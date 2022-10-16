青山綠水攬鏡 網美最愛宜蘭的夢幻奢華露營

【撰文/Ciao潮旅】

很奢侈的，大自然給予無限寵愛，位於宜蘭員山鄉的「鳳梨屋水上莊園」廣達24公頃，規劃有豪華露營、露墅Villa、景觀咖啡廳，網美必拍造景落羽松大道、瀑布水濂鞦韆、彩虹月亮橋等熱門打卡景點，時不時與可愛動物相見歡，還可以品嘗活水養育的鱘龍魚料理，極致享受！

最早從二十年前莊園主人在這塊位於員山與大同兩鄉交界的長嶺溪旁，發現這塊好山好水的廣袤土地，此處青山環繞、碧水長流，原本是為了退休生活而購置，同時也是想要給母親大人一處可種菜的開心農場，於是接手這裡的養殖漁池，在這裡深耕10幾年，從滿處的廢墟以及芒草，陸續種植近3000棵樹，在最不影響自然環境下著手開發，從養殖漁業、休閒露營區、豪華露營到構築Villa，於山林秘境築夢逐夢，更將這份夢想敞開與大家分享。 輕鬆享受露營體驗。 圖片提供/鳳梨屋水上莊園

全台唯一在園區內有10幾個大小瀑布的渡假勝地

整體莊園的造景與設施規劃大都是由從事室內設計師的主人親自參與設計，希望打造有別於一般農場的經營模式，取名「鳳梨屋」，是因為自己的名字就叫來旺，台語叫旺來，希望每位遊客來到這裡就像來到他家一樣。

「鳳梨屋水上莊園」有住宿、豪華露營、露墅Villa、養漁業、咖啡廳、餐廳，儼然已成為到宜蘭旅遊的首選，來到這裡除了享受自然美好、徹底放空外，園區處處是美景，是全台唯一在園區內擁有10幾個大小瀑布的休閒渡假莊園，被網美公認熱門IG打卡處超多，像是綠色隧道栽種百香果、紫藤花、蘭花，全長約2公里的落羽松大道，以及櫻花大道、青楓大道，悠閒漫步其中，感受優雅閒適的四季風情。不僅如此，晚上的綠色隧道充滿著絢麗的裝飾燈，就變成了「星光大道」，其它如火車頭、婚宴教堂、竹藤休憩區等都是必拍的景點。 噴水池是利用水源高低差物理現象。 圖片提供/鳳梨屋水上莊園 以水的元素貫穿，園區處處皆美。 圖片提供/鳳梨屋水上莊園

全年豐沛不歇來自雪山山脈的活水山泉水，也讓這裡的造景成為最唯美畫面，也是新人喜歡來此拍婚紗照的取景熱點。瀑布水濂鞦韆區，任誰都會忍不住坐上鞦韆留影，湖中之船好夢幻，泡泡屋太吸睛，可以涉水坐在彩虹月亮橋上面拍照，還有瀑布許願池，夜色中更是浪漫指數爆表，雙層心型戲水池、鳳梨戲水池是最沁涼的玩水勝地，更開心的是不會有小黑蚊來叨擾，大人小孩都玩得不亦樂乎！ 可愛的泡泡屋很吸睛。 圖片提供/鳳梨屋水上莊園

可愛動物區也很受歡迎，這裡放養小白兔、道奇兔、獅子兔為主，果子狸、山羊、梅花鹿、食蟹獴等，還有一些較特別的金雞、藍寶雞尼、蘇卡達象龜、巴西龜，有機會的話可以看到孔雀開屏，這些動物都是野放的、不怕生，常常會在園區裡碰到牠們，可以近距離接觸！豐富的自然生態，隨處可見蝴蝶、蚱蜢、蜻蜓、夏季的螢火蟲更是這裡的常客。

一泊三食饗豪華鱘龍魚海陸火鍋+宜蘭美食小buffet

偌大莊園令人心曠神怡、忘卻塵囂，很適合待個二天一夜或是三天二夜，想要享受與山林合而為一的感覺，不妨選擇入住豪華露營區或是露墅Villa。露墅Villa總共有五大區，日式氛圍的瀨溪，簡易奢華設計露宅，有歐式庭院的築夢，兼具露營元素及豪華度假的茶花房型，具熱帶度假勝地風格的磐石風格，依不同房型分別為15-22坪空間，每間房內都有採用台灣檜木作為主體建築，每種房型都有不同特色。 瀨溪運用大量頂級檜木打造奢華住宿。 圖片提供/鳳梨屋水上莊園 露墅Villa瀨溪房型。 圖片提供/鳳梨屋水上莊園 露墅Villa旺宅。 圖片提供/鳳梨屋水上莊園 露墅Villa築夢房型溫馨舒適。 圖片提供/鳳梨屋水上莊園 露墅Villa每種房型都有不同特色。

下午茶一日遊，餐點可折抵門票，還有推出以雪山泉水無毒養殖，無菜單鱘龍魚饗宴可折抵門票暢遊園區。平日入住享一泊一食，假日可選擇一泊三食方案，包括園區導覽行程，享有在玻璃屋咖啡屋喝下午茶，品嘗手沖咖啡和手作蛋糕。秋冬季晚餐是豪華鱘龍魚海陸火鍋+宜蘭美食小buffet，主食會依當季食材搭配無菜單料理，早餐為中西式精緻自助吧。歡迎偕同親朋好友一起來場愉快的「鳳梨屋」逍遙遊、絕對流連忘返！ 以雪山泉水無毒養殖鱘龍魚。 圖片提供/鳳梨屋水上莊園

鳳梨屋水上莊園

Web. wanglai1108.com（線上預訂）

Fb. 鳳梨屋水上莊園