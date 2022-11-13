秋冬慢遊澎湖 美食好吃到捨不得離開

【撰文/許昭子】

雖然秋冬的澎湖少了水上活動，雖然東北季風頑皮了點，但氣候涼爽舒適，在本島反而不會太擁擠，可以很從容地欣賞美景，或是來趟在地、非吃不可的美食之旅，既富有菊島的特色還能了解其背後故事，挺有意思的，當然美味更不在話下，讓人意猶未盡呢！ 攝影/Lu

炸棗 討吉利的象徵

澎湖當地居民常常說「呷炸棗，好過年」，是在地代表吉祥喜氣的傳統禮俗甜點，通常出現在婚嫁、逢年過節、廟會或是新居落成時，澎湖人才會訂做大量用來贈送給親朋好友分享福氣。就會聽到這樣的問候很特別，「你什麼時後要請我吃炸棗啊？」意思就是「你什麼時後要結婚啊？」好有在地特色！ 攝影/Lu

炸棗是用糯米粉手工揉成糰，包進芝麻、豆沙、花生等內餡，油炸後再灑上黑白芝麻就完成。吃起來就像炸過的麻糬，紮實口感Q彈有勁、外酥內軟不油膩。想要自己動手做做看嗎？位於湖西鄉、老字號的「澎福食品」除了傳統美食販售外，還有推出古早味炸棗DIY體驗課程，現做現炸現吃，邊做邊學邊玩邊吃，聽老師講述澎湖特別的風土民情，讓文化的傳承更加活潑趣味，歡迎預約參加，來澎湖千萬不能錯過！Fb. 澎福古棗味 攝影/Lu 攝影/Lu

菜繭 冬至應景美食

澎湖的冬至有三大應景傳統美食，湯圓、菜繭和雞母狗。菜繭的台語發音是「菜幹」，外型很像白胖的大顆水餃，是用糯米磨成漿後壓出水分再揉製成糰後，早期由於物資缺乏大多是包蔬菜或是豆干，現在包的餡料可豐富了，有高麗菜、紅蘿蔔、香菇、蝦米、筍絲、小管乾等，包好後捏成半月形狀，蒸熟後即能食用，有葷、有素兩種，帶有濃濃米香、吃起來綿密香軟，也有包花生、紅豆等推出甜的口味。 攝影/Lu 攝影/Lu

原來早期澎湖先民生活困苦，在冬至節慶沒有錢宰殺三牲祭祖，於是發揮創意，家家戶戶用在來米、蓬萊米捏成牛、羊、豬、雞、鴨等造型取代，直接蒸熟後就可吃，稱為「雞母狗」，有祈求來年六畜興旺、五穀豐收之意，近年來加入各種動物造型及添加顏色，可說是澎湖冬天最可愛的美食呢！ 南寮社區的雞母狗公園將雞母狗放大了。 攝影/AH 南寮社區的雞母狗公園將雞母狗放大了。 攝影/AH

花生 做成各式美味

花生是澎湖相當常見且重要的農作物，由於澎湖的土壤是玄武岩風化而成，屬於弱鹼性、鹽分含量高，因此孕育出的花生顆粒較大、結實飽滿，吃在嘴裡充滿味道濃郁的花生香氣，直接食用會一粒接一粒、欲罷不能，或是製成各式花生產品，像是海砂炒花生、花生豆花、加料於各式台菜；當然花生酥、花生糖、花生蛋捲等更是不容錯過的澎湖伴手禮。 攝影/Lu

忘不了的鮮滋味 絲瓜生吃&水晶小卷

跟著澎湖資深導遊，品嘗屬於在地的特色料理，老字號知名的「龍門海鮮」，首創的絲瓜生吃和水晶小卷令人驚艷。澎湖絲瓜向來頗負盛名，趁嫩鮮採的絲瓜更鮮脆可口、甘甜美味，絲瓜為何能整條生吃而不會澀口，老闆說當然是旁邊那碗厲害的醬汁啦！ 攝影/Lu

來澎湖就是要吃新鮮的小管，不論是小管乾或是小管麵線都好好吃，當然更要品嘗正宗的水晶小卷，為「龍門海鮮」經典創作，也是必點菜色，師傅先將小管川燙再冰鎮，為保留鮮美滋味，上桌時呈現有點半透明色澤、鮮嫩Q彈，沾點特製沙拉醬更不一樣，伴隨著大海甜味縈繞於齒，太美妙了！Fb.龍門海鮮 攝影/Lu 攝影/Lu

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

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