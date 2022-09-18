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最有媽媽味的台式小館台中大里店新開幕 歡迎來吃飯

聯合新聞網／ Ciao潮旅
六人大辦桌，齊聚一饗豐盛功夫菜。 攝影/Ray
六人大辦桌，齊聚一饗豐盛功夫菜。 攝影/Ray

【撰文/Ciao潮旅】

以新鮮傳統在地食材，結合純樸料理手法，創新呈現「大菜小做、小吃升級」的功夫台菜，王品集團旗下的「丰禾台式小館」再度插旗大台中，大里德芳南店新開幕，街邊店型式，空間更為寬敞舒適，帶來台式新丰味、色香味再升級，以及政府認證的台菜12強，歡迎逗陣來分享入厝的喜悅！

有別於大家對於傳統台菜餐廳的復古印象，坐落於德芳南路上，「丰禾台式小館」帶來餐飲商圈內亮眼新焦點，讓入內用餐的客人們耳目一新。整體風格以精心設計的海棠窗花搭配明亮清爽黃色系，以傳統竹編元素與金屬邊框創新結合，讓早期家鄉元素轉化為各種時尚新穎的現代形式，再結合新式燈具與圓形鏡面設計，點綴品牌橘紅暖色系元素，加上磨石子餐桌，讓人一踏入即感受溫馨自在、愉悅舒適，充滿在自家辦桌的歡樂氣氛。

整體用餐空間寬敞明亮，融合海棠窗花、傳統竹編元素與創新時尚設計。 攝影/Ray
整體用餐空間寬敞明亮，融合海棠窗花、傳統竹編元素與創新時尚設計。 攝影/Ray

老功夫菜新丰味 五大經典菜推薦

獲選經濟部商業司全台十二大傳承台菜餐廳的「丰禾台式小館」，展現經典台菜新丰味，囊括家鄉手路菜、南北地方菜、傳統辦桌菜、道地酒家菜，為慶祝新店開幕、新菜上市，五大經典菜推薦：又香又嫩的招牌《丰禾起家雞》，選用稀有鹿野雞，脂肪分布均勻、肉嫩鮮甜，以三提三放於熱水中低溫慢煮，使皮黃肉嫩，肉質更滋潤鮮甜，再搭配三種特調醬汁，辣醬、九層塔醬、桔醬蘸著肉吃更提味，忍不住一塊接一塊、大快朵頤。

招牌丰禾起家雞再搭配三種特調醬汁更提味。 攝影/Ray
招牌丰禾起家雞再搭配三種特調醬汁更提味。 攝影/Ray

《酒香四杯雞》總鋪師創新做法，選用台灣土雞腿塊，經典三杯再加一杯花雕酒入味、酒香撲鼻，更提升風味層次，鹹香好下飯，再來一大杯啤酒太過癮！《梅汁梅花肉》夏日開胃必點，選用肥瘦均勻的豬梅花醃製後先炸後炒，以特調梅醬翻炒包裹，酸甜好滋味令人食指大動！《咖哩辣椒蝦》創意新手法，融合南洋&四川丰滋味，整隻肥美辣椒蝦、鍋巴再沾上醬汁吃，香辣過癮又下飯。《鐵板干鍋時蔬》嗜辣老饕最愛，香麻辣俱全，多重味蕾變化超享受。

酒香四杯雞經典三杯再加一杯花雕酒，更添色、香、味！ 攝影/Ray
酒香四杯雞經典三杯再加一杯花雕酒，更添色、香、味！ 攝影/Ray
咖哩辣椒蝦，整隻肥美辣椒蝦、鍋巴再沾上醬汁吃，香辣過癮又下飯。 攝影/Ray
咖哩辣椒蝦，整隻肥美辣椒蝦、鍋巴再沾上醬汁吃，香辣過癮又下飯。 攝影/Ray

一人也可開桌 多人吃有辦桌熱鬧氛圍

其它人氣推薦，香噴噴《古早味滷豬腳》特選膠質豐富的豬後腳，高溫油炸至皮酥脆後，以秘製湯汁滷製多時入味，軟嫩多汁，香Q彈牙！山海佳餚豈能錯過《鐵板醬爆牛柳》飄香鑊氣足，《金沙鮮魷》外酥內彈脆的絕佳口感。珍味巧蔬《黑麻油燒蛋》以雲林黑麻油與老薑煸製，燒出焦香味的荷包蛋口感，網友激推戲稱白飯小偷。

古早味滷豬腳軟嫩多汁，香Q彈牙。 攝影/Ray
古早味滷豬腳軟嫩多汁，香Q彈牙。 攝影/Ray
鐵板醬爆牛柳飄香鑊氣足。 攝影/Ray
鐵板醬爆牛柳飄香鑊氣足。 攝影/Ray
網友激推白飯小偷，必點黑麻油燒蛋。 攝影/Ray
網友激推白飯小偷，必點黑麻油燒蛋。 攝影/Ray

暖心湯品《魷魚螺肉蒜》，一滾清二滾鮮三滾甜，湯頭濃郁不膩口。主食上桌《芋絲米糕》傳統木桶蒸煮，鋪滿芋頭絲，香濃芋香融合米香的古早味料理。再來一壺使用整顆台灣鳳梨帶皮熬煮的「鳳梨煮茶」，微酸微甜、暢飲清涼消暑。

源自北投道地酒家菜，魷魚螺肉蒜湯品。 攝影/Ray
源自北投道地酒家菜，魷魚螺肉蒜湯品。 攝影/Ray
芋絲米糕令人懷念的古早味料理。 攝影/Ray
芋絲米糕令人懷念的古早味料理。 攝影/Ray

在「丰禾台式小館」，讓最熟悉的台灣味溫潤每個人的胃，即使人少也可立馬開桌吃台菜，多人吃更有辦桌的感覺，不論是個人獨享套餐、兩人相伴桌、四人歡聚桌、六人大辦桌，就好像回到家一樣沒有拘束、大塊吃肉、暢快飲酒、歡樂氣氛不間斷。

入選經濟部商業司-經典臺菜餐廳。 攝影/Aries
入選經濟部商業司-經典臺菜餐廳。 攝影/Aries

丰禾台式小館

Web. www.veggtable.com

Fb. 丰禾台式小館

Store. 台北南京東店、台中文心崇德店、台中大里德芳南店

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