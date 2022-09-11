森入樂遊新竹縣 大手牽小手一起探訪12條動物步道

【撰文/黃詩淇】

好有趣喔！新竹縣境內可以找出12條具有動物名的步道，新竹縣政府今年首次於6月下旬起至9月30日止推出「2022森遊竹縣 皮皮獅同樂會」活動，結合竹縣吉祥物皮皮獅「上山尋找動物好朋友」的童趣概念，邀請大家以集章方式體驗登山健行樂趣，受到熱烈響應，大家紛紛走入山林， 一探究竟步道以動物命名之緣由。

沐浴森林 同時發揮想像力

尖石鄉就有3條步道，「青蛙石天空步道」因有座巨大的青蛙石而得名，體驗懸於溪谷上全透明的玻璃彩虹橋與觀景平台最刺激，近距離觀賞彩虹飛瀑，這裡也是電影《賽德克‧巴萊》拍攝場景。 青蛙石步道沿途伴隨溪流流經。 圖片提供/新竹縣政府 青蛙石步道知名瀑布觀景台，於最佳位置欣賞瀑布壯闊傾瀉而下。 圖片提供/新竹縣政府

「老鷹溪步道」，顧名思義經常有老鷹在溪谷上方盤旋，因此得名，沿途二座拱型竹橋充滿泰雅族風情，清澈流水可見肥美苦花魚，水量豐沛的老鷹溪瀑布是其特色。馬胎為泰雅族語，是「多霧的部落」之意，「馬胎古道」是著名的山林秘境，沿途有潺潺溪水、情人谷、百年茄苳樹、老單索吊橋的水圳遺跡等景觀，3條步道各異其趣，為夏日避暑勝地。

五峰鄉與苗栗縣邊界的「鵝公髻山」，海拔1579公尺，乍看山的外貌似公鵝頭上肉冠得名，步道沿途景色迷人，筆直柳杉透著光影點點，走出步道也是雲海現身時、美不勝收。關西「石牛山步道」位於新竹與桃園的交界，因峰頂的巨岩像一頭巨牛之臥姿，擁有遼闊視野，能將石門水庫一帶的風光盡收眼底。芎林鄉「飛鳳山步道」也是因為山形如飛鳳引頸之姿而著稱，是賞花的好去處，春天杜鵑花開，夏季鳳凰花綻放，冬季梅花如雪，有「飛鳳探梅」之雅號。

芎林鄉「鹿寮坑桐花步道」可以欣賞桐花，昔日山谷地有許多野鹿，先民在此獵鹿建立屋寮而取名，現今在三元宮後方、石爺廣場前、濕地農場後山為3條著名的桐花步道。 從鹿寮坑步道遠眺群山，桐花點點。 圖片提供/新竹縣政府

湖口鄉「金獅古道」每逢油桐花綻放的季節，有壯觀的花海和瀑布景觀，是一條悠閒輕鬆的賞花步道。峨眉鄉的「獅山古道」春賞櫻、夏賞桐，途中一片近乎垂直大石壁雄偉壯觀，全程共11座廟宇，有中式、西式、泰式相互融合，可觀景朝聖。 獅山古道道路平緩，過程中可以參訪許多廟宇古剎是最大特點。 圖片提供/新竹縣政府

越是親近 越能感受她的美

橫山鄉「騎龍古道」景點豐富、令人讚嘆，「騎龍」是地名，途中經過三座糯米古橋、楊家石柱屋、百年石階、伯公廟、孟宗竹林、柳杉造林等景色千變萬化。北埔鄉的「金龜岩、猴洞步道」相連，金龜岩步道尾端處可見佈滿苔蘚的大岩石，在陽光閃爍下神似烏龜，所以叫金龜岩；猴洞步道一路上有猴子石雕指引，行至鬼斧神工的奇岩巨石一線天最驚豔。 金龜岩猴洞步道，一線天必經木棧步道，沿途森林包圍，彷彿置身童話仙境。 圖片提供/新竹縣政府

竹北市的「鳳崎落日步道」，顧名思義，可以一覽台灣海峽的落日美景，將近3公里的路程被夕陽染色，不愧有「鳳崎晚霞」之稱號。 鳳崎落日步道, 可以遠眺台灣海峽。 圖片提供/新竹縣政府 鳳崎落日步道，適合親子漫遊。 圖片提供/新竹縣政府

每條步道上均放置代表性的動物圖章，民眾只要下載「健行筆記APP」從系統頁面進入，點選「2022森遊竹縣 皮皮獅同樂會」活動參與挑戰，沿著APP提供的地圖前進，順著路線蒐集動物圖章。每完成一條步道即可獲得「皮皮獅好朋友獎」的抽獎機會，獎品為精美的「紀念徽章」及「蜂蜜先生-蜂蜜」，完成6條步道更可以抽「竹縣山友獎」，特別準備「Apple Watch 7」及「歐都納登山杖」等好禮，12條步道都完成，可獲得線上完登證書、縣府紙本完登證書、精美紀念品。歡迎親子同遊，全然沉浸於大自然芬多精，共享歡樂愜意時光！ 青蛙石天空步道，以青蛙石聞名，走訪必拍照景點。 圖片提供/新竹縣政府

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