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澎湃上桌 6種和牛新吃味 頂級海陸吃到飽

聯合新聞網／ Ciao潮旅
「嚮辣」就是要讓客人可以感受無所限制的暢辣、暢吃、暢飲。 攝影/Ray
「嚮辣」就是要讓客人可以感受無所限制的暢辣、暢吃、暢飲。 攝影/Ray

【撰文/Ciao潮旅】

王品集團的鍋物從來不會讓人失望，熱情款待獻上滿滿誠意。於今年一月初新開幕的「嚮辣 和牛麻辣鍋」涮出麻辣新高度，主打餐酒館風格，結合鍋物與調酒，提供6種和牛玩味吃法、頂級海鮮、時尚調酒、超過近百種新鮮食材吃到飽，滿足嗜辣族味覺與視覺雙飽足體驗，絕對想一再回訪、令嗜鍋者上癮！

自開幕以來「嚮辣 和牛麻辣鍋」即造成話題，年輕人之間紛紛詢問去過「嚮辣」了嗎？首先是空間很吸睛，「嚮辣」是一家時尚麻辣鍋餐廳，主張吃到飽也要有型有款，裝修陳設中西Fusion餐酒夜店時尚風格，以復古時髦的嚮辣紅為主色調，全然沉浸於麻辣鍋的氛圍，搭配吸睛擺盤，與時尚感時十足的酒吧與自助吧台，提供視覺多重享受，處處能當網美牆。

以復古時髦的嚮辣紅為主色調。 攝影/Ray
以復古時髦的嚮辣紅為主色調。 攝影/Ray
時尚感時十足的酒吧。 攝影/Ray
時尚感時十足的酒吧。 攝影/Ray

5款特色湯頭滿足口味喜好 每一涮都別具風味

「嚮辣」更主張「心之所嚮，想辣就辣」，就是要讓客人可以感受無所限制的暢辣、暢吃、暢飲、暢聊開心事。」特色包括6種和牛玩味吃法，頂級海鮮無限享用，近150種新鮮蔬食自助吧，另有秘製肉燥飯、麻辣牛燥飯、甜點法式布蕾、日式生乳燒以及哈根達斯、COLD STONE等16款冰淇淋、全球獨家太古氮氣雪梨茶綿密順滑，尊寵吃到飽、吃到爆。

麻辣牛燥飯吃到飽。 攝影/Ray
麻辣牛燥飯吃到飽。 攝影/Ray
新鮮蔬食自助吧無限供應。 攝影/Ray
新鮮蔬食自助吧無限供應。 攝影/Ray

哇！「嚮辣」祭出端上桌就讓人尖叫的網美級豪華三層《頂級和牛海陸鐵塔》，提供獨家「嚮辣風味和牛」多口味吃法，讓和牛火鍋吃到飽有不同風味新選擇。第一層：3種嚮辣風味和牛-正宗川味香蔥、孜然、麻辣風味和牛，帶有厚度的肉塊更能吃到和牛本身的肉質嫩度，裹足沾料的和牛肉滑口細嫩，經過入過涮煮後更具風味，再搭配香蔥、孜然、麻辣老饕三味碟，層次更豐富，滿足所有老饕味蕾。

網美級豪華三層《頂級和牛海陸鐵塔》。 攝影/Ray
網美級豪華三層《頂級和牛海陸鐵塔》。 攝影/Ray

第二層：3種部位鮮切和牛-嚴選熟成極上和牛、頂級和牛霜降、頂級和牛雪花，極致肉慾超值享受。第三層：頂級海陸-集結多種不同的海鮮，吃得到天使紅蝦、特級草蝦、蛤蠣，任點任選吃到飽，絕對是海鮮控們的首選推薦！<

麻辣風味和牛，辣出新風味。 攝影/Ray
麻辣風味和牛，辣出新風味。 攝影/Ray
頂級和牛雪花、熟成極上和牛等吃到飽。 攝影/Ray
頂級和牛雪花、熟成極上和牛等吃到飽。 攝影/Ray
搭配香蔥、孜然、麻辣老饕三味碟，層次更豐富。 攝影/Ray
搭配香蔥、孜然、麻辣老饕三味碟，層次更豐富。 攝影/Ray

湯頭也很講究，人氣湯頭《嚮辣有骨氣麻辣湯》，可說是首創麻辣鍋加入豚大骨、獨一無二，涮料暢辣有味，主廚師法正宗四川麻辣工法，採用20多種四川進口上等辛香料、滿天星辣椒、雞心辣椒、朝天椒、二荊條辣椒與牛油、豚大骨、經繁複工序以慢火4小時炒製，熬製而成的濃郁滋味，是嗜辣者最愛的川派麻辣火鍋，鍋底Q彈鴨血、豆腐無限續點，麻辣國產豚大骨（另加39元可無限享用）吮指回味，最讓人驚喜得是調整辣度的「嚮辣球」以吸睛珠寶盒盛裝上桌，精緻度破表。

人氣湯頭《嚮辣有骨氣麻辣湯》，涮料暢辣有味。 攝影/Ray
人氣湯頭《嚮辣有骨氣麻辣湯》，涮料暢辣有味。 攝影/Ray

喝一口驚豔的《粵式胡椒豬肚雞湯》主廚精心秘製，鮮嫩雞腿肉和彈牙豬肚為底，搭配高達14種中藥材像是茂汶花椒、青花椒、白荳蔻、草果、枸杞等細火慢燉，豬肚和雞腿肉層層浸透白胡椒的香氣，燉出的湯頭清潤香濃，豬肚雞還可無限續點。其它還有《蒜香老母雞湯》、《養顏番茄湯》、《蕈菇蔬菜湯》共5種特色湯頭，滿足每個人口味喜好。

超親民價位CP值高 調酒配麻辣鍋更顯時尚有型

「嚮辣」不僅食材不馬虎，價格也令人驚呼，從最貴的「海陸頂級嚮」只要998/人，就能享用6種和牛、還有伊比利豬、天使紅蝦、草蝦等，再贈調酒1杯。注重CP值的小資族可選擇「和牛無限嚮」898/人，同樣能享用6種和牛及特選鮮蝦等7種海鮮；不執著和牛的肉控可點「就是嚮涮肉」798/人，享用安格斯黑毛霜降牛、鮮蝦、蛤蠣等，超親民價位，絕對是聚餐首選。

攝影/Ray
攝影/Ray

吃麻辣鍋不一要配啤酒，「嚮辣」推出適合搭配麻辣鍋的5款吸睛調酒色彩繽紛，更特別邀請台北知名酒吧「菱玖洋服」主理人調酒師Nick Huang聯名設計獨家生日調酒「嚮辣黑森林」，搭配麻辣鍋品嚐爽度加倍。快相約來「嚮辣」自拍打卡，很值得炫耀！

辣之所嚮、草莓甜心、夏日戀曲、日出等調酒色彩繽紛。 攝影/Ray
辣之所嚮、草莓甜心、夏日戀曲、日出等調酒色彩繽紛。 攝影/Ray

嚮辣 和牛麻辣鍋

Web. www.xiangla.com.tw

Fb. 嚮辣 和牛麻辣鍋

Store. 台北松江店、台中五權西店

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