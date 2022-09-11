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樂遊屏東 多一度的Chill夏魅力

聯合新聞網／ Ciao潮旅
墾丁的海底世界讓人驚艷。 圖片提供/台灣潛水
墾丁的海底世界讓人驚艷。 圖片提供/台灣潛水

【撰文/黃詩淇】

想要滿足家庭成員不同的旅遊需求，暑假來屏東就對了！「屏東縣政府交通旅遊處」規劃多條主題遊程、動靜皆宜，透過「台灣潛水」的專業教練引領欣賞恆春的海洋之美，再到好山好水的「龍水社區」動手做紅龜粿和摸蜆仔，而海口港「看海美術館」目前展出「眠夢」360度沉浸式繪畫特展更是不能錯過，快趁著國旅補助相約一起體驗屏東夏季多一度的人情味。

台灣潛水親海旅 一起成為海洋守護者

恆春擁有湛藍海域，海底世界更是美麗多彩，跟隨著「台灣潛水」的專業潛水教練，不管是小孩、大人，無論會不會游泳，或是想要拿到潛水執照，都可以找到適合的課程，包括無證照潛水活動，有海洋陪玩3-6歲、浮潛6歲以上、體驗潛水12歲以上，以及有證照的旅遊潛水（岸潛、船潛、夜潛），更進階的PADI潛水訓練等多項課程，引領親近海洋、感受在海中呼吸、看魚、看珊瑚礁，與海龜同游的美妙體驗。

泡泡小勇士讓孩子從小親近海洋。 圖片提供/台灣潛水
泡泡小勇士讓孩子從小親近海洋。 圖片提供/台灣潛水

擁有22年潛水資歷，「台灣潛水」創辦人陳琦恩Dylan，是全台灣第一個拿到PADI（全球最大潛水組織）最高等級的白金課程總監證照，唯一一個會講台語者。「台灣潛水」也是亞洲第一間通過B型企業認證的潛水教育中心，且每年把20％淨利捐助海洋、1%繳交地球稅，進行海洋保育相關活動。Dylan表示品牌理念就是「將海洋帶入你的生活Bring Ocean Into Your Life」，希望藉由潛水，讓海洋進入大家的生活，讓孩子從小接觸海洋，讓更多人愛上大海而成為海人，跟著我們一起保護這片大海。

台灣潛水創辦人陳琦恩Dylan。 攝影/Ray
台灣潛水創辦人陳琦恩Dylan。 攝影/Ray

在「台灣潛水」學到得不僅是優質的潛水體驗與課程，更學會了海洋知識，海洋保育理念進而身體力行，如在下水之前，把對海洋有害的化妝品和防曬乳卸掉，選購友善環境的海鮮，使用在地食材，自備環保餐具，參與淨海、淨灘活動等，想留給未來孩子能夠悠游於美麗藍海中，看見豐富海洋生態，向大海說聲謝謝！

與海龜同游的美妙體驗。 圖片提供/台灣潛水
與海龜同游的美妙體驗。 圖片提供/台灣潛水
卡爾森盤海蛞蝓。 圖片提供/台灣潛水
卡爾森盤海蛞蝓。 圖片提供/台灣潛水

Web. www.taiwan-dive.com

Fb. 台灣潛水Taiwan Dive Center

看海美術館藝術旅 眠夢感官浮游特展

去年一隻高14公尺「春江獸」（藝術家阿咧作品），打響「看海美術館」知名度，美術館與待（呆）風樓現正推出日裔巴西籍藝術家Oscar Oiwa大岩‧奧斯卡的「眠夢-感官浮游特展」，兩件360度沉浸式大型巨型充氣裝置藝術作品The Dreams of a Sleeping World〈眠夢〉、Black And Light〈黑暗與光〉，運用馬克筆描繪，邀請大家一起進入超現實夢境世界，在〈黑暗與光〉裡，藝術家手繪光兔（Light Rabbit）和影貓（Shadow Cat）兩個角色，不妨試著尋找牠們的可愛身影。

Oscar Oiwa的「眠夢-感官浮游特展」。 攝影/Ray
Oscar Oiwa的「眠夢-感官浮游特展」。 攝影/Ray
Oscar Oiwa的「眠夢-感官浮游特展」。 攝影/Ray
Oscar Oiwa的「眠夢-感官浮游特展」。 攝影/Ray

Quarntne Seric隔離系列，讓我們隨著Oscar Oiwa的視角觀看與感受疫情為世界另外一個角落所產生之生活影響。看完展來到頂樓平台，迎風好舒服，看山、海、港口、河堤、沙灘美景，這畫面太美！太療癒！

看海美術館的頂樓平台視野遼闊。 攝影/Ray
看海美術館的頂樓平台視野遼闊。 攝影/Ray
看海美術館外觀。 攝影/Ray
看海美術館外觀。 攝影/Ray

Web. www.amazing-pingtung.com/sleeping-world

Date. 2022.5.13~9.13、每日10:00~18:00免費參觀，採線上預約

※需脫鞋並穿著襪子才可入內參觀。

龍水社區生態旅 紅龜粿DIY&摸蜆體驗

龍鑾潭為恆春半島著名的賞鳥景觀區，來到鄰近的「龍水里」，感受濃厚純樸的田園景緻。這裡古名龍宣水，有著純淨天然的充沛水源，近年發展施作有機耕田，於少汙染環境下培育出有名的「琅嶠米」，口感香Q、黏度佳，淡水自然生態更為豐富，經由「龍水社區發展協會」的積極推動下，發展生態旅遊引領旅客接觸農村生活。於導覽老師的解說示範下，雙手塗抹沙拉油將糯米糰揉捏包進紅豆餡，可以自由創作捏成各式造型，傳統米食紅龜粿DIY有趣又好吃。

寶靈宮是龍水里的信仰中心。 攝影/Aries
寶靈宮是龍水里的信仰中心。 攝影/Aries
導覽老師的解說示範紅龜粿DIY。 攝影/Ray
導覽老師的解說示範紅龜粿DIY。 攝影/Ray
雙手塗抹沙拉油揉捏糯米糰。 攝影/Ray
雙手塗抹沙拉油揉捏糯米糰。 攝影/Ray
自由創作紅龜粿各式造型。 攝影/Ray
自由創作紅龜粿各式造型。 攝影/Ray

接著前往有機稻作區，沿途老師說明各式植物，像是倒地鈴、銀膠菊、山枇杷、龍葵等，讓人長知識了，此時南台灣的天空湛藍，微風吹拂一片片綠油油稻田，是全台少數僅剩最美麗的「有機稻作區」，原始土堤稻渠，自然清澈湧泉，只見悠游在稻渠中的小魚、青蛙，還可以摸蜆仔兼泡腳消暑氣，難得體驗新鮮好玩，另外還有推出瓊麻展示館導覽、總鋪師文化遊程（含風味餐）等，歡迎跟協會報名參加。

綠油油稻的有機稻作區。 攝影/Aries
綠油油稻的有機稻作區。 攝影/Aries
摸蜆仔兼泡腳消消暑氣。 攝影/Ray
摸蜆仔兼泡腳消消暑氣。 攝影/Ray
龍水社區摸蜆體驗。 攝影/Ray
龍水社區摸蜆體驗。 攝影/Ray

屏東縣恆春鎮龍水社區發展協會

Web. stls.uukt.com.tw

Fb. 龍水社區生態旅遊

Fb.屏東go好玩-屏東縣政府交通旅遊處

Web.屏東旅遊網

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