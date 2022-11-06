天微涼自駕遊 花蓮一路迎風玩

【撰文/Ciao潮旅】

秋高氣爽，天氣溫度剛剛好的舒適怡人，就讓我們駕著心愛的噗噗出發吧！沿著花蓮台9線走訪吉安、鳳林鎮，這趟旅程豐富又有趣。從花蓮市起向西南方延伸至吉安鄉，支線台9丙視野多變，有客家風采，有綿延的樟木綠色隧道，銅門番刀驚嘆原民工藝。

探訪吉安的人文風情與自然秘境

日據時期吉安鄉曾是日本第一個最大的吉野移民村，位於慶豐市場旁的「好客藝術村」，如今化身為融合桐花意象的文化廣場。 客家產業文物館內展出許多過去 的老件還有客家傳統美食 攝影/盧大中 攝影/盧大中 攝影/盧大中 客家產業文物館內展出許多過去 的老件還有客家傳統美食 攝影/Aries 攝影/盧大中

在廣場大樹旁就是吉野神社的舊址，有2尊訴說歷史過往的紀念碑，「拓地開村紀念碑」為1993年重建，上面有台灣總督中川健藏所題的「拓地字樣」，「吉野神社鎮座紀念碑」則是昔日吉野神社僅存的遺跡，為縣定古蹟。園區內現設有吉野村史移民館及客家產業文物館，館內規劃有常設展，亦作為展演舞台，文創館展出好客藝術村相關文創品，在在呈現出吉安豐富的歷史紋理及多元文化。Add. 花蓮縣吉安鄉中山路三段477號 拓地開村紀念碑為1993年重建，上面有台灣總督中川健藏所題的「拓地字樣」。 攝影/盧大中 吉野神社鎮座紀念碑則是昔日吉野神社僅存的遺跡，為縣定古蹟。 攝影/盧大中

雖然著名景點慕谷慕魚封山了，不過我們還是可以欣賞發源自中央山脈奇萊山區的「木瓜溪」沿路壯麗絕美的溪谷風景，險峻山勢與急湍水流，彷彿來到世外桃源，鄰近有座木瓜溪文物生態故事館，藉此更了解環境復育成果。

木瓜溪文物生態故事館

Add. 花蓮縣花蓮市銅門村銅門135號

攝影/盧大中 攝影/盧大中

位於秀林鄉銅門村是山刀產地，有著二百年打鐵歷史，傳承太魯閣族祖先技藝，有不少鐵店林立，其中葉老村長的「銅門葉家鐵店」進而發揚鑄刀技藝，創新子母刀、迷你小刀還可做為鑰匙圈，讓喜愛原民文化的遊客也能珍藏。Add. 花蓮縣秀林鄉銅門村7鄰2號

漫遊鳳林客家小鎮 台灣第一個國際慢城認證

位於花東縱谷間，來到鳳林真得會不自覺放慢腳步，在這裡可以和小動物玩，欣賞懷舊老屋、吃美食，是一條幸福台9線。

鳳林還有一個最大特色，可以觀賞到融合日式建築特色與客家文化風情的古老菸樓約有33棟，源於日據時期鼓勵人民種菸、製菸，逐漸形成臺灣密集度最高的菸樓聚落，此處的菸樓為大阪式，以黑色為基調，使用瓦片、木板、稻梗、泥土等建材，建造形式特殊的菸樓，其特色是排煙口突出屋頂，有利排煙。其中「廖快菸樓」興建於50年，是全台少數仍維護完整的菸樓，導覽老師就是從小在菸草田長大，擔起專業導覽服務，訴說著菸樓當年的製作過程與繁榮盛況，也有提供客家相關食材製作體驗活動等，相當有趣。Add. 花蓮縣鳳林鎮復興路79號 攝影/盧大中 攝影/盧大中 攝影/盧大中

跟三立電視台無關，是因為店主在光復糖廠工作30餘年退休後與朋友三人創業，遂取名三立。現由女兒女婿繼續發揚光大，有各式口味的冰淇淋，並發揮創意將在地農產也入味，黑糖剉冰加一球冰淇淋多滋味，配料紮實不會太甜。Add. 花蓮縣鳳林鎮中正路二段263號 攝影/盧大中