾到來。 攝影/Ray　
《錢湯聚》台日公共浴場交流展主視覺。 圖片提供/北投溫泉博物館
《錢湯聚》台日公共浴場交流展主視覺。 圖片提供/北投溫泉博物館
《錢湯聚》台日公共浴場交流展。 攝影/Ray　
《錢湯聚》台日公共浴場交流展。 攝影/Ray　
滝野川稻荷湯第五代店主夫婦，土本公子與土本俊司。 圖片提供/北投溫泉博物館
滝野川稻荷湯第五代店主夫婦，土本公子與土本俊司。 圖片提供/北投溫泉博物館

第一階段交流在9月中旬以「再現！台灣北投味」為題，將北投的風景及物件打包送往日本東京，加上由擅長描繪生活的插畫家王建傑與新銳攝影師蔡耀徵，分別以水彩和影像呈現北投的生活樣態與人情溫度，在稻荷湯浴場中策展，與日本人分享北投的日常風景。更與北投在地的長生堂藥房合作，使用台灣中藥材，在稻荷湯推出期間限定的「漢方湯」，溫潤療癒的中藥氣味彷彿一秒飛到台灣，受到當地的熱烈迴響。

日本東京滝野川稻荷湯。 圖片提供/北投溫泉博物館
日本東京滝野川稻荷湯。 圖片提供/北投溫泉博物館
在東京的滝野川稻荷湯，從一踏進門打開鞋櫃就能遇見不同的台灣北投。 圖片提供/北投溫泉博物館
在東京的滝野川稻荷湯，從一踏進門打開鞋櫃就能遇見不同的台灣北投。 圖片提供/北投溫泉博物館

10月底開始《錢湯聚》台日公共浴場交流展第二階段，則回到溫博館1樓大浴池旁展出，透過文字、影像及物件分享溫博館與稻荷湯在疫情期間交流的成果，帶大家穿越時空、跨國尋味公共浴場，走入日本日常生活空間，一探公共澡堂的文化魅力，一起進入台日入浴文化的世界，歡迎光臨！

在日本錢湯，ケロリン黃色臉盆隨處可見，印象深植人心。 攝影/Ray　
在日本錢湯，ケロリン黃色臉盆隨處可見，印象深植人心。 攝影/Ray　
《錢湯聚》展覽現場的ケロリン黃色臉盆可以拿起互動拍照。 攝影/Ray　
《錢湯聚》展覽現場的ケロリン黃色臉盆可以拿起互動拍照。 攝影/Ray　

北投溫泉博物館

Web. hotspringmuseum.taipei

Fb. 北投溫泉博物館Beitou Hot Spring Museum

在日本錢湯，ケロリン黃色臉盆隨處可見，印象深植人心。 攝影/Ray　
在日本錢湯，ケロリン黃色臉盆隨處可見，印象深植人心。 攝影/Ray　

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24週年館慶 來溫叨作客 北投溫泉博物館

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