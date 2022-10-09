與動物自拍 悠遊花蓮鳳林的林蔭大道 一個人散策也很有Fu

【整輯/Ciao潮旅】

歡迎來到花東縱谷間的「墾夢莊園」，國內佔地面積最大的休閒農場，一處適合五感體驗的快樂天堂。大家較熟悉的名稱「新光兆豐休閒農場」，2024年即將邁入50週年。台九線217公里處，林榮新光火車站就在園區內，搭火車更方便。廣袤森林、自然舒適環境，只要換上輕便服裝、適合鞋子、戴上草帽，就可以輕鬆遊莊園。

每次來花蓮，都讓人徹底好放鬆，帶著單車，搭上火車，走出林榮新光火車站，馬上融入「墾夢莊園」726公頃的綠意森林。莊園位於花蓮縣鳳林鎮，是全國第一座國際慢城，在這裡時速不可以超過十個蝸牛，慢慢走、慢慢看，靜靜欣賞大自然。 林榮新光火車站就在園區內，搭火車更方便。 攝影/盧大中

褪去所有的干擾，讓大腦再度開放全部的神經，讓五感赤裸的接收來自四面八方的刺激。而現在的「墾夢莊園」就像是一位老朋友般的親切熟悉，也像剛認識的新朋友帶來更多的驚喜樣貌。 墾夢莊園內設有一處牧場。 攝影/盧大中

看滿眼深淺綠意 聽風聲與自然交響樂

首先映入眼簾得是滿園不同層次的綠色，組成的分子有上萬棵樹木的枝葉，有廣闊宜人的草地，也有吹來涼風的湖水。視線延伸到五公里處，是花東縱谷隨處可見的高山標誌，遮去一大半天空的是層巒疊翠、蔥鬱翠綠。這一層一層的深綠、淺綠、湛綠或說不出名稱的綠，是莊園最受歡迎的迎賓大使，有木棉花道、鳳凰木墾夢樹道、台灣欒樹道等，再逐漸妝點出或紅或橘的色彩，走上一回，你會深深愛上它。漫步於林蔭大道，大腦視覺感受到綠色的全然滿足後，接著就是聽覺的洗禮。 漫步在林蔭大道，享微風徐徐吹來。 攝影/盧大中

你聽，依季節不同，可能會先聽到風聲，那是風刮過耳廓造成的聲響，也有可能是樹枝隨風擺盪彼此摩擦，或者風吹過樹葉細縫造成空氣分子共振發出的聲音，這聲音多悅耳啊！

夏季可以聽見如浪潮般的蟬鳴，耳朵更敏銳的也可聽見蚱蜢後腳摩擦前翅的求偶樂章。莊園內的動物園，更是豐富聲響宛如國家音樂廳的盛大交響樂。綿羊咩咩、小豬咯咯、迷你馬阿阿，還有非洲單峰駱駝獨特的雄厚叫聲。園內多種鳥類叫聲在樹群中迴盪，會讓人有置身熱帶雨林的錯覺，和可愛動物們打招呼或是留影合照，超萌的身影，待上一會兒也好療癒，捨不得移位。 來跟象龜合影吧！ 攝影/盧大中 與迷你馬相見歡。 攝影/盧大中

在湖畔閒坐 從日落到夜色 這畫面美極了

或是在林蔭步道中騎著單車，讓芬多精隨著肌膚起伏，感覺一身清新。季節對了，單車上記得裝上籃子，這樣就可以到果園帶回一籃豐收。時間還夠，也可以騎著單車，沿著知亞干溪走讀原鄉部落文化，或者沿著台九線拜訪鳳林客家小鎮，體驗更豐富的文化之旅。 如置身在歐洲的浪漫國度。 攝影/盧大中 可就近欣賞原鄉部落文化。 圖片提供/墾夢莊園

莊園北側還有一座浪漫的人工湖，引流源自中央山脈二子山知亞干溪（Ciyakang）山泉水，湖水長年保持宜人溫度，引來舒適涼快輕風，湖畔週邊種植許多落羽松、樟木或榕樹，吸引許多留鳥、候鳥駐足。野鴨經常在湖面游水，拍打雙翅用湖水清洗全身，引起一陣漣漪慢慢擴散，白鷺鷥宛如一座靜止的雕像站在湖邊，伺機捕捉水面下的小魚。冬季會出現的高蹺鴴，就像名模走台步展現修長雙腿，成群飛過湖畔留下美麗倩影。 夕陽餘暉、湖畔小館有另一種美。 圖片提供/墾夢莊園

當太陽西下、月亮東昇、湖水映照滿天星辰，湖畔小館正要開始營業，昏黃的燈光映照著室內原民風擺設，原始素材搭配低調且多彩飾紋，讓人感受豐富飽滿的原住民文化。一杯美酒、一盤小點，搭配眼前迷人的星空，以遠方海岸山脈為界，將世俗煩惱拋到宇宙中。 暮色中的湖畔小館分外迷人。 圖片提供/墾夢莊園

「墾夢莊園」一日遊，變成一個有感覺的人，看懂日月星辰，聽見蟲叫鳥鳴，感覺日照風雨，再度回到大自然母親的懷裡，徜徉於天高地闊的童心，身心全然被深深治癒了。 在墾夢莊園感受大自然的美妙。 圖片提供/墾夢莊園

墾夢莊園 Fb.花蓮新光兆豐休閒農場