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網路人氣檸檬塔 南投埔里形象店新亮相

聯合新聞網／ Ciao潮旅
瀾島埔里形象店延伸品牌意象。 攝影/相 王基守
瀾島埔里形象店延伸品牌意象。 攝影/相 王基守

【撰文/昭子】

網路人氣檸檬塔「瀾島de GRATO」成立一年多，旋即成為宅配商品熱門排行前十大商品、百貨VIP室下午茶指定品牌、百貨快閃櫃秒殺商品、網路團購宅配伴手禮新創品牌之美譽。品牌主理人飲水思源，感恩回饋家鄉豐富自然資源的給予，於是選擇從出身地埔里開設第一間實體店，深入連結這片土地與人文情感，讓甜點融入生活。

攝影/相 王基守
攝影/相 王基守

埔里形象店空間設計完全出自於品牌主理人之規劃巧思，延伸「瀾島de GRATO」品牌訴求概念，將南投在地好山好水的元素納入，以莫蘭迪綠為主色，加上綠色植栽，再妝點如水流形狀的燈飾，寓意這塊土地甘甜純淨的水質，整體場域予人清新自然的愉悅感。

攝影/相 王基守
攝影/相 王基守

品牌主理人說這是一間南投伴手禮店，除了透過法式甜點讓給更多來自各地的旅客了解南投埔里，也期待與更多人分享專屬於在地的純粹美味，同時也接受店內現場品嘗各項法式甜點與氣泡飲品的幸福時光（採預約制限時90分鐘），如同店內牆上所寫「在旅行中尋找生活的姿態，不如盡情享受在瀾島me-time」。

攝影/相 王基守
攝影/相 王基守

「瀾島」堅持選用埔里在地農友自然農法栽培而成的果物，以及純粹的原料食材，無添加人工香料。共有5種手作口味，使用埔里檸檬的經典口味《玫瑰檸檬塔》，柔滑細緻、酸甜恰到好處，特選大坪頂百香果萃取原汁的《玫瑰百香果塔》，酸中帶甜的《覆盆子檸香塔》，此三種水果口味富濃郁果香，再搭配酥香塔皮，更多了豐富味蕾層次。《70%苦甜生巧克力塔》使用比利時黑巧克力與法國進口奶油，再撒上食用金箔粉、濃不膩口。

覆盆子檸香塔酸中帶甜的清新口感。 攝影/相 王基守
覆盆子檸香塔酸中帶甜的清新口感。 攝影/相 王基守

首創埔里紅甘蔗融入法式甜點，《靜岡抹茶塔》下重本使用日本靜岡抹茶、日本新鮮牛乳，中日完美結合，濃醇滋味帶有抹茶苦甜回甘，給人帶來驚喜口味。

攝影/相 王基守
攝影/相 王基守

品牌近期將推出千層蛋糕系列，鐵觀音千層是首發口味，主打以40層的蛋皮堆疊為特色，口感細緻溫柔滋味，茶香四溢；入口即化的潤滑口感，讓人蠢蠢欲動，此為客製化商品，日後將量產並融入更多南投在地元素，如：荔枝玫瑰、水果千層等⋯⋯敬請期待。

需預訂的鐵觀音千層蛋糕。 攝影/相 王基守
需預訂的鐵觀音千層蛋糕。 攝影/相 王基守

檸檬塔具文青風質感的包裝禮盒亦大受好評，目前已成為Line禮物前十大宅配商品之一，現有4入及9入包裝，可選擇單一或綜合口味，如多彩玫瑰花綻放，相信這驚喜相遇，絕對讓受禮者愛不釋手。全新組合綜合禮盒—花現四重奏；將於品牌週年上市；除了可在網路多平台、Line 禮物訂購外，瀾島埔里實體門市也能購買。

瀾島伴手禮有4入及9入包裝綜合5種口味。 攝影/相 王基守
瀾島伴手禮有4入及9入包裝綜合5種口味。 攝影/相 王基守
攝影/相 王基守
攝影/相 王基守
攝影/相 王基守
攝影/相 王基守

明年「瀾島de GRATO」將籌備規劃廚藝教室，讓更多當地年輕學子體驗烘培樂趣；同時持續在知名百貨設立快閃店，年底將於新竹巨城Big city週年慶再次與大家見面，屆時請不要錯過網購熱銷美味！

瀾島de GRATO

Web. degrato.1shop.tw

Fb. Ig.瀾島de GRATO

Time. 11:00~20:00（週二休）

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