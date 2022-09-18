桃園大溪很熱鬧 國內外藝術家與在地鄉親 歡迎來品藝術 遊地景

【撰文/Ciao潮旅】

桃園地景藝術節邁入第10個年頭，以「文化地景」的概念，透過藝術創作梳理並轉譯城市地區的歷史文化、地理景觀，運用日常生活空間的藝術介入來建立大眾對於地區的歷史認識、連接社會關係、取得文化意義，重新認識桃園每一處地方。

今年地景藝術節在桃園早期發展的重鎮「大溪區」展出，大溪依山傍水，是桃園市內早期發展的區域，大漢溪是最主要淵源。以河流為主軸，探討大漢溪在桃園的自然、文化及產業史。桃園地景藝術節主題「川行脈動」，便是「川」字的象形意象，將桃園母親河拆分為三部組成元素：大漢溪「是讓人依傍而居、安定生活的源泉」、「是孕育豐富生態系統及演化平臺的溪流」，更是「促進產業及城市發展、活水不絕的血液」，這三道象徵「生產」、「生態」與「生活」的水流形成桃園的大「川」。 雲之塔 游文富。 攝影/李明宜 圖片提供/桃園市政府文化局 在水一方 黃文淵 、劉瑋英、邱鴻程。 攝影/李明宜 圖片提供/桃園市政府文化局

市長鄭文燦表示，桃園地景藝術節已是全臺知名的品牌活動，秉持「地方覺醒」、「社區風動」、「藝術打樁」精神，強調「社區參與」、「在地特色」、「環境永續」、「循環經濟」等4大內涵，透過參與式藝術創作，傳達人文歷史與環境關懷的議題。大漢溪是桃園重要的母親河，近年來市府投入環境保育與水理文化建設有成，也藉由地景藝術節彰顯大溪人文與自然地景的多元風貌。 取水 伊祐・噶照 Iyo Kacaw。 攝影/李明宜 圖片提供/桃園市政府文化局 山林遊樂場 安君實（拔舒浪‧魯魯安）。 攝影/李明宜 圖片提供/桃園市政府文化局

本次策展串起大漢溪沿岸夾岸綠帶，以大溪河濱公園、中庄調整池、大嵙崁親水園區、月眉人工濕地與山豬湖生態親水公園為重點展區，邀請國內外28位藝術家，攜手14組在地民眾，創作30件裝置藝術作品，另規劃22場表演藝術活動、16種主題體驗活動、22場小旅行活動、3場主題特展、5場講座論壇及10場「食地景」餐食活動，用藝術探索河流與人文生活的關係，邀請民眾一起來「品藝術、遊地景」，展現大溪簇新斑斕的新風貌。 粉紅泡泡 羅元鴻。 攝影/李明宜 圖片提供/桃園市政府文化局 年輪迷宮 陳杏芬。 攝影/李明宜 圖片提供/桃園市政府文化局

除了活動展區，周邊月眉休閒農業區亦可挖到在地農特產品及美食；木博館群和附近歷史建物也值得一探，如國定古蹟李騰芳古宅、武德殿、鳳飛飛故事館……等，深度遊歷專屬大溪的人文風情。 渡船頭 劉經倫。 攝影/李明宜 圖片提供/桃園市政府文化局

用吃深度遊桃園

除了精彩作品及演出之外，更藉著飲食「食地景－大溪宴」及深度旅遊「小旅行—旅行趣」認識大溪這塊土地。 今年特別規劃3種不同風情的「大溪宴」，分別為「食生態」、「食古宅」、「食文化」，於大溪河濱公園落羽松林、李騰芳古宅、春草舒願餐廳開席，以大溪特色農產入菜，從前菜、主菜、主食到甜點，精心包裝大溪人文及飲食底韻，探討人、食物與土地的關係。 雲 李蕢至。 攝影/李明宜 圖片提供/桃園市政府文化局

除了以飲食認識大溪外，今年小旅行將深入探索大溪，規劃大溪老街歷史導覽、農務體驗、鐵馬自行車3種主題讓大家暢遊大溪，一日豐富遊程將看見大溪多元風貌。「食地景」現正熱烈報名中，名額有限，額滿為止，關於報名資訊及活動內容可搜尋「2022桃園地景藝術節」活動官網。

用藝術眼光看桃園

桃園地景藝術節展出的大型裝置藝術包括：國寶級泰雅族工藝家尤瑪•達陸以原住民編織而成《觀看一條河的方式》；阿美族藝術家伊祐・噶照的《取水》及撒部．噶照的《來時路》作品，呈現阿美族的傳統生活文化及部落遷居的足跡；排灣族藝術家陳幸雄以在地的猛禽黑翅鳶為主題創作《合時》；魯凱族藝術家安君實設計了孩子可玩、可攀爬、可探險的《山林遊樂場》等。 來時路 撒部．噶照。 攝影/李明宜 圖片提供/桃園市政府文化局 合時 陳幸雄。 攝影/李明宜 圖片提供/桃園市政府文化局

也有來自國外藝術家的作品：法國藝術家費歐娜．派特森（Fiona Paterson）轉譯泰雅族之風格創作竹編作品《日光之下》；日本藝術家小林響在山豬湖生態親水園區營造的奇妙空間《超日常風景》；印尼藝術家艾迪•帕斑多諾以回收廢棄腳踏車和樹枝等，創作具藝術家幽默的《自然車》等。享譽國際的藝術家蔡爾平，將思念母親的情感，以彩鑲瓷、玻璃鑲崁等化作《千風萬縷情》工藝作品；在中庄池面上的《大溪神獸》，是藝術家王振瑋以大溪武德殿屋脊上的「鴟尾」為靈感創作而成；藝術家游文富以竹編結合中庄池畔電塔的作品《雲之塔》，以及藝術家李蕢至大型竹編作品《雲》，除了呼應大漢溪河谷上的雲彩，也呼應大溪女兒鳳飛飛的多首成名曲；羅元鴻的《粉紅泡泡》和楊海茜《蝦毀》都是與社區居民共同創作，共有30件裝置藝術作品，值得觀眾來欣賞與體驗。 花田下的詩意 安聖惠 （峨冷．魯魯安） 攝影/李明宜 圖片提供/桃園市政府文化局 自然中重生 伊祐・噶照。 攝影/李明宜 圖片提供/桃園市政府文化局 蝦毀 楊海茜。 攝影/李明宜 圖片提供/桃園市政府文化局

除了各種「玩地景」主題活動和「食地景」餐桌，地景藝術節期間3個系列展覽還包括「遺失的聚落－石門水庫移民故事展」、「和水一起去旅行－大溪水文化特展」，以及在桃園市原住民文化會館辦理「再創自然之詩-起家原味」特展。主舞台區還有精彩的音樂表演：9/24（六） 國立臺灣戲曲學院的森林七矮人、9/25（日）朱宗慶打擊樂團的「擊樂好時光」；環境表演：9/24-25（六、日）大溪河濱公園生態調節池的「濱河秋日/古名伸舞蹈團」。 閱讀地球 陳彥名、陳俊憲。 攝影/李明宜 圖片提供/桃園市政府文化局

2022桃園地景藝術節

Add. 大溪河濱公園、中庄調整池、大嵙崁親水園區、月眉人工溼地、山豬湖生態親水公園

Date. 2022.09.08-2022.09.25、10:00~17:00

Web. www.taoyuanlandart.com.tw

Fb. 桃園地景藝術節Taoyuan Land Art Festival