Tea Time你今天要選可麗露 還是羅宋麵包？小孩子才做選擇 我兩個都想吃

【撰文/Ciao潮旅】

沒想到一顆顆小巧、褐色的可麗露，竟能變化出多種口味，並賦予吸睛色彩，大人小孩都喜歡。不要小看家庭主婦的決心與毅力，「花磚」創辦人蔡佩君笑著說「原本在法國、英國等地旅居了十幾年，去年為了讓孩子學習中文而搬回台灣，並讓她興起創業的念頭，為了挑戰自己，選擇門檻較高、好多眉角、有天使之鈴之稱的可麗露，希望傳遞經典的法式味道。」 花磚創辦人蔡佩君，原本是位家庭主婦，旅居法國10多年。 攝影/相 王基守

嚴選進口食材原料 支持在地小農

當初會用老屋建材「花磚」作為品牌的發想與命名，是因為走過三十幾個國家，反而喜歡台式的花磚，承載著一個家族長輩對於後輩的祝福與期望，也因為孩子們的啟發，於是把兩個概念作為結合，「花磚」孕育而生，一個在地文化裡面裝著西方的靈魂甜點。 外層焦糖化的酥脆口感，內餡有蜂窩狀組織Q軟結構。 攝影/相 王基守

要做就做最好的，「真誠，手作和分享」是品牌的核心價值，從使用最令人放心的食材始，進口嚴選來自非洲馬達加斯加島的頂級香草莢更增自然香氣，遵循古法契作種植小麥的法國安東磨坊麵粉，絕佳牛乳製品的法國諾曼地依斯尼奶油，富濕潤感和保濕性佳的日本上白糖，並將一定比例的糖換成日本天然海藻糖，保持甜點該有的口感與味道，又不甜膩。 外層焦糖化的酥脆口感，內餡有蜂窩狀組織Q軟結構的經典可麗露。 攝影/相 王基守

同時支持台灣在地農畜業，特選彰化的1%天然放牧傻蛋雞蛋、單一牧場乳源鮮乳和新竹山區小農的玉山蜂蠟100%純天然，保證不添加任何人工化學香料及防腐劑、不使用人造酥油和植物性奶油。嚴格把關及每一個環節、每個步驟，銅模、蜂蠟不可少，經過不斷測試，成就具有外層焦糖化的酥脆口感，內餡有蜂窩狀組織Q軟結構的經典可麗露。 可麗露的製作原料也可以用蘭姆酒取代香草。 攝影/相 王基守

自用送禮 一盒滿足9種味覺饗宴

「花磚」專注於單一品項可麗露，也帶來創新的風味，佩君表示雖然有點離經叛道，但希望藉由更多味覺的分享可以拉近人與人之間的距離。日前共推出9種口味，只用馬達加斯加香草籽手作的《經典原味可麗露》，《巧克力可麗露》使用66%的caraïbe製作，帶一點苦甜而不膩口，《憨吉可麗露》優選綿密香甜的金山地瓜，《抹茶可麗露》小山園抹茶內餡加上抹茶甘納許，濃郁茶香雙重享受。 不計成本，特別選用小山園抹茶製成的《抹茶可麗露》。 攝影/相 王基守

《檸檬可麗露》酸甜好滋味，帶有微微檸檬清爽香氣，擁有濃郁牛奶糖內餡的《焦糖可麗露》，選用新鮮大甲芋頭製成的《芋頭可麗露》，鮮甜草莓搭配香醇奶油霜的《草莓可麗露》，嚴選台灣花生，香濃滑順《花生可麗露》。搭配以本土的傳統圖騰裝飾的外包裝，上蓋透明式設計，一眼即可見彷如9朵花綻放，一盒滿足9種味覺饗宴，送禮也很討喜。 可麗露和香鬆綿軟的大甲芋頭邂逅製成《芋頭可麗露》。 攝影/相 王基守 選用傳統台灣花磚圖樣作為視覺包裝設計。 攝影/相 王基守

佩君強調所有的食材都是經過精心挑選，不以追求利益最大化為目的，每一顆可麗露，就像是自己做給家人、朋友吃一樣，只願拿出最好的一起「分享」的概念。絕對是每天現烤，採冷凍保存方式，是因為台灣天氣較潮溼，只要退冰5-10分鐘即可享用。

花磚

Web.www.mosaicpastryshop.com

Fb.花磚甜點手作室

越簡單 越不簡單的排隊名品 帶來如雲朵般鬆軟的各式美味麵包

提到羅宋麵包，自然推薦「創盛號」烘焙本舖，成立3年多來，已經在大台北、桃園及百貨公司擁有近30家分店，經常在店門口看到長排的人龍，一出爐即被秒殺。源起於創辦人因為愛吃麵包，所以想要與更多人分享，以「越簡單，越不簡單」為品牌核心，堅持職人精神，嚴選各國優質食材，每日新鮮手作餡料，每日現場烘烤多元化烘焙產品，讓每一口吃得安心，每一口伴隨著滿意笑容。把Logo設計成雲朵狀，就是希望帶給大家每天能享受到如雲朵般鬆軟的各式美味麵包，舌尖上濃郁的幸福滋味。 羅宋共有招牌岩鹽奶油、香濃起司、花生、金沙、香蒜醬、香檸、明太子等多種口味。 攝影/Ray

