漫步落羽松湖畔 夜觀動物與星空 在花蓮露營正精彩

【撰文/Ciao潮旅】

位於花蓮縣鳳林鎮的「墾夢莊園」,源於成立將近五十年的「新光兆豐休閒農場」,全園區廣達726公頃綠地面積,擁有國際級景觀的湖光山色美景。近期推出「墾夢夜未眠」活動,結合露營、動物、星空與原民文化,迷人且充滿魅力的夜間體驗,引爆縱谷戶外野遊探索體驗市場!

古希臘哲學家亞里士多德Aristotle說:「自然萬物皆美好。(Every field of nature is wonderful.)」廿世紀著名理論物理學家愛因斯坦Einstein也說:「來自探索與理解的喜悅,是大自然最美麗的禮物。(Joy in looking and comprehending is nature's most beautiful gift.)」 星芒帳置身大片草原好療癒。 攝影/盧大中

夜探莊園 親近大自然越晚越熱鬧

出生年代相距 2,263年的兩位學術巨擘,同樣說出對於大自然溢於言表的讚美之詞,可以看出來大自然對人類有著崇高且深遠的影響。人類對於自然的喜愛,也可以從旅遊網站於2022年7月進行的國內旅遊調查結果看出來,臺灣旅客偏好國旅類型第一名就是「自然及山林」,這也是許多遊客喜歡及回流造訪「墾夢莊園」最重要的原因。 墾夢夜未眠,漫步湖濱迎曙光。 圖片提供/墾夢莊園

莊園內的蔥鬱森林、林相豐富,白天遊客如織,到了夜晚即變成動物休息的家。走入夜間動物園,有一種很特殊的感覺,如同電影「博物館驚魂夜」中男主角的經歷一般,總是讓人期待中帶著緊張,跟隨莊園導覽員的引導,悠閒漫步於夜間動物園,觀察動物在夜晚的行為。黑暗會弱化人的視線,這時候就是聲音的主場,觀察更多時候不是靠視覺,而是聽覺。各種鳥類互相警告的叫聲,馬兒的嘶鳴聲,雪霑鹿、梅花鹿與台灣水鹿奔跑時,鹿蹄踩地的沉悶聲響,不同季節也能聽見昆蟲、青蛙發出的聲音,交織出現在莊園的夜空中,時不時演奏一場熱鬧的田園交響樂曲。 好友齊聚墾夢夜未眠迎曙光。 圖片提供/墾夢莊園

天氣條件好的夜間,走出樹林到湖畔、大草原,抬頭就能看見滿天星空。「墾夢莊園」低光害的環境,不需要使用任何裝備即可輕鬆觀星。對於長住在都市的人來說,這是一種不可多得的大自然奢侈體驗。想想愛迪生發明電燈之前的夜晚,人們用完晚餐後若沒有馬上睡覺,大多數時間應該是看著星星說故事,說著說著就有了星座神話故事。夜觀星空的時候,放下手機和它造成的光害,不需要打開任何觀星APP,自己試著用手指著天上的星星,發揮創意說一段星座故事。 自然派野營感受夜暮山光水色。 圖片提供/墾夢莊園

體驗原民營火文化 享原民風味美食

夜深了,生起營火,搖曳的火焰讓人感到安心與溫暖。「墾夢夜未眠」規劃近來很夯的豪華露營活動,讓遊客在大自然環境中也能保有高品質的露營體驗。「墾夢莊園」提供露營車、豪華營帳、行動旅聚車等不同的露營方式,就坐落在莊園內不同的區位,坐擁欣賞寬闊大草原,或是落羽松林、亦或夢幻湖畔的日夜美景。 行動旅聚車就坐落在湖畔旁。 攝影/盧大中 豪華營帳深度體驗露營樂趣。 攝影/盧大中

既然難得來到花東縱谷,當然要趁此機會好好品嚐生於自然的原民美食。使用在地食材,簡單的烹調過程,如同用開山刀劈砍而成的粗獷木雕,充滿生命力與可能性的原民美食,完全不同於大理石石雕般精雕細琢的法式料理,讓人吃出活力與驚喜。吃飽喝足後,還可以學習原民的編織技藝,體驗傳統文化之美。 大家圍在一起享受野炊體驗。 圖片提供/墾夢莊園 近距離體驗野炊人的生動自然原味。 圖片提供/墾夢莊園 充滿生命力與可能性的原民美食。 學習原民的編織技藝文化。 攝影/盧大中