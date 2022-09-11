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逢甲商圈特色旅宿智能化 入住退房DIY超方便

聯合新聞網／ Ciao潮旅
「浮雲客棧」以智能化取代多數人工，十足科技感。 攝影/盧大中
「浮雲客棧」以智能化取代多數人工，十足科技感。 攝影/盧大中

【撰文/劉育良】

走過蓊鬱的林園、噴泉水池造景後步入大廳，櫃員機引領入住旅客進行CHECK IN報到，從環保與科技開啟在台中「浮雲客棧」的開始，這是旅人的生活，更是客棧董事長林志明起心動念，戮力打造他心中「環保、科技、文化、款待」四大宗旨兼具、有著「家概念」的快樂國度。

「浮雲客棧」坐落於台中逢甲商圈，這裡本是一大塊工業用地，經時空移轉後蓋成了「麗冠住園」，提供學子、上班族一處溫馨的住所，超過25年的經營，林志明在3年多前成立了「浮雲客棧」，取其唐代大詩人李白《送友人》一詩中的「浮雲遊子意，落日故人情」字句，刻印了客棧的名稱和意象，一方面傳承了該集團熟悉使用櫃員機收銀的便利性後再出發，再者，也讓經營住房事業有成的集團進階，以四星級酒店的營運為期許，讓客人有物超所值、賓至如歸的享受和服務。

董事長林志明精心打造「浮雲客棧」對入住旅客更高一階的全方位服務。 攝影/盧大中
董事長林志明精心打造「浮雲客棧」對入住旅客更高一階的全方位服務。 攝影/盧大中

林志明的自我期許，築夢踏實，他熟諳一家酒店要能永續經營，文化與文字格外重要，他要求每個部門、每個職務都有一系列的SOP流程，更是明白於文字上，讓新進同仁有所依循的範例、讓老員工有不斷上課的在職教育，林志明的一本初衷，也就是著眼於對客人的高規格服務。

在櫃員機前自動辦理入住手續，讓check in更方便。 攝影/盧大中
在櫃員機前自動辦理入住手續，讓check in更方便。 攝影/盧大中
智能化提、存客人行李，便民而為。 攝影/盧大中
智能化提、存客人行李，便民而為。 攝影/盧大中

「浮雲客棧」以四星級酒店為規範，價位也適中、親民，林志明自信也自豪：「這裡不是高檔酒店、也不是背包客的旅店，我們以家庭客為主，針對大多數的客人做生意，但，我們的服務接近五星級，房間內該有的設備，一應俱全。」在這裡，家庭式的四人房最多，廁所、浴室、洗手台各自分離，就是可以一次讓三個人同時使用，方便性和機動性更強，這就是屬於「浮雲客棧」的務實態度。大量的綠植栽，讓客人心情足以平靜；櫃員機的自動化、智能化，讓旅客快速完成入住手續；林志明引以為傲的是房間內都有一幅書法，讓人看了之後心情沉澱下來；款待，除了是了解客人需要什麼外，更要設想客人感受為何的將心比心，餐飲更是其一。

四人房是「浮雲客棧」客房最多數兩，適合小家庭旅遊居住。 攝影/盧大中
四人房是「浮雲客棧」客房最多數兩，適合小家庭旅遊居住。 攝影/盧大中
日式套房陳設佈置典雅、溫馨。 攝影/盧大中
日式套房陳設佈置典雅、溫馨。 攝影/盧大中

8月7日節氣「立秋」，「浮雲客棧」頂樓的LCM萊可曼法式餐廳，以全新秋料理饗客，在高樓層視野極佳、位置寬敞的空間中，享用主廚洪正育精心打造，將不少台灣在地食材融入法國料理，幸福感油然而生。在法國料理中，秋天會吃野味，主廚選用鹿肉當此季主餐，以紐西蘭鹿肉中的菲力部位為主，一個鹿肉的菲力大約只能做兩客，相當珍貴。七分熟的鹿肉配上龍眼醬汁、栗子泥、蘆筍、食用花，展現本季主角「爐烤鹿肉搭白蘭地栗子泥佐龍眼醬汁」。

LCM萊可曼法式餐廳位於頂樓，視野極佳。 攝影/盧大中
LCM萊可曼法式餐廳位於頂樓，視野極佳。 攝影/盧大中
LCM萊可曼法式餐廳推出秋季料理，台灣與外來食材共同創造出味覺美感。 圖片提供/台中浮雲客棧
LCM萊可曼法式餐廳推出秋季料理，台灣與外來食材共同創造出味覺美感。 圖片提供/台中浮雲客棧
爐烤鹿肉搭白蘭地栗子泥佐龍眼醬汁。 圖片提供/台中浮雲客棧
爐烤鹿肉搭白蘭地栗子泥佐龍眼醬汁。 圖片提供/台中浮雲客棧

選用來自宜蘭的胭脂蝦，特別挑選甜度較低的豐水梨，並用柚子胡椒提味，料理上擺放主廚自製蜂蜜晶球與橄欖油晶球，整體就像一個珠寶盒一般小巧漂亮，猶如一個藝術品非常吸睛；而餛飩皮的酥脆、水梨的清爽，組合起來味道一絕。吃完主食，甜點是法式料理不可或缺的另一要角，「白柚仙楂棉花糖、威士忌水果泡芙」登場。

威士忌水果泡芙是以Whisky Sour為原型發想，威士忌加上檸檬帶有一點酸味的經典調酒，製作威士忌布雷餡料，再搭配晶鑽鳳梨果醬，讓鳳梨果酸與威士忌的單寧酸互相結合。白柚仙楂棉花糖是以法式棉花糖融入東方古早味山楂糖為創意發想，仙楂幫助消化，適合用餐後的收尾甜點。秋季料理上桌，在「浮雲客棧」吃著主廚的傑作，當台灣食材和國外食材碰撞出味蕾火花，是意想不到的驚喜，「款待之心」，濃郁展現。

「浮雲客棧」門口處綠茵覆蓋，讓入住者忘卻城市煩囂。 攝影/盧大中
「浮雲客棧」門口處綠茵覆蓋，讓入住者忘卻城市煩囂。 攝影/盧大中

浮雲客棧Kloud hotel

Web. www.kloudhotel.com.tw/zh-tw/

Fb.台中逢甲浮雲客棧 Kloud Hotel

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