秒殺系羅宋麵包濃郁奶香 多種口味欲罷不能

看似簡單的麵包，「創盛號」把它視為越不簡單，品牌堅持嚴選食材、堅持純手工、用心呈現，原料特選日本日東麵粉、法國天然奶油、新鮮現打ISO雞蛋、優質岩鹽，每日新鮮手作餡料，絕不使用香料和防腐劑，純手工製作、限量出爐。

主要提供台式麵包、歐式麵包、法式麵包、精選小吐司、丹麥系列、門市限定蛋糕、手工餅乾禮盒、中式小點心及天然奶油手工蛋黃酥等、琳瑯滿目，滿足每一個人的口味需求。比臉大、秒殺系羅宋麵包，招牌岩鹽奶油羅宋奶油鹹香，加上香濃起司、花生、金沙、香蒜醬、香檸、明太子、肉桂核桃等8種口味，耗時的純手工工序，創造出絕佳彈牙、鬆軟適中口感以及濃郁奶香，麵包外層厚實耐嚼，吃一口就欲罷不能的美味。 招牌岩鹽奶油羅宋奶油鹹香、一吃回味。 攝影/Ray 早餐或下午茶享受創聖號的各式麵包。 攝影/Ray

《香濃起司羅宋》使用澳洲起士拌入牛奶與岩鹽細火長時間熬煮，保留起士最濃郁的香氣搭配羅宋鹹甜不膩的風味。頂級特選花生研磨後高溫烘烤去除澀味，炒入花生油去除水分後收乾，拌入牛奶，抹上香濃花生杏仁醬的《香濃花生羅宋》，甜而不膩的高熱量享受。新鮮鹹蛋黃打碎後加入特調港式奶皇醬，鹹甜口感、一口就愛不釋手的《金沙羅宋》。 比臉大、秒殺系羅宋麵包。 攝影/Ray

《香蒜醬羅宋》特調自製香蒜醬，當日現磨台灣蒜泥加入巴西利與進口岩鹽與奶油，大火烘烤呈現出香蒜最原始風味。屏東檸檬與糖粉的完美搭配，特調脆皮檸檬糖霜，《香檸羅宋》酸甜滋味難以忘懷，《明太子羅宋》特選日本島出產的明太子佐香純美乃滋，不經加工熬煮，呈現百分百海洋味。《肉桂核桃羅宋》採用自製特濃肉桂醬加上核桃，呈現多層次口感。「創盛號」另有推出雙面抹醬切片，雙重享受滋味。 《明太子羅宋》特選日本島出產的明太子佐香純美乃滋。 攝影/Ray

軟綿戚風蛋糕 融入綜合水果與手工Q彈布丁

其它如台式麵包，顛覆傳統口感，來自新鮮酵母和顛覆傳統的揉捏工法，呈現出麵包最原始的鬆軟口味及撲鼻香氣，是不能錯過的必選系列。招牌蛋糕，無論是新鮮水果或是巧克力系列都很受歡迎，主要是以軟綿的戚風蛋糕，融入綜合水果與手工Q彈布丁，展現出絕妙搭配，豐富口感且香味四溢，再加上巧克力及奶油的裝飾，多了一份滑順濃郁！像是招牌濃巧克力黑森林，濃情巧克力戚風蛋糕加上主廚釀製酒漬櫻桃是大人的最愛。 每日新鮮出爐台式麵包、歐式麵包、羅宋麵包等。 攝影/Ray

雙層純芋頭蛋糕，使用低糖芋頭餡和鬆軟的戚風蛋糕，濃郁的芋頭香氣漫出口中，令人回味無窮，芋頭布丁蛋糕，層層堆疊進口新鮮草莓、低糖手工芋頭餡、手工布丁、戚風蛋糕。另有來自大甲/甲仙的芋頭製作芋頭系列商品，如芋泥布丁盒、芋泥奶酪盒、黑森林布丁盒，更增冰涼綿密口感。就用「創盛號」來開啟美好的每一天，與家人、好友一同慶祝分享每一刻好食光。 芋頭布丁蛋糕層層堆疊豐富味美內餡。 攝影/Ray 另有推出重磅蛋黃酥、太陽餅、手工厚蛋捲、花系列千層蛋捲伴手禮。 攝影/Ray

創盛號烘焙本舖

Web. csbakery.net

Fb. 創盛號-烘培本舖