大啖燒肉美食暢所欲言 享樂同在 感情更加溫了

【撰文/Ciao潮旅】

圍坐在滋滋作響的火爐邊，看片片焦香燒肉，愜意品嚐美食餐飲、開懷暢飲，是多麼幸福的事！這一鍋餐飲集團旗下餐廳的「燒肉同話」主打原味肉質、美味料理、創意吃法，更用心於創造同在一起的交心時刻，新推出燒肉饗宴，歡迎共享一起燒烤樂趣，共度歡聚氣氛，沈醉於連連不斷的笑聲和話語中！

坐享「燒肉同話」的美感空間，全台7家店整體以輕工業風格再結合時尚元素，打造出各店或童趣、或低調奢華、或復古、或食尚藝術⋯⋯之特色，暖黃燈光再配上節奏感音樂，又略帶夜店的輕鬆熱鬧。更貼心的是沙發座椅區座位間隔較大，讓用餐舒服自在，採用電烤盤漩渦式設計使熱度平均，下吸式排煙，身上不會有惱人的油煙味，更希望大家可以無拘地大啖美食、享樂同在、團聚，體驗一場極致美味的燒肉饗宴。 以輕工業風格再結合時尚元素，又略帶夜店風。 攝影/Ray

藏馥食光饗丰饌主打澳洲和牛加自助吧吃到飽

把吃燒肉當做玩樂與嚐鮮，「燒肉同話」主打各種創意料理的多種吃法，分成經典店(精緻套餐)與半自助（套餐附自助吧）餐型二種形式，新推出以月光寶盒概念的「藏馥食光饗丰饌」套餐加自助式吃到飽（限於台北南港店、桃園中正店、竹北光明店、高雄義享店），主打陸海食材的燒肉元素，藏馥寶盒盛裝澳洲頂級和牛板腱、和牛霜降、和牛雪花卡路比，一開箱，哇！瞧這粉紅豐富油花多漂亮，在烤網上滋滋作響，閃著金黃色的微焦，如奶油般絲滑柔嫩、新鮮味美入口即化。 瞧這澳洲和牛油花多漂亮。 攝影/Ray 瞧這澳洲和牛油花多漂亮，在烤網上滋滋作響。 攝影/Ray

自助吧備有三款熟食區，每天變化不同口味，像是糖醋排骨酥、三杯雞、胡椒蝦、香酥柳葉魚、地瓜球等，還有曾獲全總冠軍米的益全香米，淋上濃郁巧克力豬肉咖哩，忍不住會多吃好幾碗！生菜沙拉吧有凱薩、和風、胡麻三種醬及新鮮烤蔬菜類，最讚的是為了讓燒肉有更多元吃法，黃金泡菜、醃漬類（洋蔥、南瓜、蔥鹽、蘿蔔）、蒜片等小菜搭配有一番風味。咖啡、茶、冷熱飲料機台更是多達6種，甜點有茶凍、奶酪與法式香草霜淇淋，這一季特製仙草口味，可以自選配料，光是自助吧一不小心就吃飽了吧！ 自助吧備有三款熟食區，每天變化不同口味。 攝影/Ray 經典店另推出冰淇淋聖代，帶來夏日繽紛色彩。 圖片提供/燒肉同話

伊比利豬雙人經典套餐 來自西班牙的夢幻逸品

另一經典店套餐帶來獨特驚喜組合，9月新登場的「豚分坵色雙人經典套餐」（限於新店民權店、台中麗寶店、台南新光店），超澎湃內容有開胃三品，韓式泡菜、清脆多汁辣度剛好，炙燒地瓜泥綿密濕潤、帶有自然甜味和每日變化的小菜，加上份量不少的生菜沙拉，精緻清爽的口感讓味蕾甦醒，搭配燒肉更解膩。 「豚分坵色雙人套餐」從小菜、主食、肉品到甜點、飲料，全然滿足饕客的味蕾。 攝影/Ray

吃燒肉前來杯水果醋飲，將嘴裡味道清空，更能感受燒肉的美味，接著主食戰斧豬排、伊比利豬梅花（角切/片切雙拼）、豬肩排、腹松阪，以及獨特豬舌、日式月見雞、法式香草雞、加了鹹奶油的玉米筍、北海道干貝、斑紋草蝦等上桌，滿滿誠意十足，尤其這來自西班牙的伊比利豬採自然放牧飼養，擁有淡淡果香與大理石紋油花，柔嫩細緻、鮮甜帶勁的美味，不愧是世界級的夢幻逸品。 主食戰斧豬排、伊比利豬梅花（角切/片切雙拼）、豬肩排、腹松阪，以及獨特豬舌，超有誠意。 攝影/Ray

不僅如此，再送上暖胃的招牌元氣海鮮粥、料多的韓式海鮮煎餅更能飽腹。當然另一個胃是用來裝甜點的，附贈向來很受歡迎的升級版黑糖蜜糰子紅豆湯香氣四溢，甜而不膩，柔滑的萊姆水果奶酪及特調飲品，「豚分坵色套餐」饗宴物超所值，完全征服了味蕾，每口都吃得心滿意足。當我們同在一起，一切的美好都可能發生，讓人絕對想再回訪的「燒肉同話」，相約期待下一次的歡聚。 暖胃的招牌元氣海鮮粥料多味美。 攝影/Ray 燒肉同話創造屬於我們的美味時刻。 攝影/Ray

燒肉同話

Web. www.chagether.com.tw

Fb/IG. 燒肉同話Chagether Yakiniku

Store. 台北南港店、新店民權店、桃園中正店、竹北光明店、台中麗寶店、台南新光店、高雄義享店。

※套餐及自助吧餐點依季節性調整，圖片僅供參考。