最有溫度的玩伴 讓每次墾丁的旅程回憶獨一無二

【撰文/Aries Huang】

在國境之南的夜色，靜靜地，抬頭看著星空，享受微醺感覺，亦或沉浸於黑膠唱片的迷人原聲，書香與漫畫的世界，此時窗外棋盤腳花正盛開，近距離欣賞傳說中的「魔鬼之花」，猶如綻放在夏夜裡的燦爛花火，這是「墾丁耳東華苑渡假會館ErDong Manor」的專屬畫面，要讓每位旅客的渡假體驗擁有更多可能…… 棋盤腳花正盛開，近距離欣賞傳說中的「魔鬼之花」。 攝影/Ray

去年10月正式開幕的「耳東華苑」，距離墾丁大街不遠，位於通海巷的轉角，會館主人說轉角是兩方向的相會，期待美好的轉彎，交會延伸美好回味。「耳東」是以家族姓氏命名，集合最多人才共同創作一家在台灣的渡假會館，簡約的建築外觀獨樹一格，門前兩顆棋盤腳大樹帶來驚喜相遇，大門的浮燈名為「漂浮中」，希望入境的旅客隨著浮燈的動線引領到放鬆渡假的心情入口。整體空間設計融入恆春在地元素如棋盤花、落山風呈現，再置入家族大小成員的畫作展演，型塑一座迷人風格的私宅招待所。 大門浮燈名為漂浮中，引領旅客放鬆渡假的心情入口。 攝影/Ray 瓦豆We Do Group設計、手工打造獨有燈飾「春華」。 攝影/Ray

品賞音樂 書香與微醺的美妙時刻

延伸建築美學，12間客房匠心獨具的風格並榮獲2022法國NOVUM DESIGN AWARD室內設計銀獎的榮譽，其中1間充滿童趣風的菲夢力親子房，有溜滑梯、蹺蹺板是小朋友的最愛。以人為本的設計考量處處看見會館之貼心，配有家庭劇院聲霸原音重現，選用「席伊麗」寢具讓人一夜好眠。免費Mini bar給的大方、高級茶具組可享榮獲ITQI國際風味評鑑風味絕佳三星獎章的《釅韻逸品‧人文茶坊》，不提供塑膠瓶裝水訴求環保，使用Natura氣泡水，鼓勵房客重複利用，把瓶身帶回家。 客房打造北歐風，以灰階、藍色、木質為色調，飾以造型燈飾。 攝影/Ray

令人滿意的是每間客房設置免治馬桶，部分房型設有美型浴缸，附贈小瓶沐浴鹽，可以一邊泡澡一邊看電視、電影或聽音樂，備品嚴選屢次榮獲綠色榮耀的有機洗沐品牌「歐萊德O'right」，毛巾與拖鞋觸感柔軟有厚度，舒適舒服的讓人不想離開房間。 北歐風格飾以造型燈飾，金屬鐵製衣櫃很吸睛。 攝影/Ray

會館主人表示對於休憩空間的詮釋，希望賦予更多可能性，讓旅宿不單單只是住宿，所以一開始的概念，在公共設施就規劃交誼場域，融合音樂、閱讀、遊戲場等；希望讓旅客即使是下雨天、即使待在室內也不會無聊。 鵲印處接待廳在此看書聽音樂。 攝影/Ray

於頂樓的空中露台一覽大尖山、大灣海岸與夕陽、星空，大人可以在空中酒吧小酌歌唱，小朋友則盡情在戲水池、滑草坡、溜滑梯、壁卡索燈牆安心玩耍。 頂樓的空中露台設有酒吧、滑草坡、溜滑梯、戲水池，大人 小孩各自玩樂。 攝影/Ray 頂樓的空中露台戲水池。 攝影/Ray 頂樓的壁卡索燈牆，小朋友可自由創作，大人們尋回童心的樂趣。 酒吧特調獨創飲品。 攝影/Ray

全館內收藏有四千本漫畫可自由翻閱，每晚20:30-21:30，可挑選喜愛的黑膠唱片坐在最佳的位置聆賞，又經典四人房提供復古紅白遊戲機，而解答之書更令旅客愛不釋手。另外，鵲印處接待廳全天候24小時零食、泡麵隨時補充，房客可隨時享用解饞。 館內收藏有四千本漫畫可自由翻閱。 攝影/Ray

墾丁大街獨有的私廚創意料理

美味餐飲也是「耳東華苑」令人回味的深刻記憶點，私廚「陳意食築」選用當令當地新鮮食材，早餐有精緻中式、和風日式、時尚西式、依據主廚食材處理，每日精選一式提供，受歡迎的西式早午餐《奶油白酒燉雞》，光是醬汁搭配自製的鮮奶生吐司就能喚醒沉睡味蕾，心滿意足展開美好一天。 私廚「陳意食築」空間設計取自落山風的意象。 攝影/Ray 西式早午餐的奶油白酒燉雞喚起晨醒味蕾。 攝影/Ray

當然更不能錯過晚上的星級私廚創意料理（另外收費、需前一週預訂），這一季新菜色，前菜南島鳳梨莎莎帶來熱情滋味，搭配風味十足的松露野菇濃湯，主菜有用花椒醃製、低溫《烘烤櫻桃鴨胸》，油脂肥美、肉質軟嫩，《香煎鮭魚》巧妙佐墨魚蕾絲餅、客家桔醬酸奶帶來驚艷，《戰斧豬排》以法式芥茉籽醃製，細嫩中帶有嚼勁，加上使用屏東藥草之家有機農場的多樣蔬果，清爽不膩口，甜點是以車城的鹹蛋烘焙成磅蛋糕，鹹甜口感、濕潤濃郁。這墾丁大街吃不到的創意料理、食尚享受，絕對不踩雷、立秒擄獲胃口。 晚上的西式套餐令人驚艷、立秒擄獲胃口。 攝影/Ray 晚上的西式套餐令人驚艷、立秒擄獲胃口。 攝影/Ray

誠心款待，有溫度的感動，「耳東華苑」更歡迎大家預訂包棟服務，享受安心、高隱私、不受打擾，充滿歡樂回憶的專屬假期。

墾丁耳東華苑渡假會館

Web. www.erdong.com.tw

Fb. 墾丁耳東華苑渡假會館ErDong Manor