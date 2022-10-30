與萬里三點蟹美麗邂逅 彷彿遊歷異國美味旅程

【撰文/Ciao潮旅】

秋季是大啖螃蟹的季節，位於台北萬華「凱達大飯店」3F 的「家宴」中餐廳，新潮與傳統融合的創意中菜，帶給味蕾極致體驗，現正推出三點蟹美饌，萬里蟹新鮮直送，讓您不用出國，也能盡享融合亞洲各國風味的蟹料理。

由行政主廚戴于益領軍的「家宴」，不僅屢屢獲獎，更是老饕推薦台北必吃的中餐廳。廚藝團隊精心挑選有「蟹中極品」之稱的三點蟹，肉質細嫩味鮮美，以不同國家料理方式呈現。 有4∼8人圓桌為主的座位區、寬敞舒適。 攝影/張世平

《蜀香蝦蟹干鍋》融入四川菜干鍋作法，將三點蟹、鮮蝦、蓮藕片、花椰菜、五花肉條炸過，加入辛香調味料一同大火翻炒立即上桌，鑊氣十足、香辣回甘、銷魂美味。 《蜀香蝦蟹干鍋》鑊氣十足、香辣回甘、銷魂美味。 攝影/張世平

海蟹新鮮直送 主廚發揮創意巧思

有名的海鮮粵菜《避風塘炒蟹》，除了以蒜酥、豆豉、蔥段、乾辣椒及香茅混合醬料一起爆炒，主廚發揮創意，另加入壓碎的出前一丁泡麵和麵包粉增加酥脆口感，豐富性夠又不油膩，香辣惹味的三點蟹味道濃郁十足。 《避風塘炒蟹》香辣惹味的三點蟹味道濃郁十足。 攝影/張世平

南洋料理《叻沙鮮蟹粉絲煲》，使用石栗籽香料增加食材濃稠度，使肉質更順口，香甜椰漿巧妙柔和醬汁的嗆辣感，整體叻沙濃湯香甜、微辣口感，與蟹蝦是最好的搭配，以日本葛粉取代粉絲吸附飽滿醬汁，Q彈滑順、欲罷不能。 《叻沙鮮蟹粉絲煲》整體叻沙濃湯香甜、微辣口感，與蟹蝦是最好的搭配。 攝影/張世平

源自貴州酸湯魚作法，《番茄酸湯鮮蝦蟹鍋》以發酵的蕃茄酸湯當基底，與海鮮很對味又可去腥，湯色與酸香層次豐富，螃蟹、蝦、芹菜、九層塔是主配角，再加入當地特有香料木姜子油增添果香與辛香，一口湯酸中帶甜、回甘而鮮。 《番茄酸湯鮮蝦蟹鍋》酸中帶甜、回甘而鮮。 攝影/張世平

歡迎蒞臨感受「家宴」的熱誠款待，溫暖這秋天的味蕾。 空間設計融入古典細緻窗花及雲朵元素 攝影/張世平

凱達大飯店 家宴中餐廳

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