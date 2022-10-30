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神奇魔力 肉桂捲控最愛 特推台北最好吃肉桂捲美味饗宴

聯合新聞網／ Ciao潮旅
擁有9種口味的肉桂捲。 攝影/Ray
擁有9種口味的肉桂捲。 攝影/Ray

【撰文/Ciao潮旅】

「捲捲人生」的肉桂捲有股神奇魔力，讓肉桂捲控瘋狂必吃上癮，讓不愛吃肉桂者也漸漸被吸引。每日手作新鮮烘烤、限量出爐，更打破市面上傳統的單一品項肉桂捲，呈現各式口味、各式顏色多元，「越簡單，越不簡單」，展現出多層次的華麗口感，很自豪的品牌核心「此生必嚐」！

成立一年半的「捲捲人生」顛覆大家對肉桂捲的傳統想像，多樣性的創新搭配，繽紛了肉桂捲控們的味蕾，是全台唯一擁有9種口味的肉桂捲品牌，曾經更製作多達12至15種口味。看似簡單的肉桂捲，其實不簡單，嚴選花香味十足且不刺鼻的馬達加斯加空運肉桂粉，是全世界公認最好的肉桂粉，以及紐西蘭天然奶油、日本日東麵粉、美國核桃，每日純手工現作，從發酵、烘烤、淋醬等就需要約2個小時，創造出值得此生必嚐的美味。

每日手作肉桂捲，新鮮烘烤、限量出爐。 攝影/Ray
每日手作肉桂捲，新鮮烘烤、限量出爐。 攝影/Ray

大人系白蘭地令狗 最有人氣雷夢乳酪

為了台灣人的口味，「捲捲人生」沒有大量使用糖霜和奶油，吃起來比較清爽不會太膩口，更特別的是賦予多元口味，讓每一口肉桂捲都能感受到無限的味覺變化。肉桂控系列，《這個核桃經典》原味肉桂核桃捲，外層酥香內層鬆軟，吃得到核桃顆粒，充滿豐富濃郁的肉桂香氣超誘人。《金沙肉桂捲》肉桂捲與厚實鹹蛋黃的組合很特別，金沙醬鹹香滋味交織肉桂捲濕潤口感相當速配，讓味蕾的豐富度又提升到另一個層次。

原味肉桂核桃捲外層酥香內層鬆軟。 攝影/Ray
原味肉桂核桃捲外層酥香內層鬆軟。 攝影/Ray

網美拍照系列，加入水果元素，最熱銷的《白蘭地令狗》，以台灣少見的白蘭地酒釀蘋果做為內餡，加上蘋果奶油，帶有酒香、口感溫潤卻不嗆辣，屬於大人系。《土多啤梨》草莓肉桂捲，選用進口草莓搭配有顆粒的草莓醬，華麗迷人漫舞在肉桂捲上，以及採用高級進口新鮮藍莓與藍莓醬組合製成的《布魯貝梨》藍莓肉桂捲酸酸甜甜彷彿初戀的滋味，精選食材的美味邂逅，在烤過後更能凸顯香氣，真的好吃又好拍。

採用進口藍莓與藍莓醬組合成的《布魯貝梨》藍莓肉桂捲。 攝影/Ray
採用進口藍莓與藍莓醬組合成的《布魯貝梨》藍莓肉桂捲。 攝影/Ray

酸V酸V系列，最有人氣的《雷夢乳酪》檸檬乳酪肉桂捲，新鮮熬煮的檸檬糖霜醬汁搭配濃郁的乳酪餡、檸檬果片，配上招牌肉桂捲，帶有清檸香氣、清爽滋味、酸甜有致，吃在嘴裡療癒極了！螞蟻人系列，《罪惡太妃糖》肉桂捲放上滿滿香脆核桃，再淋上濃稠的太妃焦糖醬，一口咬下感受肉桂香與太妃糖完美結合、不會太甜膩，肉桂控深深著迷。《巧克力脆片肉桂捲》將肉桂捲外層裹上一層濃濃巧克力醬，再撒上巧克力脆片及核桃，香鬆酥脆不死甜，一吃就愛上！

《雷夢乳酪》帶有清檸香氣、酸甜有致。 攝影/Ray
《雷夢乳酪》帶有清檸香氣、酸甜有致。 攝影/Ray
《巧克力脆片肉桂捲》一吃就愛上！ 攝影/Ray
《巧克力脆片肉桂捲》一吃就愛上！ 攝影/Ray

期待當令食材或節慶製作的限定口味

新增的奶蓋系列，《奶蓋肉桂捲》特選馬斯卡彭起司乳酪，當日現打現做，當香醇綿密的結實奶蓋遇見經典不敗的肉桂捲，充分展現肉桂捲原有的香氣還自帶奶香。此外，還會因應當令食材或節慶製作限定口味，如今年夏天即推出《仲夏果戀》，選用當季最鮮的芒果，每一口都是鮮甜清爽的夏日美好。之後還會陸續推出萬聖節、聖誕節口味的肉桂捲，敬請期待。

《土多啤梨》草莓肉桂捲，《奶蓋肉桂捲》特選馬斯卡彭起司乳酪。 攝影/Ray
《土多啤梨》草莓肉桂捲，《奶蓋肉桂捲》特選馬斯卡彭起司乳酪。 攝影/Ray

「捲捲人生」的每個肉桂捲份量都比市面上一般肉桂捲尺寸來得大些，吃完一顆肉桂捲超飽足，以1入裝也會附上盒子和刀叉，就是希望兩個人也可以一起共享，適合搭配咖啡、英式茶或牛奶享用都很不錯。4入裝禮盒，可以選擇多種口味組合，送給家人、好友、同事，肉桂捲控是最受歡迎的伴手禮，就讓我們常常捲在一起彼此享受幸福人生！

每日手作肉桂捲，新鮮烘烤、限量出爐。 攝影/Ray
每日手作肉桂捲，新鮮烘烤、限量出爐。 攝影/Ray

捲捲人生

Web. www.rolling-rolling.com

Fb. 捲捲人生「奶油捲專賣店」

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