轟動武林 各路英雄展演偶戲無限大 雲林2022國際偶戲節

【整輯/Ciao潮旅】

20周年「雲林國際偶戲節」以「轟動武林」為主題，從視覺美感，型塑偶戲藝術魅力，多元布袋戲音樂元素為基底，內容從樂曲出發、看見雲林及展望世界為策畫目標，邀請國內外偶戲團隊來台演出和交流，歡迎一起到虎尾享受年度布袋戲盛典！

雲林是布袋戲的故鄉，在布袋戲宗師黃海岱、人間國寶黃俊雄大師，西螺布袋戲世家傳人鍾任壁大師的耕耘及努力下扎根雲林，因著老一輩的傳承，年輕人的創新，名聲響起全台各地，甚至世界遍地開花，自1999年雲林縣政府開始舉辦「雲林國際偶戲節」以來，每年都讓偶戲迷很期待這當代的表演藝術。 美國西北木偶中心（North West Puppet Center）館長Dmitri Carter表演。 圖片提供/ 雲林縣政府

美國西北木偶中心首度來臺展出

「雲林國際偶戲節」已是臺灣文化重要的品牌慶典，今年邁入第20屆再次邀請曾任28至31屆金曲獎視覺統籌的顏伯駿設計師操刀偶戲節主視覺，今年也將主視覺結合布袋戲知名角色，打造偶戲節潮T，將偶戲品牌年輕化。顏伯駿設計師先於2021年獲得《Shopping Design》Taiwan Design BEST 100-年度設計獎，今年更首度獲得2022金點設計獎標章的肯定。主視覺以「偶戲無限大」的概念，打開傳統表演藝術的框架擴展傳統藝術的多元可能，盼「2022雲林國際偶戲節」將偶戲文化走出台灣，勇敢邁向世界。 年將主視覺結合布袋戲知名角色，打造偶戲節潮T，將偶戲品牌年輕化。 圖片提供/雲林縣政府

今年偶戲節以「轟動武林」為主題，開幕音樂會《轟動武林之誰是正英雄》結合布袋戲、COSPLAY、擊鼓樂團及街舞演出，融入向黃文擇大師致敬橋段，揭開活動序幕。節慶期間包括偶戲嘉年華踩街、偶劇總動員集結全臺優秀表演團隊，計有飛人集社劇團、台中聲五洲掌中劇團、雲林五洲小桃源掌中劇團、太日樂集、長義閣掌中劇團、布袋戲金曲街頭演出-水管阿民、周鼎曜爵士鼓等演出，精采表演如搖滾布袋戲、傳統REMIX當代、親子好劇、在臺外籍人士及布袋戲金曲擊鼓街頭等演出，帶民眾深入認識偶戲的美麗與魅力。 2022年金掌獎頒獎典禮移師台北中正紀念堂，特地邀請藝術家林強結合雲林昇平五洲園布袋戲團隊參與及戲偶服裝設計，做出古今融合的展現。 圖片提供/雲林縣政府

此次「雲林國際偶戲節」的規劃也從跨館合作、科技創新、創立第四金、國際合作、開創青年客群等策略，做了許多挑戰與創新。例如與「國立戲曲學院」針對布袋戲教材及學制合作，讓布袋戲人才培育及技藝專業化及制度化。首次與「國立故宮博物院南部院區」合作邀請越南國家級團隊越南水傀儡《海防木偶戲團》來臺演出；同時邀請「美國西北木偶中心」首度來臺展出超過百件珍貴木偶藏品，這也是該中心首度出國借展。 美國西北木偶中心（North West Puppet Center）館長Dmitri Carter表演。 圖片提供/ 雲林縣政府

與科技結合 開辦布袋戲元宇宙論壇

不僅如此，又與高雄的「衛武營國家藝術文化中心」、「2022桃園鐵玫瑰藝術節」共創4米高大型偶《艾拉AYLA》，由「藝術報國」全新創作，並挑戰劇場製作的「技術研發」，參考融合臺灣的大仙尪仔和歐洲戲偶的結構製作與操作方式，打造無觀眾年齡限制、平易近人的演出，將在偶戲節全臺首度登場。另於「衛武營國家藝術文化中心」邀集「真雲林閣掌中劇團」與「Circus P.S.方式馬戲」共創《採藥記》，製作新的藝術形式，並預計將節目推上國際。 由「藝術報國」全新創作，4米高大型偶《艾拉AYLA》，將在偶戲節全臺首度登場。 圖片提供/雲林縣政府、藝術報國、林峻永 艾拉—第一次造訪以四米高大型偶「艾拉」在2022偶戲節首次出演。 圖片提供/雲林縣政府、藝術報國、林峻永

「雲林國際偶戲節」更積極拓展布袋戲與科技結合的可能性，開辦布袋戲元宇宙論壇，將金掌獎頒獎典禮移師「國立中正紀念堂」辦理，打造臺灣第四金獎座。並在開發青年客群中，與霹靂及17 LIVE共同辦理布袋戲金曲歌唱比賽、布袋戲口白創意競賽、第4屆青年金掌獎以及布袋戲金曲街舞活動等，從各面向將布袋戲的藍圖無限拓展，讓「雲林國際偶戲節」成為最接地氣，也最國際的文化活動，10月就相約來參與一場場偶戲撼動的約會吧！ 拓展布袋戲與科技結合的遠見，舉辦元宇宙主題論壇。 圖片提供/雲林縣政府

雲林國際偶戲節

Add. 虎尾同心公園、虎尾高鐵特定區、虎尾圓環停車場、雲林布袋戲館

Web. www.2022yunlinpuppet.com

Fb. 雲林國際偶戲節