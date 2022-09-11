北海岸野奢露營絕美體驗 看日出落日 海天一線

【撰文/昭子】

後疫情時代，最適合到戶外走走，位於北海岸白沙灣旁的「半島秘境Secret Island」是台灣最後一個私人海灣，獨特半島地形擁有絕佳隱蔽性，在這裡全然享受野奢露營的樂趣或是入住溫馨旅宿，最棒得是無敵山海景致盡收眼底，還可以在同個地點觀賞日出與日落，夏日銀河星空更耀眼！

全台灣都在瘋野營，但很少有像「半島秘境」一樣坐擁270度的海景，天天上演豐富精采的美麗畫面，從新北石門濱海公路切入，完全封閉性的私人半島絕境，隱於藍海與綠意環繞的麟山鼻岬角，因隸屬白沙灣的風景區，受到北海岸及觀音山國家風景區的保護，這裡沒有大型建築物遮蔽，沒有過度開發，完整保留自然原始。 抬頭可見漂亮的星空銀河。 圖片提供/半島秘境 一字排開的星芒帳從天空俯瞰。 攝影/相 王基守

星空帳有透明天幕可仰望星空

「半島秘境」專為喜好大自然又希望住得舒適的旅人而設計，完全不需要辛苦搭帳篷，不必克難塞睡袋，只要攜帶行李入住即可體驗野奢露營（Glamorous Camping）的時尚從容品味。共有26帳奢華帳篷，分為星芒帳、星空帳，白色的帳面優雅夢幻，帳內舒適寬敞，能保持乾燥與舒適，高度連成人都能站直，帳內配置有訂製獨立筒床墊、高級羽絨寢具枕被、休閒椅、地墊、夜燈、移動式冷氣（1萬至1萬2千噸），質感家具家飾佈置起來更有氣氛。 帳內配置有床墊、寢具、休閒椅等。 圖片提供/半島秘境

球形的星空帳還設計有透明天幕，閒臥於床上即可抬頭看藍天白雲或明月星辰，想要自在享受外面的自然景色，每帳有2張休閒椅搬出來，或是把地墊舖在草皮上躺平。日出時，太陽和海平面形成一條線，日落也是，沒有光害，夏日夜晚特別涼爽，可以看到非常漂亮的星空、銀河，兩條國際航道經過，飛機飛過去時如同星星閃耀，還有一條海上航線，每天幾乎都可以看到貨船，夜色裡整排漁火綿延十幾公里好漂亮。 野奢露營坐擁270度的海景景觀。 攝影/相 王基守 有透明天幕設計的星空帳。 攝影/相 王基守

入住奢華帳篷即享有免費早餐，是與附近的網美餐廳「伊莉莎咖啡館」合作，也有推一泊二食、一泊三食搭配下午茶的專案，或是餐飲部份可委託代訂豪華BBQ、客訂餐車服務。之後園區計畫推出野餐美食，提供野餐籃、野餐墊，旅客可以帶到海邊享用。盥洗室、廁所統一設置於公共空間，每天徹底嚴格清潔消毒，備有洗沐用品及吹風機，非常方便。此外，也有提供白沙灣濱海民宿，會館具有多種房型，以及還是喜歡動手自己搭帳篷的露營場地，因應旅客需求。 另有提供需自行搭帳篷的露營場地。 圖片提供/半島秘境

麟山鼻夕陽 浪漫指數破表

除了在園區的戲水池戲水，「半島秘境」另有推出水上活動為預約制，由專業教練帶領體驗Sup與獨木舟於海水池，大人小孩都喜歡。還可以繞著園區一圈深入探索，步道下方很多天然樹林，80%都是榕樹，一路行來很涼爽；海景區有小型沙灘可玩耍，到觀海涼亭坐坐近距離欣賞海景，沿途可見一塊塊陵角分明的風稜石，石滬區、史奴比奇岩、藻礁、綠石槽，接著是石虎洞、夫妻樹和九孔池遺址等大自然的鬼斧神工。 Sup與獨木舟水上活動有專人教練指導。 圖片提供/半島秘境

鄰近景點有知名的白沙灣海水浴場，沿著麟山鼻步道行走，這裡有「台灣最北端的美麗鼻尖」之稱，電影「不能說的秘密」曾在此取景，最不能錯過就是麟山鼻的夕陽，每當夕陽餘暉映照在淺灘上，浪漫指數破表。佔地開闊又具獨立隱密的絕佳條件，「半島秘境」獨一無二的住宿、露營、烤肉BBQ、水上活動體驗，更適合舉辦主題派對、戶外婚禮、公司社團親子日等量身定制活動，這個夏天快來大口深呼吸、盡情奔放吧！ 不能錯的過的麟山鼻步道夕陽。 圖片提供/半島秘境

半島秘境-白沙灣濱海民宿

Add. 新北市石門區下員坑15-18號

Fb. 半島秘境