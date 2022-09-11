到山林裡避暑 大台北吹自然冷氣

【撰文/黃詩淇】

想要出去走走接觸大自然，又不想跑太遠，想要爬山，對於太多階梯又望之卻步，小編大力推薦「內湖大溝溪公園」步行到「圓覺瀑布」這條踏青健行路線，絕對讓你不費力又很療癒。更幸福的是就近只要往台北市的後花園陽明山走走，頓時有感熱度就降了不少。

台北內湖大溝溪&圓覺瀑布

交通十分方便，只要搭乘捷運文湖線抵達大湖公園站後一號出口，再沿著大湖山莊街一路走到底即可到達「大溝溪生態治水園區」，也是通往「圓覺瀑布」步道的入口。首先印入眼簾的是一大片青青草原，在藍天白雲襯托下更顯碧綠青翠，沿著草原坡地往下走，就是大溝溪步道，嘩啦啦的流水，只見魚兒在清澈水中悠遊，也可以下去玩水消消暑氣，加上豆娘、蝴蝶紛紛飛舞，旁邊有綠樹遮蔭，悠閒漫步十分愜意，很難想像現在身處台北市呢？ 攝影/Ray 攝影/Ray

行至公園末端，跨越一座橋後，有通往「圓覺瀑布」的指示牌，沿途有白色小屋、木製涼亭，樹林越來越茂密，一旁溪水中交錯的岩石上長滿青苔，水聲淙淙不停歇，陽光穿透綠蔭間，灑落在大溝溪床，畫面好美，而一路的緩坡，幾乎不見太多階梯很好走，微風徐徐吹來很舒服。 攝影/Aries

此時隱約聽到瀑布聲，「圓覺瀑布」到了，可以坐在瀑布旁的涼亭，慢慢欣賞瀑布，吸收天然的負離子，也可以沿著瀑布下方的巨石群向上爬，近距離觀看瀑布。整條綠色步道走走停停約1個多小時即可往訪，是很適合全家大小還有長輩們一起來踏青。 攝影/Ray 攝影/Ray 攝影/Ray

Take. 捷運文湖線大湖公園站1號出口→大溝溪親水公園→圓覺瀑布步道入口→圓覺瀑布，全程約1小時。自行開車，大湖街131巷旁的空地可停車。

陽明山大屯瀑布

好幸福喔！就近只要往台北市的後花園陽明山走走，頓時有感熱溫度就降了不少。搭公車就能到的「大屯瀑布」，是蠻少人會知道的陽明山景點，其主要出入口有兩個，一是位在陽明山公園後門牌樓附近，二是會先經過陽明公園的花鐘，接著按照指示牌往山上走，大約5分鐘達到入口，拾階梯而上就會看到一條綠色長廊，上面長滿青苔跟綠色植物，彷如沉浸於綠的世界裡，怎麼拍都好美。 攝影/相 王基守 攝影/相 王基守 攝影/相 王基守 攝影/相 王基守

再往前走，路的盡頭有一處眺望台，視野遼闊，天氣好的時候可以看到整個大台北盆地想必夜色更美。被森林所包圍的石階步道平緩好走，茂密濃林，不擔心會太曬，風一吹來好舒服，從入口約莫走不到10分鐘即可到達瀑布，隱身於幽靜的山林巨石間，「大屯瀑布」規模不小，水量豐沛，水勢就這樣沿著岩石落下形成一層又一層的瀑潭，在「大屯瀑布」下方有座水管橋，可以沿著另一條路上去，據說這座橋已經有70年的歷史，是台灣第一座為了輸送自來水而設置的水管橋，站在橋上可以更近距離觀賞瀑布。 攝影/相 王基守

Add. 台北市（陽明山公園花鐘一側）中興路階梯口進入。

Take. 自行開車，可將車子停在花鐘停車場，約5分鐘即可到達。

搭乘公車於「陽明公園站」或於「陽明山總站」下車。

陽明山小隱潭瀑布

離開「大屯瀑布」回到停車場往下走，位於湖山路一段灣路旁，陽明山還暗藏一處超清涼的景點，也是距離花鐘只要步行約5分鐘的時間就可以看到入口處，「小隱潭」三個紅色毛筆字非常醒目，據說名稱是由宋美齡女士所命名題字，意思是指為大路邊的隱密溪潭，形容的非常貼切。 攝影/相 王基守 攝影/相 王基守

這裡的瀑布有個很大的特色，就是瀑布內有硫磺沈澱，所以泉水呈現乳白色，也有「牛奶瀑布」之稱，有時經過陽光照射後，還會帶有夢幻的水藍色光澤，瀑布旁有階梯往上走，可從不同高度欣賞潭水之美。 攝影/相 王基守

「小隱潭瀑布」整體環境清幽，自然生態豐富，可以坐在涼亭、石椅小憩看飛瀑，也有小橋流水、美不勝收，是盛夏裡最好的去處。 攝影/相 王基守 攝影/相 王基守

Add. 台北市北投區湖山路一段（陽明山噴水池旁）

Take. 自行開車，可將車子停在花鐘停車場，約3分鐘即可到達。

搭乘公車於「陽明公園站」或於「陽明山總站」下車，往花鐘公園方向走。