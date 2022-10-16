漫步落羽松湖畔 夜觀動物與星空 在花蓮露營正精彩

【撰文/Ciao潮旅】

位於花蓮縣鳳林鎮的「墾夢莊園」，源於成立將近五十年的「新光兆豐休閒農場」，全園區廣達726公頃綠地面積，擁有國際級景觀的湖光山色美景。近期推出「墾夢夜未眠」活動，結合露營、動物、星空與原民文化，迷人且充滿魅力的夜間體驗，引爆縱谷戶外野遊探索體驗市場！

古希臘哲學家亞里士多德Aristotle說：「自然萬物皆美好。（Every field of nature is wonderful.）」廿世紀著名理論物理學家愛因斯坦Einstein也說：「來自探索與理解的喜悅，是大自然最美麗的禮物。（Joy in looking and comprehending is nature's most beautiful gift.）」 星芒帳置身大片草原好療癒。 攝影/盧大中

夜探莊園 親近大自然越晚越熱鬧

出生年代相距 2,263年的兩位學術巨擘，同樣說出對於大自然溢於言表的讚美之詞，可以看出來大自然對人類有著崇高且深遠的影響。人類對於自然的喜愛，也可以從旅遊網站於2022年7月進行的國內旅遊調查結果看出來，臺灣旅客偏好國旅類型第一名就是「自然及山林」，這也是許多遊客喜歡及回流造訪「墾夢莊園」最重要的原因。 墾夢夜未眠，漫步湖濱迎曙光。 圖片提供/墾夢莊園

莊園內的蔥鬱森林、林相豐富，白天遊客如織，到了夜晚即變成動物休息的家。走入夜間動物園，有一種很特殊的感覺，如同電影「博物館驚魂夜」中男主角的經歷一般，總是讓人期待中帶著緊張，跟隨莊園導覽員的引導，悠閒漫步於夜間動物園，觀察動物在夜晚的行為。黑暗會弱化人的視線，這時候就是聲音的主場，觀察更多時候不是靠視覺，而是聽覺。各種鳥類互相警告的叫聲，馬兒的嘶鳴聲，雪霑鹿、梅花鹿與台灣水鹿奔跑時，鹿蹄踩地的沉悶聲響，不同季節也能聽見昆蟲、青蛙發出的聲音，交織出現在莊園的夜空中，時不時演奏一場熱鬧的田園交響樂曲。 好友齊聚墾夢夜未眠迎曙光。 圖片提供/墾夢莊園

天氣條件好的夜間，走出樹林到湖畔、大草原，抬頭就能看見滿天星空。「墾夢莊園」低光害的環境，不需要使用任何裝備即可輕鬆觀星。對於長住在都市的人來說，這是一種不可多得的大自然奢侈體驗。想想愛迪生發明電燈之前的夜晚，人們用完晚餐後若沒有馬上睡覺，大多數時間應該是看著星星說故事，說著說著就有了星座神話故事。夜觀星空的時候，放下手機和它造成的光害，不需要打開任何觀星APP，自己試著用手指著天上的星星，發揮創意說一段星座故事。 自然派野營感受夜暮山光水色。 圖片提供/墾夢莊園

體驗原民營火文化 享原民風味美食

夜深了，生起營火，搖曳的火焰讓人感到安心與溫暖。「墾夢夜未眠」規劃近來很夯的豪華露營活動，讓遊客在大自然環境中也能保有高品質的露營體驗。「墾夢莊園」提供露營車、豪華營帳、行動旅聚車等不同的露營方式，就坐落在莊園內不同的區位，坐擁欣賞寬闊大草原，或是落羽松林、亦或夢幻湖畔的日夜美景。 行動旅聚車就坐落在湖畔旁。 攝影/盧大中 豪華營帳深度體驗露營樂趣。 攝影/盧大中

既然難得來到花東縱谷，當然要趁此機會好好品嚐生於自然的原民美食。使用在地食材，簡單的烹調過程，如同用開山刀劈砍而成的粗獷木雕，充滿生命力與可能性的原民美食，完全不同於大理石石雕般精雕細琢的法式料理，讓人吃出活力與驚喜。吃飽喝足後，還可以學習原民的編織技藝，體驗傳統文化之美。 大家圍在一起享受野炊體驗。 圖片提供/墾夢莊園 近距離體驗野炊人的生動自然原味。 圖片提供/墾夢莊園 充滿生命力與可能性的原民美食。 學習原民的編織技藝文化。 攝影/盧大中