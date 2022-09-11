愛上台中的3條城市散策路線 旅人背包遊程

【撰文/Vivian Huang】

台中大毅老爺行旅把台中變好玩了！精心規劃的旅人背包遊程，攜手藝術家及文創風格店家，將整座城市變成遊玩場地，引領旅人漫遊尋寶。3條主題鮮明的遊程，以文史田野為底加入儀式性構想，讓旅人在一站站的五感體驗中，與在地產生情感共振，愛上台中。

台中大毅老爺行旅旅人背包遊程有「隱現_美感巷弄」、「奔流_生活質地」、「迴伏_時代氣味」等3條路線，帶您發現不一般的台中，感受不同風格的生活能量！遊程以旅店為中心出發，旅人可騎乘單車串起慢速漫遊，讓旅行不再只是經過，而是能停下腳步，和地方共同擁有相遇、熟識的感動，創造出屬於自己獨一無二的美好回憶！

隱現_美感巷弄

以台中人獨特的生活步調為引導，穿梭在充滿綠意的巷弄間，可愛的風景隨處可見。這個街區曾是土庫溪流域，豐壤沃土，廣植水稻，土庫成庄，豐衣足食；而今以另外一種面貌再現，在腳底下成了隱伏不見的虛線，虛線上是在靜謐巷弄裡悄然勃發的藝文、選物、美食等創意場域。

留白計畫｜為生命留下值得停留的瞬間：一幢4層樓的老房子，搖身一變成了結合茶藝、咖啡館與酒吧、選物店、活動與展覽的複合場域。1樓是留白茶想和外帶區，2樓是留白啡語（日）與留白酒喃（夜），3樓是留白選品，4樓是展覽空間。以空間、體驗與選品提供沈浸式體驗，涵蓋技藝與知識的文化有機體。藝術作為經緯，生活是度量，《留白計畫》為生命留下值得停留的瞬間；因為留白，才有新的發生。 攝影/盧大中 留白計畫茶藝體驗。 攝影/盧大中

果食男子｜在巷弄裡散發果香的白色小屋： 隱身在巷弄裡的果醬/果乾專門店，一推門入室，舒暢的果香撲鼻而來。嚴選在地時令水果，手工熬製成果醬、乾燥成果乾，純天然、零化學品添加，呈現果物最純粹的美好滋味。春夏季節限定推出果醬刨冰及飲品，是盛夏酷暑裡最清涼的幸福味。 果食男子季節限定果醬刨冰。 攝影/盧大中 春夏季節限定推出果醬刨冰及飲品。 攝影/盧大中

更多風格店家-國立臺灣美術館｜刻畫台灣美術脈絡，珍藏守護台灣藝術、小路映画｜隱身在寧靜住宅區的藝文展演、璞草園｜卓蘭純淨農地上的珍貴獻禮、ZASSO草也｜風格獨具的工藝與衣著選品店、薑薑小姐花藝工作室｜傳遞美好心意的精緻花禮、DOUZI美術館站｜品一碗有人情味的咖啡

以草悟道區開始延伸至有台中小京都之稱的大和村，在美式風情中帶有日式雅緻。沿著美日文化曾深烙這條歷史脈絡，可發現美軍招待所改名的聯勤招待所仍屹立美村路邊；在大和村原來的巷弄裡，仍隱現著許多秀麗的日式建築，那可是當年台中唯一的文化住宅街。

中興工廠re_Gartory｜以植物重新詮釋空間的意義：改變一座城市很難，但可以從改變一個街角開始。一場實驗行動，集空間設計、藝術創作、品牌經營及夢想實踐者，引花草進入工廠，重新展演空間。1樓是弎學植務所2號店和KroXcoffee咖啡館，2樓是植明選品店。門前佇立著全台最大蒸氣曲木裝置，以十足的藝術感顛覆對工廠的想像，推門入室，花草五彩斑斕、香氣縈繞，城市空間原來可以這麼有趣。 中興工廠re_Gartory。 攝影/盧大中 中興工廠re_Gartory。 攝影/盧大中

Mini Amer.｜美式生活風格選品店：位於綠光計畫的中興一巷裡，傾頹的自來水廠員工宿舍區，重整之後成了清新的文青小聚落。街角的Mini Amer.以融合都會及自然為理念，發掘生活中的美感與歡樂。 Mini Amer.美式生活風格選品店。 攝影/盧大中

更多風格店家-林果良品 台中園道店｜回到鞋工藝的美好時代、綠光+marüte｜日本老闆策畫的藝術展覧空間、coffee stopover｜模範街巷弄裡的專業咖啡館、核果烘焙工作室｜滿屋子都是龍貓的麵包坊、TAKU牛丼專賣店｜隱藏在巷弄老宅深夜美食、兆兆茶苑｜在現代陋室中時髦的品味自家烘焙的茶、自己印紙膠帶 模範店｜在被綠藤圍繞的老屋裡黏貼專屬回憶、MacMac｜結合甜點與髮廊的獨特空間

迴伏_時代氣味

曾經，這裡僅有幾座城門和未築完的城牆、小聚落，曲流蜿蜒。隨著車站的設置，從站前開始蔓延繁華，整治過的綠川、柳川潺潺流淌。台中中西區也曾是文學重地，豐厚的藝文魅力如今在老宅新生中充滿生命力的開展著。百年的時光，歷史與藝文的氣味，正在老城區迴伏重來⋯⋯

元氣唱片行｜音樂CD與黑膠唱片博物館：台中目前唯一以販售CD為主的獨立二手唱片行，由熱愛音樂的店長陳謙正主理，小小的地下室空間，二手CD與黑膠唱片的收藏相當可觀，是台中在地愛樂人都不會錯過的好店。記得從靈感盒中取出環保耳機套，以主理人為不同年代選擇的時代金曲，用樂音體驗來觸動內心的回憶。 元氣唱片行。 攝影/盧大中

酷庫kuku｜琳瑯滿目的收藏品專賣店：隱身在狹小巷弄裡的一方古物基地，6、70坪的偌大空間，收藏了琳瑯滿目的各式老物件，小心翼翼地走逛其中，總會勾起遙遠記憶而會心一笑，「老舊」在此，不是陳舊的不堪，而以另一種未來延續。 酷庫kuku收藏品專賣店。 攝影/盧大中

更多風格場域-臺灣府儒考棚｜新生的一處專屬台中的風格美學空間、中央書局｜補給知識與藝文養分的據點、藝術銀行｜開啟體驗藝術的旅遊、Chill men｜賦予老靈魂美食新生命的超Chill食尚、味無味｜自然即興演出的生活美學飲食空間、民生路老宅56-3｜不可思議且無限可能的老宅空間

台中大毅老爺行旅外觀。 圖片提供/台中大毅老爺行旅

台中大毅老爺旅人背包遊程

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台中大毅老爺行旅 The Place Taichung

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