轟動武林 各路英雄展演偶戲無限大 雲林2022國際偶戲節
【整輯/Ciao潮旅】
20周年「雲林國際偶戲節」以「轟動武林」為主題，從視覺美感，型塑偶戲藝術魅力，多元布袋戲音樂元素為基底，內容從樂曲出發、看見雲林及展望世界為策畫目標，邀請國內外偶戲團隊來台演出和交流，歡迎一起到虎尾享受年度布袋戲盛典！
雲林是布袋戲的故鄉，在布袋戲宗師黃海岱、人間國寶黃俊雄大師，西螺布袋戲世家傳人鍾任壁大師的耕耘及努力下扎根雲林，因著老一輩的傳承，年輕人的創新，名聲響起全台各地，甚至世界遍地開花，自1999年雲林縣政府開始舉辦「雲林國際偶戲節」以來，每年都讓偶戲迷很期待這當代的表演藝術。
美國西北木偶中心首度來臺展出
「雲林國際偶戲節」已是臺灣文化重要的品牌慶典，今年邁入第20屆再次邀請曾任28至31屆金曲獎視覺統籌的顏伯駿設計師操刀偶戲節主視覺，今年也將主視覺結合布袋戲知名角色，打造偶戲節潮T，將偶戲品牌年輕化。顏伯駿設計師先於2021年獲得《Shopping Design》Taiwan Design BEST 100-年度設計獎，今年更首度獲得2022金點設計獎標章的肯定。主視覺以「偶戲無限大」的概念，打開傳統表演藝術的框架擴展傳統藝術的多元可能，盼「2022雲林國際偶戲節」將偶戲文化走出台灣，勇敢邁向世界。
今年偶戲節以「轟動武林」為主題，開幕音樂會《轟動武林之誰是正英雄》結合布袋戲、COSPLAY、擊鼓樂團及街舞演出，融入向黃文擇大師致敬橋段，揭開活動序幕。節慶期間包括偶戲嘉年華踩街、偶劇總動員集結全臺優秀表演團隊，計有飛人集社劇團、台中聲五洲掌中劇團、雲林五洲小桃源掌中劇團、太日樂集、長義閣掌中劇團、布袋戲金曲街頭演出-水管阿民、周鼎曜爵士鼓等演出，精采表演如搖滾布袋戲、傳統REMIX當代、親子好劇、在臺外籍人士及布袋戲金曲擊鼓街頭等演出，帶民眾深入認識偶戲的美麗與魅力。
此次「雲林國際偶戲節」的規劃也從跨館合作、科技創新、創立第四金、國際合作、開創青年客群等策略，做了許多挑戰與創新。例如與「國立戲曲學院」針對布袋戲教材及學制合作，讓布袋戲人才培育及技藝專業化及制度化。首次與「國立故宮博物院南部院區」合作邀請越南國家級團隊越南水傀儡《海防木偶戲團》來臺演出；同時邀請「美國西北木偶中心」首度來臺展出超過百件珍貴木偶藏品，這也是該中心首度出國借展。
與科技結合 開辦布袋戲元宇宙論壇
不僅如此，又與高雄的「衛武營國家藝術文化中心」、「2022桃園鐵玫瑰藝術節」共創4米高大型偶《艾拉AYLA》，由「藝術報國」全新創作，並挑戰劇場製作的「技術研發」，參考融合臺灣的大仙尪仔和歐洲戲偶的結構製作與操作方式，打造無觀眾年齡限制、平易近人的演出，將在偶戲節全臺首度登場。另於「衛武營國家藝術文化中心」邀集「真雲林閣掌中劇團」與「Circus P.S.方式馬戲」共創《採藥記》，製作新的藝術形式，並預計將節目推上國際。
「雲林國際偶戲節」更積極拓展布袋戲與科技結合的可能性，開辦布袋戲元宇宙論壇，將金掌獎頒獎典禮移師「國立中正紀念堂」辦理，打造臺灣第四金獎座。並在開發青年客群中，與霹靂及17 LIVE共同辦理布袋戲金曲歌唱比賽、布袋戲口白創意競賽、第4屆青年金掌獎以及布袋戲金曲街舞活動等，從各面向將布袋戲的藍圖無限拓展，讓「雲林國際偶戲節」成為最接地氣，也最國際的文化活動，10月就相約來參與一場場偶戲撼動的約會吧！
雲林國際偶戲節
Add. 虎尾同心公園、虎尾高鐵特定區、虎尾圓環停車場、雲林布袋戲館
Web. www.2022yunlinpuppet.com
Fb. 雲林國際偶戲節
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