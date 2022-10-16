南洋杉木林環繞 日夜景緻皆美 南投奢華露營太尊寵

【撰文/Ciao潮旅】

這才是真正的奢華露營，6月新開幕即受到矚目的「峇嵐杉丘BALAN HILL GLAMPING」座落於南投魚池鄉金龍山旁，鄰近日月潭，帶來絕美星空帳、歐洲小鎮，每帳擁有獨立衛浴、專業烤肉爐、澎湃一泊三食、貼心友善寵物，更驚豔園區一排聳立的南洋杉木林群，無價！

離囂不離城，廣達2公頃的山坡地，四周包圍原生林，氣候舒適宜人，可以賞日出、觀星空、看山嵐，「這麼美麗的景致，身為在地埔里人的我們想要與大家分享，於是從無到有打造奢華露營園區」，執行長廖偉庭Christina笑著說自己不太喜歡露營，因此如何讓跟我一樣的人也能愛上露營是「峇嵐杉丘」規劃的初衷，賦予它像是Villa，也像是渡假型的休閒旅宿。 「峇嵐杉丘」執行長廖偉庭Christina。 攝影/Ray

透明帳幕星空帳 躺在床上看星星

名為「峇嵐杉丘」取自貓囒山的台語，保留南洋杉是最大特色，水池造景、生態廊道、引蝶及食用植栽、落羽松等，讓園區更加生氣蓬勃。為更符合奢華露營，只設置23間營帳，每帳都有9坪以上，12頂透明帳幕星空帳皆有各自獨特外型，並以12位古希臘神祇命名，用不同的特色元素點綴，加上手繪藝術門牌、獨具風格。 在南洋杉林襯托下，白色星空帳更美。 攝影/Ray 手繪希臘主神的星空帳門牌。 攝影/Ray

11間馬車帳呈現歐洲童話小鎮，室內以檜木打造，大量融入自然原木，榻榻米和上下舖兩種房型，更適合親子或家族旅遊需求。 馬車帳營區打造如歐洲童話小鎮。 攝影/Ray 每個馬車帳前都設有小花園賞心悅目。 攝影/Ray 另一款馬車帳型式為睡床及上下舖適合親子出遊。 攝影/Ray

就好像把星級飯店搬到野外，特製床墊、冷暖氣機、小冰箱、水煮壺、吹風機、紅酒杯、毛巾、拖鞋等，所有旅宿的備品都有，真的只要攜帶行李入住即可。最棒的是每營帳外設有使用免治馬桶的廁所間，選用知名茶籽堂備品的獨立淋浴間，加上專屬的小凉亭，特別訂製食品級不鏽鋼獨立火烤BBQ爐。Christina說為因應後疫情時代，我們不標榜共用共享，與其它營區不同，特別規劃房客擁有自己的盥洗及用餐空間，可說是全台奢華露營業界唯一的貼心設計。 營帳內所有備品都有，只要攜帶行李入住即可。 攝影/Ray

「峇嵐杉丘」現正推出一泊三食專案，從入園開始，遊園車會先將賓客的行李送達營帳，小冰箱內裝滿下午茶迎賓點心，主廚特製手工餅乾、馬卡龍、百香果奶酪、古早味紅茶或檸檬紅茶等。並安排園區導覽，引領認識自然生態，探索茶園菜園，園區二期遠眺風景，感受綠地與林道中的芬多精，另設有投球擲準和弓箭的遊戲場，友善寵物區，也歡迎帶寵物直接入帳（但不能上床）。 大型星空帳杉中食堂，早餐及手作DIY活動場域。 攝影/Ray

火烤BBQ澎湃海陸鮮美好料超飽足

更好玩的是園區安排不少免費手作活動，有多肉植物、防蚊乳液、泡澡球、炒茶體驗等，或是依季節節慶推出月餅造型手工皂，聖誕節水晶球DIY，另外加購的夏季甲蟲體驗營等，很適合親子互動共同完成。期待的晚餐時刻大啖火烤兩吃，園區專人準備，古早味紅茶、清爽沙拉、超澎湃的海陸新鮮食材，結合在地小農契作蔬果、主廚特製的調味料，火鍋是馬告蔬菜湯、湯鮮味美，在戶外烤肉的感覺就是不一樣，光是兩人吃就好滿足。每季會因當令食材加以變化，跨年聖誕節更有加碼菜色。 雙人份的海陸新鮮食材超澎湃。 攝影/Ray

翌日於大型星空帳「杉中食堂」享用美味中西式早餐帶來一天的活力。在濃綠的南洋杉林襯托下，白天的營區怎麼拍都美，到了晚上暈黃燈光點點閃爍，好像來到夢幻童話世界，就讓「峇嵐杉丘」的杉靈、茶仙與水神三位守護神們帶領大家，盡情體驗「杉中」的美好，靜享悠然時光，愜意地與身邊的親友一起徜徉在幸福的氛圍裡，好捨不得離去。 翌日享受美味中西式早餐任選。 圖片提供/峇嵐杉丘 翌日享受美味中西式早餐任選。 圖片提供/峇嵐杉丘

峇嵐杉丘

Web. www.balanhill.com

Fb. 峇嵐杉丘 Balan Hill Glamping