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空中導覽看山海 紅烏龍品茗風土味 臺東有機觀光令人回味無窮

聯合新聞網／ Ciao潮旅
來一趟臺東，完整享受陸海空美景。 圖片提供/臺東縣政府
來一趟臺東，完整享受陸海空美景。 圖片提供/臺東縣政府

【整輯/Ciao潮旅】

位於海岸山脈和中央山脈的臺東景色秀麗、具有地利優勢、陸海空全包，以「有機觀光」為出發點，開創多項代表性的特色景點和商品，今年推出全國首創的「空中導覽」開拓臺東觀光新視野，加上積極推廣特有品種「紅烏龍」，讓臺東越來越好玩、令人回味無窮。

慢，是臺東的生活態度，是在地與眾不同的氣質風格。近幾年縣府將其延伸為「慢經濟」，發展自然而真實的經濟模式，邀請旅人充分體驗在地、原生、天然的元素，讓遊客願意一來再來、住得更久、更願意慢慢品味，交通及觀光發展處長余明勳表示，為了達到這個目標，找到無法模仿的獨特迷人之處，配合專業性的加值服務，就是「有機觀光」的理念。對此，縣政府與民間企業同心合力，善用地域優勢，發展陸海空各面向的魅力，疫情後的旅遊回溫程度高於他縣市兩倍，到訪旅客回訪率甚至從13％提升到27％，顯著成果可見一斑。

臺東氣流平穩、景色秀麗，適合發展高空活動。 圖片提供/臺東縣政府
臺東氣流平穩、景色秀麗，適合發展高空活動。 圖片提供/臺東縣政府

跳傘表演精彩奪目 獨步全國新亮點

臺東早已經是熱氣球、飛行傘與無人機產業的全球首選之地，余明勳說這還不夠，臺東人勇於挑戰，突破舒適圈，在戶外活動規劃持續推陳出新，觀光上再創新巔峰，與「安捷航空」攜手發展空中導覽，要讓民眾在臺灣體驗高空跳傘的迎風魅力。以飛航學校為背景的「安捷航空」於臺東深耕多年，擁有豐富的飛航經驗，在縣府大力支持與協助下，今年四月推出全國首創「空中導覽」，董事長高健祐分享，許多旅客在體驗過後給予最多的回饋就是「從空中看臺東，真美！」

安捷航空配備全球最新雙發動機種P2012，引領遊客一覽臺東新視角。 圖片提供/安捷航空
安捷航空配備全球最新雙發動機種P2012，引領遊客一覽臺東新視角。 圖片提供/安捷航空

早在2020年，「安捷航空」就已著手規劃將風靡全世界的高空跳傘帶進臺東，一年前就派跳傘教練去國外受訓拿到專業執照，「空中導覽」所使用的機型是全球最新雙發動機種P2012「空中法拉利」，通過歐盟航空安全總署（EASA）及美國聯邦航空總署（FAA）認證，安全防護嚴格審視，皆配置自動開傘功能，高空跳傘的安全係數在國外研究中甚至高於潛水！

首度結合「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」，邀請來自俄羅斯與烏克蘭的教練與國內教練帶來高空跳傘表演，教練們在試跳之後也不禁讚嘆，一旦臺灣能建立相關管理規定設置跳傘場地，絕對具有國際競爭力，余明勳說「空中導覽」有信心能為臺東創造出無可取代、獨步全國的新亮點！這項指標活動將帶來更多追求潮流、冒險刺激的年輕旅客，一起遨遊臺東美麗天際。

臺東縣政府與安捷航空合力舉辦高空跳傘表演。 圖片提供/臺東縣政府
臺東縣政府與安捷航空合力舉辦高空跳傘表演。 圖片提供/臺東縣政府

茶飲紅烏龍 感受獨特在地慢生活

從空中鳥瞰，看見綿延的翠綠茶園，這就是臺東紅烏龍好喝的來源，甘醇的臺東紅烏龍茶湯橙紅明亮如同紅茶的色澤，卻有著厚重具熟果香的烏龍茶質，生津止渴、耐泡且香氣重，是冷泡茶的上選材料。在臺東縣政府的支持和規劃下，近一、兩年提升對外宣傳商品形象和質感，取材最興盛的茶區代表鹿野鄉，以「鹿」為品牌標誌，呈現經典復古風格，建立起臺東紅烏龍特色品牌。

綿延不斷的翠綠茶園。 攝影/Ray
綿延不斷的翠綠茶園。 攝影/Ray
親身體驗採摘紅烏龍。 攝影/Aries
親身體驗採摘紅烏龍。 攝影/Aries

縣府除了透過摩斯漢堡全臺門市的通路擴大知名度，也與泰國甜點連鎖品牌「奇維奇娃」跨界研發紅烏龍阿芙佳朵、泡芙、司康等茶甜點，和國立故宮博物院合作推出紅烏龍禮盒，以及臺灣康匠旗下品牌「天天防護口罩」紅烏龍茶香口罩等，展現紅烏龍現代時尚的多元面向。加上星宇航空漫遊臺東的活動及集結10家紅烏龍茶業者製作「茶業指南」手冊，希望透過專書吸引遊客親自造訪臺東，一睹紅烏龍原鄉。

紅烏龍茶湯水色橙紅、滋味甘甜。 圖片提供/臺東縣政府
紅烏龍茶湯水色橙紅、滋味甘甜。 圖片提供/臺東縣政府

透過一系列品牌行銷及產業凝聚力，提升消費者的認識與喜愛，協助在地業者升級再造，吸引人才投入、青年返鄉，振興紅烏龍茶產業，活絡地區發展與觀光事業，拓展到國際市場，成為臺東特色茶。縣長饒慶鈴說「臺東的慢經濟是用心經營的緩慢，展現出以時間慢慢淬鍊有質感生活，讓人找到真正的幸福。」正好呼應靜心品茶的慢文化，喜愛喝茶的朋友，歡迎來臺東親身體驗紅烏龍茶的魅力，置身在靜謐山海的慢活世界。

臺東與故宮聯名推出國寶級「台東紅烏龍茶點禮盒」。 圖片提供/臺東縣政府
臺東與故宮聯名推出國寶級「台東紅烏龍茶點禮盒」。 圖片提供/臺東縣政府

Web.台東就醬玩Amazing Taitung-台東縣交觀處

Web.台東觀光旅遊網

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