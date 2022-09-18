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正教授慘領52K 教師嘆：後段私校減薪已是進行式

親子同遊高雄最開心 體驗駕駛樂趣一圓賽車手夢想

聯合新聞網／ Ciao潮旅
一座互動式的汽車主題樂園。 攝影/相 王基守
一座互動式的汽車主題樂園。 攝影/相 王基守

【撰文/Ciao潮旅】

位於高雄SKM Park Outlets的「鈴鹿賽道樂園」，是日本鈴鹿賽車場SUZUKA CIRCUIT唯一海外授權，也是全台唯一駕駛主題樂園，擁有多項刺激與冒險的遊樂設施，以各式各樣交通工具的樣貌呈現，一票玩到底，一次滿足大小朋友的玩樂需求與挑戰精神，在南台灣熱情的陽光下，待上一整天都不會膩，安心體驗競速與迎風快感。

於8月初正式開幕的SKM Park Outlets高雄草衙是新光三越百貨全新打造的首間Outlets，規模也是南台灣Outlets最大，擁有全台第一座賽車主題樂園「鈴鹿賽道樂園」，絕佳的地理優勢，南下中山高速公路的末端出口，一下交流道樂園就在旁邊；若懶得開車，還可搭乘高雄捷運紅線直達草衙站2號出口，省去舟車勞頓的時間與疲憊感，一出站就是樂園囉！

鈴鹿賽道樂園就位於高雄市前鎮區的SKM Park Outlets。 攝影/相 王基守
鈴鹿賽道樂園就位於高雄市前鎮區的SKM Park Outlets。 攝影/相 王基守

勇於挑戰的冒險精神 體驗奔馳暢快感受

跟著超萌的酷奇拉家族來到「鈴鹿賽道樂園」，佔地廣闊、色彩鮮明繽紛，如置身英倫國度，一座充滿趣味、教育和安全合而為一的互動式汽車主題樂園，適合全家大小、或是三五好友、情侶約會的景點。尤其是親子同遊好安心，不僅能培養孩子勇於挑戰的冒險精神，體驗「操控樂趣」，讓孩子建立自信心與成就感，而搭配事前教育訓練及比照國際級的安全配備，更能讓孩子從小培養正確交通觀念。

從中學習正確的交通禮儀。 攝影/相 王基守
從中學習正確的交通禮儀。 攝影/相 王基守

園區規劃有「迷你鈴鹿賽道」、「叮叮電車」、「小小城市區」、「技能培訓村」、「旋轉木馬」五大主題。將賽車運動魅力扎根台灣，樂園裡最有名的「迷你鈴鹿賽道Mini Suzuka Circuit」，是台灣擁有國際水準的職業級卡丁車賽道，全長580公尺，為日本鈴鹿國際賽道10：1的擬真縮小版，重現經典的8字形立體交叉隧道與專業著名關卡特色，搭配法國進口與F1同級的TECPRO賽車護欄，讓每位玩家在安全環境中，享受高速馳騁的賽車樂趣。

誰會是今天的冠軍。 攝影/相 王基守
誰會是今天的冠軍。 攝影/相 王基守

不追求速度，可搭乘原木打造的歐風輕軌「叮叮電車」穿過歐洲小鎮造景，慢慢感受浪漫優雅，再來到充滿歡樂驚喜的樂園「小小城市」區域絕對是小車手的最愛，「小小騎士」在安全中體驗騎乘電動摩托車的樂趣，油門加速快感，由專人幫小朋友配戴護具，跌倒也不易受傷，爸媽請放心。「甩尾小車手」讓小朋友親自駕駛小汽車，過彎時大力轉動方向盤也能有刺激的甩尾感受，從中發現駕駛、競賽的趣味性。

叮叮電車穿過歐洲小鎮造景。 攝影/相 王基守
叮叮電車穿過歐洲小鎮造景。 攝影/相 王基守
歡樂驚喜的樂園「小小城市」區域絕對是小車手的最愛。 攝影/相 王基守
歡樂驚喜的樂園「小小城市」區域絕對是小車手的最愛。 攝影/相 王基守
甩尾小車手玩得好開心。 攝影/相 王基守
甩尾小車手玩得好開心。 攝影/相 王基守

「酷奇拉駕駛學校Kochira Driving School」讓爸爸媽媽與小朋友一起駕駛小汽車，在規劃各式號誌的路線裡學習交通規則，從中學習正確的交通禮儀，完成任務就可以依過關級別獲得駕照。「滴答電車」讓孩子化身列車長，可以自行操控小電車，挑戰通過橋樑、隧道等指定任務。最棒得是有一座「摩天輪」，開放式的觀景車廂，徐徐微風吹來，飽覽樂園景色、分外愜意。

滴答電車讓爸媽與小朋友一起駕駛。 攝影/相 王基守
滴答電車讓爸媽與小朋友一起駕駛。 攝影/相 王基守
與滴答電車的機器人合影。 攝影/相 王基守
與滴答電車的機器人合影。 攝影/相 王基守

可以從早玩到晚 或是在星空下越夜越High

「技能培訓村」適合大一點的孩子及大人們，好像翱翔在天空中的「天空飛行家」，還可利用雙手操控座艙翼板，感受宛如飛行員般的自由帥氣！「越野大冒險」駕駛著帥氣的越野車，體驗涉水、凹凸路面、橋樑等刺激過程，挑戰突破重重障礙的考驗。膽子夠大、心臟夠強，一定要試試「自由落體」，加速度俯衝的同時也可一覽園區，感受離合力刺激感的「自由搖滾」則帶來前所未有的翻轉刺激。

如翱翔在天空中的天空飛行家。 攝影/Aries
如翱翔在天空中的天空飛行家。 攝影/Aries
越野大冒險挑戰重重障礙的考驗。 攝影/相 王基守
越野大冒險挑戰重重障礙的考驗。 攝影/相 王基守

最後讓我們一起騎著美麗的「旋轉木馬」進入夢幻世界，感受歡樂童趣，留下難忘美好畫面。「鈴鹿賽道樂園」門票依照價錢不同，分為「全日樂園暢遊」可以一票到底無限玩，「星光無限玩」下午5點過後越夜越High，「快樂分享玩」可任選4項設施，「智慧輕鬆玩」免帶現金，嗶卡馬上玩，近期又參與SKM Park Outlets高雄草衙所推出「娛樂大聯盟」點數本，享有更多超值娛樂優惠。

騎著美麗的旋轉木馬進入夢幻世界。 攝影/相 王基守
騎著美麗的旋轉木馬進入夢幻世界。 攝影/相 王基守

鈴鹿賽道樂園

Web. www.suzukacircuitpark.com

Fb. 鈴鹿賽道樂園Suzuka Circuit Park

Time. 週一至週五11:00~20:30、週六週日10:30~20:30

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