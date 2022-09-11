2022桃園地景藝術節 大溪微旅行 漫步水之公園 享騎行樂趣

【整輯/黃詩淇】

今年地景藝術節擇於大溪區， 主題「川行脈動」，係基於「川」字的象形意象，其中大漢溪是讓人安定生活的源泉、是孕育豐富生態系統的溪流，更是促進城市發展與生產的血液，這三道象徵大溪「三生」的水流形成桃園的大「川」；若將整個桃園喻為一宏壯的巨人，位於大漢溪上游的大溪流域便是圍繞桃園心臟的動「脈」，讓桃園強而有力、生生不息地跳動著。

大漢溪沿岸五個展區 藝術與自然融合

地景藝術節本次策展串起大漢溪沿岸夾岸綠帶，以大溪河濱公園、中庄調整池、大嵙崁親水園區、月眉人工濕地與山豬湖生態親水公園為重點展區，特邀國內外28位藝術家，攜手12組在地社區、學校，創作共30件作品，將藉由藝術品轉譯在地的人文與自然，除了展現大溪簇新斑斕的新風貌，也成為探索桃園大溪在地特色的活動之一，敘說這塊土地的故事。 安君實《山林遊樂場》大溪河濱公園。 攝影/李明宜、圖片提供/桃園市政府文化局

這五個地點為大漢溪沿岸的重點景觀，分別呈現不同樣貌的「水」。「大溪河濱公園」是面積達約8公頃的大型公園，屆時開閉幕、表演活動及許多特色作品都將呈現於此。擁有超寬廣綠油油草皮及美麗的落羽松林，很適合野餐，還有設施完善的兒童遊戲區，適合親子來放風，三個愛心藝術裝置是必拍的打卡景點，YouBike也有進駐，亦可享受騎行的樂趣。 撒部．噶照《來時路》大溪河濱公園。 攝影/李明宜、圖片提供/桃園市政府文化局 費歐娜．派特森《日光之下》大漢溪河濱公園。 攝影/李明宜、圖片提供/桃園市政府文化局

「中庄調整池」是颱風期間石門水庫原水濁度升高時提供緊急備援水源使用，地景藝術節將在其水面設置大型藝術裝置，如藍寶石般的廣大水體搭配亮點作品，是不可錯過的一大打卡點。尤其是沿著環池步道慢慢走或是騎單車，欣賞每個角度不同的風景之美，一邊是閃閃發亮的池水風光，一邊是大面綠意景色，令人身心舒暢無比。

順遊周邊景點 走讀老街品嚐古早味小吃

「大嵙崁親水園區」的「天空之城」利用土丘地形特色，打造絕佳的觀賞及放風箏景點，搭配新落成的自然遊戲場，包括磨石子滑梯、自然礫石坑、原木遊具及八米高自然滑草坡等，適合全齡使用的共融式遊戲場。同樣也是很夯的落羽松景點「大溪月眉人工濕地生態公園」，主要是用來淨化水質的濕地，在陽光照射下，落羽松樹影倒映水中，太美了！ 黃文淵、劉瑋英、邱鴻程《在水一方》大嵙崁親水園區。 攝影/李明宜、圖片提供/桃園市政府文化局 羅元鴻《粉紅泡泡》月眉人工濕地生態公園。 攝影/李明宜、圖片提供/桃園市政府文化局 楊海茜《蝦毀》月眉人工濕地生態公園。 攝影/李明宜、圖片提供/桃園市政府文化局

「山豬湖生態親水公園」為近年的水岸新景點，以自然友善工法打造成自然生態公園，園區內有設置1.6公里長的自行車步道，綠意環繞下，騎乘起來更舒服。除了活動展區外，想要親近大地，月眉休閒農業區值得一遊，體驗大溪農務的樂趣。 陳幸雄《合時》山豬湖生態親水公園。 攝影/李明宜、圖片提供/桃園市政府文化局 伊祐 噶照《自然中重生》山豬湖生態親水公園。 攝影/李明宜、圖片提供/桃園市政府文化局 陳杏芬《年輪謎宮》山豬湖生態親水公園。 攝影/李明宜、圖片提供/桃園市政府文化局

大溪老城巡禮欣賞融合巴洛克式繁飾主義和閩南傳統裝飾圖案的建築，品嚐老街上傳統的台灣古早味小吃，週邊還有國定古蹟李騰芳古宅、創立於1902年、香火鼎盛的普濟堂寺廟，以及武德殿，欣賞其歷史建築之美、大溪木藝生態博物館及迷宮巷-鳳飛飛故事館等知名景點，深度遊歷專屬大溪的人文風情，佐「文化地景」留住專屬大溪的美麗畫面，9月的桃園假期很精彩！ 陳彥名、陳俊憲《閱讀地球》順時埔聚落。 攝影/李明宜、圖片提供/桃園市政府文化局 劉經倫《渡船頭》中興社區。 攝影/李明宜、圖片提供/桃園市政府文化局

2022桃園地景藝術節

Add. 大溪河濱公園、中庄調整池、大嵙崁親水園區、月眉人工溼地、山豬湖生態親水公園

Date. 2022.09.08-2022.09.25、10:00~17:00

Web. www.taoyuanlandart.com.tw

Fb. 桃園地景藝術節Taoyuan Land Art Festival