全台最美的幸福鍋物 基隆潮境公園店吃完剛好迎日出

【撰文/Ciao潮旅】

哇！真的有幸福感覺！可以一邊大啖鮮美火鍋饗宴，一邊欣賞無敵海景，築間餐飲集團旗下的「築間幸福鍋物」基隆潮境公園店新開幕，位於海科館的「潮境智能海洋館 iOCEAN」的3樓，貼心營業至凌晨4時，是全台唯一體驗270度無邊際海景環繞、追日出、看夜景、邊吃火鍋多重享受的最美鍋物餐廳！

喝一口湯頭就知道是「築間幸福鍋物」所特製，總是令人想一再回訪，源起於港都基隆的「築間幸福鍋物」，創辦人林楷傑秉持年少工作疲憊時，藉由一碗熱湯帶來的感動與能量補充，堅持提供品質嚴選的海鮮、肉品，更經過不斷研發試煉，創造出屬於「築間」精、粹、醇、厚，讓人回味的經典湯底，這12年多的紮實穩健經營並擴大發展，延伸8個多元餐飲品牌，只為帶給賓客用餐時的溫暖與幸福感。 攝影/Ray

滿滿12種海鮮 澎湃龍王鍋超霸氣

不僅湯頭用心，在食材用料方面更是講究，「築間餐飲集團」董事長特助莊秀雯表示「築間」為全台唯一擁有自己水產供應商的火鍋連鎖品牌，運用產銷合一的方式，提供產地直送、新鮮高品質的海鮮食材，以及濕式熟成的肉品，並提供平易近人、CP值高的消費模式，秉持「百味食材截取特色精華」的理念，依時令提供多樣化的創意餐點，加上有溫度的服務，要讓每個環節都能顧客感受安心，讓每一口都放心。 築間餐飲集團董事長特助莊秀雯。 攝影/Ray

此次「築間幸福鍋物」基隆潮境公園店開幕，更帶來幸福感爆棚。提供14種經典湯底，像是以麻油爆炒洋蔥、蒜碎、魷魚乾及香菇，再加入「築間」獨家原湯與柴魚昆布高湯，湯底濃醇香的《招牌石頭》、以豬大骨高湯調和濃郁鮮奶，再加上鴻喜菇的《鮮菇奶香》、帶有淡淡鮮甜，以當歸為底蘊的《老佛爺御膳》，以及鍋內有軟嫩鴨血與凍豆腐的《川味麻辣》，都是不容錯過的推薦湯底。 川味麻辣是不容錯過的推薦湯底。 攝影/Ray 鮮菇奶香湯底帶有淡淡鮮甜。 攝影/Ray

店內推出每日限量的「日本A5和牛鍋」口感軟嫩、入口即化，還有澳洲M9+及美國見島霜降和牛鍋等四款和牛肉品，其它肉品如雞、豬、鴨等31種肉品主食嚴選，完全滿足老饕肉控者。既然是以海鮮起家，「龍王鍋」絕對是激推必點套餐，包含北海道大干貝、生蠔、巨無霸草蝦、草蝦、鮑魚片、鮑魚角、軟絲、鱸魚片、鯛魚片、鮭魚片、蛤蜊、鮮蚵等12種海鮮，還搭配沙朗牛、松阪豬、嫩羊肩，肉品三擇一，豐富的海陸內容一次滿足。另外搭配蔬食、在地手工製火鍋料、冰淇淋及飲料則是自助吧無限取用，還有超少見的HERSHEY'S巧克力冰沙，CP值超高。 均勻粉嫩油花，讓人食指大動！ 攝影/Ray 滿滿12種海鮮，霸氣超澎湃龍王鍋！ 攝影/Ray 健康蔬活、鮮享在地、無限量供應的蔬食自助吧。 攝影/Ray

從日出到日落和夜幕 佐鮮美鍋物最難忘

大口吃鍋的同時還能盡攬無敵海景、相當過癮，潮境公園店同樣從上午11時營業至凌晨4時。您可以上午到忘憂谷步道、飛天掃帚地景藝術走走，中午吹冷氣吃冰吃火鍋，再逛逛海科館；下午到八斗子深澳鐵道騎自行車，看日落與滿天晚霞，晚上邊吃鍋，邊看對岸是九份燈火通明的夜景，或是凌晨吃完火鍋，可以出發追日出，迎接第一道曙光，一整天待在潮境，怎麼樣都好玩，餐廳外就是觀景平台，天雨、天晴，都別有一番風味，「築間幸福鍋物」適合親子、朋友、情人，是放鬆、聚會、散心的好選擇。 窗外即是無敵海景，幸福指數超高。 攝影/Ray 適合家庭、朋友聚會的幸福鍋物。 圖片提供/築間幸福鍋物 清爽雅緻又寬敞舒適的用餐空間。 圖片提供/築間幸福鍋物

又一好消息，集團旗下另一品牌「燒肉Smile」預計將在9月新開幕，同樣主打個人式套餐，一個人也可以輕鬆享用，多人聚餐更是首選，當然還有美麗的日夜海景景致，屆時「潮境智能海洋館iOCEAN」2樓館內又多了美食新選擇，火鍋、燒肉雙誘惑的幸福滋味，全然滿足味蕾。不過，莊特助貼心提醒最好兩周前線上預訂，否則就要現場候位，手刀要快喔！ 一邊吃火鍋一邊盡攬窗外無敵海景。 攝影/Ray

築間幸福鍋物 基隆潮境公園店

Web. www.jhujian.com.tw

Fb. 築間幸福聚落

※各分店地址、電話請詳見官網。