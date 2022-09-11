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品味夏日風情 迎來南法與南台的沁涼感

聯合新聞網／ Ciao潮旅
劉子豪Leo主廚（左）、甜點主廚戴宜庭Miranda（中）、呂柏翰Louis主廚（右）。 攝影/Ray
劉子豪Leo主廚（左）、甜點主廚戴宜庭Miranda（中）、呂柏翰Louis主廚（右）。 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang】

擁有米其林星級餐廳經歷，師承經典法式餐廳的三位主廚，以夏天和南邊為靈感，聯手打造夏季新菜，結合在地食材，妝點鮮明色彩，再融入自製油料，不同層次的香草、辛香入味，變化出盛夏的繽紛熱情，專屬於台灣的法式料理，邀您細品多采多姿的夏日饗宴。

置身摩登質樸而充滿雅韻的CHA CHA THÉ Cuisine，迎賓小點炙燒鮪魚塔帶來小驚喜，自製塔殼置入帶點酸豆的葡萄泥、炙燒鮪魚加上山葵美乃滋及煙燻魚子醬、清爽開胃。

迎賓小點炙燒鮪魚塔。 攝影/Ray
迎賓小點炙燒鮪魚塔。 攝影/Ray

每道菜賦予主題，開場的《法國》是劉子豪Leo主廚在南法留學學會的第一道法式料理，充滿鮭魚卵海味、爽口小黃瓜凍滋味、法式白乳酪混和4、5種香草的奶油味，又略帶苦味的糖漬柚子丁，畫龍點睛的香蜂草帶有柑橘香氣，馬鞭草油讓尾韻延長，組合出專屬南法的美好記憶。

《法國》充滿多層次豐富口感。 攝影/Ray
《法國》充滿多層次豐富口感。 攝影/Ray

馬賽魚湯與台南西瓜綿的驚喜相遇

料理當畫布，《水果》描繪出盛夏的鮮明豔麗，北海道干貝上灑一點粉紅胡椒、青富士蘋果片、一抹黃色百香果調製成的油醋醬汁、綠色蒔蘿油，這畫面美極了！《南邊》將法國最具代表的馬賽魚湯結合酸脆的台南西瓜綿意外的很合，配料為海草蝦、馬祖淡菜，再融入番紅蒜味美乃滋、茴香泥、山當歸葉油，搭配法國魚子醬麵包，交織出豐富的味覺層次。

《水果》描繪出盛夏的鮮明豔麗。 攝影/Ray
《水果》描繪出盛夏的鮮明豔麗。 攝影/Ray
交織豐富味覺層次的湯品富濃郁香氣。 攝影/Ray
交織豐富味覺層次的湯品富濃郁香氣。 攝影/Ray

《川味》呂柏翰Louis主廚發想自川菜酸菜魚，將黑豆石斑香煎後，佐東西方臘腸做的肉醬、煙燻番茄、油波辣子、傳統修隆醬汁、蚵蠣泡沫提鮮，麻辣酸甜各種吃法挑動味蕾多滋味。《經典》重新詮釋，主菜爐烤彰化胭脂鴨表面先刷過麥芽糖與醋調製的醋汁再進烤箱，糅合花椒肉汁、自製黑胡椒、八角、香草籽、青花椒等四香，風味更濃縮，佐柑橘蘿蔔泥解膩，肉質鮮甜軟嫩、濃郁豐美。

《川味》呂柏翰Louis主廚發想自川菜酸菜魚，麻辣酸甜各種吃法挑動味蕾多滋味。 攝影/Ray
《川味》呂柏翰Louis主廚發想自川菜酸菜魚，麻辣酸甜各種吃法挑動味蕾多滋味。 攝影/Ray
爐烤胭脂鴨糅合花椒肉汁、自製四香。 攝影/Ray
爐烤胭脂鴨糅合花椒肉汁、自製四香。 攝影/Ray

另一主菜靈感來自夜市的黑胡椒牛排，特選澳洲和牛橫膈膜，以印尼爪哇胡椒、柚子胡椒、日本山椒做成的醬汁調味，突顯牛肉香氣，再以2至3次不同的香料油澆淋，濃郁豐美的牛肉美味，由內而外漫延整個味蕾，擺上蔬菜千層，更增自然風味。

澳洲和牛橫膈膜佐蔬菜千層，更增自然風味。 攝影/Ray
澳洲和牛橫膈膜佐蔬菜千層，更增自然風味。 攝影/Ray

怦然詮釋令人心動的夏日甜酸滋味

《日常》主廚從乾拌麵發想得來，法式龍蝦醬汁加入柑橘香料辣油、甘甜醬油融入手工拌麵，加點飽滿龍蝦肉、酥炸櫻花蝦，可說是法式與中式料理的完美結合，成為人氣招牌菜。

招牌菜法式龍蝦醬汁乾拌麵。 攝影/Ray
招牌菜法式龍蝦醬汁乾拌麵。 攝影/Ray

甜點主廚戴宜庭Miranda精心勾勒粉紅《夏天》概念來自西瓜汁，將黑美人西瓜元素變化成冷湯、果凍、糖漬味，灑上馬告胡椒提味，搭配羅勒冰沙，微酸香草氣味是專屬夏日的清新。

粉紅《夏天》概念來自西瓜汁。 攝影/Ray
粉紅《夏天》概念來自西瓜汁。 攝影/Ray

《融合》以鹽麹醃漬的鳳梨再用奶油微煎搭配蘭姆酒芭芭，巧妙妝點椰子片，來一球淋上香茅醬汁的桂花冰淇淋，散發酸甘鹹甜多層次風味，像極了令人醉心的夏日戀曲。

《融合》來一球淋上香茅醬汁的桂花冰淇淋。 攝影/Ray
《融合》來一球淋上香茅醬汁的桂花冰淇淋。 攝影/Ray

尾聲的茶點，佐一口柔軟的柑橘焦糖泡芙，清新玄米茶甘納許的達克瓦茲，再細細品茗「采采食茶文化」的茶飲，為今晚的法式饗宴留下悠遠美好印象，值得回味許久⋯⋯

佐一口柔軟的柑橘焦糖泡芙，清新玄米茶甘納許的達克瓦茲，再細品「采采食茶文化」的茶飲。 攝影/Ray
佐一口柔軟的柑橘焦糖泡芙，清新玄米茶甘納許的達克瓦茲，再細品「采采食茶文化」的茶飲。 攝影/Ray

CHA CHA THÉ Cuisine

大安概念店

Web. www.chachathe.com

Fb/IG. CHA CHA THÉ Cuisine

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