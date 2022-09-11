位於花蓮市中心到哪都方便 精選2家高CP值風格旅宿

【撰文/黃詩淇】

開業4年多，為市區最新飯店、鬧中取靜，「Fullkind Hotel福康大飯店」位於花蓮市中心金三角，所在位置極佳，鄰近知名東大門夜市和熱鬧的名產街，走到北濱海邊約10分鐘。帶來福氣又安康，卓一鳴總經理說「福康大飯店」不僅名字取得好、地點好，原來飯店舊址前身是縣長官邸，在日治時期還是花蓮港廳長的官舍，以現代風格外觀矗立，大廳挑高6米格外顯得優雅氣派，一大面書牆與石藝作品陳列又帶有文藝氣息。

客房寬敞舒適 崇尚自然環保 具簡約溫潤感

飯店共有152間客房，規畫有雙人、三人、四人、五人房型可選擇，基本8坪以上、相當寬敞舒適，整體簡約溫潤質感，以崇尚自然環保與明亮為主，沒有過度裝飾，大面積景觀窗欣賞日夜的市景或美麗山海。另專為親子家庭設計的歡樂家庭房，充滿繽紛色系，備有帳篷與桌遊，親子家庭房設有溜滑梯，讓小朋友溜個夠，愛心房具備無障礙設施體貼長者和身障者。 寬敞舒適四人房呈現簡約溫馨質感。 攝影/Ray 親子家庭房設有溜滑梯，讓小朋友溜個夠。 攝影/Ray 歡樂家庭房充滿繽紛色系，備有帳篷與桌遊。 攝影/Ray

洗手台設計在外與空間做區隔，廁所跟淋浴間獨立分開，設置免治馬桶，9至11樓的四人房型設有浴缸。訴求環保，不主動提供一次性盥洗用品及拖鞋，可向櫃台索取。卓總經理強調床墊精選在地知名品牌，寢具含羽量最高，整體而言CP值高、回住率高，是「福康」最大的優勢。 洗手台設計在外與休憩空間做區隔。 攝影/Ray

公共設施有健身房 KTV 兒童遊戲室和麻將間

大廳旁的格林Green西餐廳，同樣挑高的用餐環境寬敞明亮且舒適，色彩鮮明的椅子增添視覺活潑感。提供豐盛多元的中西自助式早餐，菜色融入當地特色食材，精心烹調料理，講究味美更顧及健康營養，讓每位旅客盡情享用吃到飽、心滿意足。 挑高的用餐環境寬敞明亮且舒適。 攝影/Ray 提供豐盛多元的中西自助式早餐。 攝影/Ray

即使待在飯店也不會無聊，大廳書牆的圖書、漫畫可帶回房翻閱，「達力健身房」的專業級健身器材，維持遊程活力，晚間時段「名人KTV」供包廂使用大展歌喉，還有麻將間可切磋牌技，另也為小小嬌客設計專用的玩樂場所「康寶歡樂屋」，情境主題式的童趣布置，讓孩子們玩得不亦樂乎，大人們好放心。 「名人KTV」提供包廂使用可大展歌喉。 圖片提供/福康大飯店

高CP值的「福康大飯店」希望您將更多花費運用在享受美食與玩樂，再加上現行的國旅補助，此時到後山旅遊超划算，快手刀預約住房吧！ 現代風格外觀矗立夜晚更亮眼。 圖片提供/福康大飯店

福康大飯店

Web. www.fullkind-hotel.com.tw

Fb. 花蓮福康飯店

鄰近花蓮火車站前 美感空間專屬風格旅

一出火車站東出口，即可見「Champ de Roses Hotel 玫瑰香榭飯店」的大招牌Rose，走路約3分鐘抵達，開業已二年多、新穎時尚亮眼。營運長陳頡說「飯店名是為了紀念我奶奶，她在40幾年前是以賣花為主，事業版圖擴及全台，有玫瑰女王稱號，後來她又在花蓮經營飯店長達30多年，所以我們對當地相當熟悉，同時也愛上這裡，又因應潮流所需，另外蓋了這間飯店，希望帶給旅客更舒適享受的旅宿環境。」 大廳採白色系基調，點綴柔美元素裝飾。 攝影/Ray

寬敞舒適 大面落地窗採光 看山景看市區景致

飯店為8層大樓，以石材、木質為基底構築潔白大廳，點綴柔美元素裝飾，共有16間房，各自呈現不同主題風格，一打開門就是驚喜；大面落地窗的映照下，現代雙人房、現代家庭房為北歐簡約風，義式雙人房陳設華麗時尚風，黑白漫畫屋引領走入奇幻的黑白2D世界，古典家庭房揉合浪漫雅緻與古典元素，日式家庭房飾以深色原木格柵帶來沉穩氛圍，適合六人入住的自然質樸小木屋，獨具個性又不失溫暖的工業風樓中樓，還有以蒙德里安的幾何圖形為主視覺的無障礙房，讓旅客能夠依自己需求或喜好來選擇。 大面落地採光，義式雙人房陳設華麗時尚風。 攝影/Ray 日式家庭房帶有沉穩氛圍。 攝影/Ray 獨具個性又不失溫暖的工業風樓中樓。 攝影/Ray

風格之外，旅店更講究友善設計及服務，像是獨立空調、特製的床墊軟硬適中，精選枕頭與寢具舒適好眠，不會吵的小冰箱。浴室採乾濕分離，配有進口浴缸、獨立淋浴間、免治馬桶。另可提早預約奶瓶消毒鍋、嬰兒澡盆、床圍、小凳子、幼兒推車等，在在都能感受到旅店的用心。更讚得是頂樓的空中花園24小時全天開放，180度視野遼闊，可以在高處欣賞花蓮火車站的日夜美景，還提供2台兒童電動車，小朋友玩得更開心。 黑白漫畫屋引領走入二次元世界。 圖片提供/玫瑰香榭飯店

早餐直接享用排隊名店 公正包子和戴記扁食

入住即享有免費5種中西式早餐套餐可任選。《中式稀飯》以花蓮農會產銷的有機白米熬煮，配上在地特產剝皮辣椒、美味小菜（可換素食）。花蓮排隊人氣美食《公正包子》，在這裡不用等直接吃得到，純手工製作，外皮厚實內餡飽滿。《日式花東煮》，同樣是花蓮有名的戴記扁食佐日式溫泉蛋烏龍麵。西式有《吐司三明治》以及鮮嫩可口的《燻雞可頌》，並設有自助吧台，可自由取用冷熱飲、小點麵包等，在唯美餐廳悠閒享用，令一早食慾大開，開啟活力的一天。 在唯美餐廳悠閒享用中西式早餐。 攝影/Ray 早餐提供花蓮排隊美食《公正包子》。 攝影/Ray 到了晚上8點至翌日8點，接待大廳後方的「玫瑰咖啡廳」，備有泡麵零食飲料可隨時享用。 攝影/Ray

「玫瑰香榭飯店」房間數不多，旅店貼心提醒預定要趁早，更竭誠歡迎成為座上賓，入住不同的風格陳設以及我們親切熱誠的服務，每次都有驚喜體驗與溫暖感受。 頂樓的空中花園擁有180度視野遼闊。 攝影/Ray

玫瑰香榭飯店

Web. www.champderoseshotel.com.tw

Fb. 玫瑰香榭飯店